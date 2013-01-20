《美股业绩焦点》摩根士丹利对未来获利与表现充满信心

* 第四季获利受股票交易与财富管理扶助

* 财富管理业务税前利润率大增

* 经调整每股盈余为0.45美元,市场预期为0.27美元

* 股价触及2011年8月以来最高

路透1月18日 - 摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)表示,该行已经扭转不利局面,能够实现其获利目标.这是其迄今为止关于近期前景最为大胆的宣示.长期以来摩根士丹利的表现一直逊于同业.

摩根士丹利周五公布的第四季获利,大幅超过分析师的预期,受益于交易营收大增以及财富管理部门表现强劲.

摩根士丹利旗下固定收益交易部门的表现逊于同业,整体股东权益报酬率(ROE)不到高盛 的一半.但戈尔曼对投资者表示,摩根士丹利正在"积极努力"改善ROE.ROE用于衡量企业利用股东资金创造利润的效率.

戈尔曼在一个电话会议上表示,在当前的市场环境下,摩根士丹利的ROE可以达到10%.分析师认为,这是许多分析师希望的绝对最小值,但远高于摩根士丹利最近的水平.戈尔曼的声明,是摩根士丹利首次表示可以达到10%的目标,即使业务不会大幅改善.

"经过充满重大挑战的一年,摩根士丹利达到了转折点,"戈尔曼在声明中表示,"我们公司现在有望达到其能够为股东带来的回报水平."