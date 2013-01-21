《美股业绩焦点》摩根士丹利对未来获利与表现充满信心

整理而言,该行公布第四季持续经营项目的获利为5.73亿美元,或每股盈余(EPS)0.28美元;上年同期为亏损2.22亿美元或每股亏损0.13美元,当时提列了一大笔一次性费用.

扣除摩根士丹利债务价值变化相关费用,该行获利8.94亿美元,或EPS为0.45美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原平均预计EPS为0.27美元.

销售和交易业务经调整后的营收较上年同期的8.67亿美元增长一倍多,达20亿美元.经会计费用调整后的固定收益、外汇和大众商品交易业务营收为8.11亿美元,上年同期为亏损4.93亿美元.

野村分析师Glenn Schorr称,摩根士丹利固定收益、外汇和大众商品交易业务经调整的营收增长26%,而同业平均增长43%.