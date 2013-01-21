《美股业绩焦点》摩根士丹利对未来获利与表现充满信心

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
整理而言,该行公布第四季持续经营项目的获利为5.73亿美元,或每股盈余(EPS)0.28美元;上年同期为亏损2.22亿美元或每股亏损0.13美元,当时提列了一大笔一次性费用.
扣除摩根士丹利债务价值变化相关费用,该行获利8.94亿美元,或EPS为0.45美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原平均预计EPS为0.27美元.
销售和交易业务经调整后的营收较上年同期的8.67亿美元增长一倍多,达20亿美元.经会计费用调整后的固定收益、外汇和大众商品交易业务营收为8.11亿美元,上年同期为亏损4.93亿美元.
野村分析师Glenn Schorr称,摩根士丹利固定收益、外汇和大众商品交易业务经调整的营收增长26%,而同业平均增长43%.
咨询业务营收上升12%至4.54亿美元,股票和债券承销营收增长62%至7.71亿美元.(完) (编译 张涛/王兴亚/王翔琼; 审校 张荻)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。