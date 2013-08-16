投行观点：摩根士丹利预计三个月后英镑兑美元将跌至1.48美元--彭博

路透8月16日 - 摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker接受彭博采访时表示，三个月后英镑兑美元将下跌5%至1.48美元，因尽管数据预示经济复苏，但预计英央行将集中精力将利率维持在纪录低位。

Redeker称，投资者应利用英镑近期走强的机会卖出英镑。

英镑贸易加权指数周四触及两个月高位，此前英国公布零售销售优于预期，巩固了提前紧缩货币政策的预期。

“市场看好经济动能，但英国产出缺口巨大，经济需要好几年表现良好，才能弥合该缺口，”Redeker接受彭博电话采访时称，“英央行会很快作出明确表态，它将聚焦于弥合产出缺口。“