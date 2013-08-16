投行观点：摩根士丹利预计三个月后英镑兑美元将跌至1.48美元--彭博

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月16日 - 摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker接受彭博采访时表示，三个月后英镑兑美元将下跌5%至1.48美元，因尽管数据预示经济复苏，但预计英央行将集中精力将利率维持在纪录低位。
Redeker称，投资者应利用英镑近期走强的机会卖出英镑。
英镑贸易加权指数周四触及两个月高位，此前英国公布零售销售优于预期，巩固了提前紧缩货币政策的预期。
“市场看好经济动能，但英国产出缺口巨大，经济需要好几年表现良好，才能弥合该缺口，”Redeker接受彭博电话采访时称，“英央行会很快作出明确表态，它将聚焦于弥合产出缺口。“
彭博报导该策略师在给客户的研究报告中建议投资者，在英镑兑美元报1.5530美元时卖出英镑，押注英镑将跌至1.48美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。