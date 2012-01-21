大摩执行长奖金1050万美元--消息

路透1月20日电(记者 Lauren Tara LaCapra)---据熟悉内情的消息人士称，摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)执行长戈尔曼(James Gorman)2011年奖金1,050万美元，较上年减少25%。

戈尔曼这些奖金均须延期两至三年支付，其中包括510万美元的限制性股票奖励。

奖金减少，且限制条件更加苛刻，是由於摩根士丹利2011年业绩表现疲软。欧洲主权债务危机和美国债信评级调降，对资本市场形成冲击，进而影响到华尔街公司盈利。

摩根士丹利四个季度中有两个季度亏损，难以实现管理层早些时候提出的获利目标。

因市场环境严峻，摩根士丹利与高盛(GS.N)等竞争对手不得不裁员和减薪。

摩根士丹利员工奖金设定12.5万美元上限，对其习惯了数百万美元薪酬的员工而言，实在颇为惨淡。该公司12月中旬宣布计划裁员1,600人，此前已有数以百计的财务顾问因表现欠佳丢掉饭碗。

摩根士丹利2011年员工薪酬福利支出164亿美元，人均264,996美元。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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