独家：摩根士丹利两名顶级私人财富管理顾问离职

路透10月22日电---摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)旗下美国经纪公司的两名顶级私人财富管理顾问离职,或令公司管理的客户资产减少逾65亿美元.

投资顾问Rebecca Rothstein和Palmer Murray本月双双出走,令摩根士丹利财富管理公司再度遭遇打击;花旗集团(C.N)拥有该公司部分股权.路透采访的行业招聘人员和顾问表示,对手公司纷纷瞄准该公司,意在挖角摩根士丹利财富管理公司内部因合并引发的技术故障及文化冲突而倍感挫折的投资顾问.

行业专家表示,虽然经纪行业投资顾问变动实属常事,但数名手中管理着高达数十亿美元客户资产的顾问在短短两周的时间内离开公司的情况却十分罕见.

"这是个很大的损失,但也是很大的好事,就看你站在哪边了,"帮助资深经纪人跳槽的证券律师Tom Lewis说.

Rebecca Rothstein和Palmer Murray分别是公司驻比佛利山地区的常务董事和洛杉矶的执行董事.二者在摩根士丹利任职超过10年,且均是公司私人财富管理集团成员.公司私人财富管理集团替资产规模至少为2,000万美元的客户管理资产.

此前摩根士丹利驻纽约的顾问Jonathan Madrigano於9月末跳槽到摩根大通证券.Jonathan Madrigano同样是一名私人财富顾问,管理的客户资产规模为20亿美元.

该行业招聘人士表示,当从事这个行业很长时间的顾问跳槽时,通常会将大部分客户和资产带到新公司.

摩根士丹利证实二者离任,但拒绝进一步置评.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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