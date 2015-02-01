《路透早报》--2月2日

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国1月制造业PMI终值

--香港12月零售销售数字

--汇丰台湾1月采购经理人指数

--澳洲1月TD-MI通胀指标 (2月1日2330GMT)

--韩国1月汇丰/Markit制造业PMI(0000GMT)

--日本1月制造业PMI(0135GMT)

--瑞士1月制造业采购经理人指数(PMI)(0830GMT)

--意大利1月Markit/ADACI制造业PMI (0845GMT)

--法国1月Markit制造业PMI (0850GMT)

--德国1月Markit/BME制造业PMI (0855GMT)

--欧元区1月Markit制造业PMI (0900GMT)

--英国1月Markit/CIPS制造业PMI (0930GMT)

--美国12月实质个人支出、个人所得与PCE物价指数 (1330GMT)

--加拿大1月RBC制造业PMI (1430GMT)

--美国1月Markit制造业PMI终值 (1445GMT)

--美国12月建筑支出 (1500GMT)

--美国1月供应管理协会(ISM)制造业PMI (1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加“经济前景、货币政策与能源：美联储研究主管的想法”的活动(2230GMT)

美国重要企业业绩：艾克森美孚等。

以下为1月30日下午5:00至2月2日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国第四季成长放缓，但消费者支出劲增

美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。经济成长大幅放缓，是因企业支出疲弱以及贸易赤字扩大，尽管消费者支出以2006年以来最快速度增长。

美国股市大幅收低，公债价格上扬，30年期公债收益率触及纪录低位。美元指数基本持稳。

--希腊开始推动新债务协议，欧洲伙伴仍存疑

希腊左派政府周日开始努力说服持怀疑态度的欧洲伙伴接受新债务协议，在此同时该政府正暂缓执行现有纾困协议下规定的节约措施。希腊新政府履新经历波动的一周后即明确表示，当2月28日援助期限到期时，打算中止与欧盟、欧洲央行、以及国际货币组织(IMF)的现有协议。

--俄罗斯央行意外调降指标利率两个百分点至15%

俄罗斯央行周五将指标利率调降两个百分点，至15%；目前俄国经济正滑向衰退，因国际油价崩跌，且欧美国家为乌克兰危机制裁俄罗斯。

俄罗斯经济部周六称，预计今年国内生产总值(GDP)下降3%，这比许多分析师预估的下降4-5%要乐观。

--中国证监会核准24家企业IPO申请，新股发行节奏有所加快

中国证监会周五晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中上交所11家，深交所中小板5家，创业板8家。此次为今年第二批新股发行，新股发行节奏较上次有所加快。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收低，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。道琼工业指数下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。本周，道指和标普500指数也挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。标普500指数在1月创2014年1月来最大月度跌幅，且为2012年4月-5月以来首次出现连续两个月下滑。

--欧洲股市下滑，但1月表现为逾三年来最佳，受到欧洲央行推出量化宽松政策将激活欧元区经济成长，及企业盈利反弹的希望带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数1月份大涨7.1%，为2011年10月来最大月度升幅，表现远超美股。该指数周五收低0.6%，报1,465.04点。英国富时100指数下跌0.9%，收报6,749.40点；德国DAX指数收低0.41%，报10,694.32点；法国CAC 40指数下滑0.59%，收报4,604.25点。

汇市:

--美元兑主要货币涨跌互见，此前美国公布的第四季GDP数据逊于预期，但消费者支出以2006年以来最快速度增长，令市场对美元长期升势的预期保持完整。美元指数下滑0.10%，但本月连升第七个月，为1971年美元实行自由浮动以来最长的月度升势。欧元兑美元在电子交易平台EBS上跌0.18%，报1.1299美元。美元兑日圆跌0.75%，报117.40日圆，本周跌约0.30%。

加拿大11月经济意外萎缩0.2%，促使市场热议加拿大央行在3月可能将再度降息。美元兑加元周五急升至近六年高位1.2797加元，之后缩减涨幅，尾盘升0.60%，报1.2693加元，本周上升2.2%，为连升10周。

债市:

--美国公债价格跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美联储会推迟升息。30年期公债价格尾盘劲升2-5/32，收益率降至近纪录低位2.2287%，盘中触及纪录低位2.226%。本月30年期公债的月度总回报有望超过10%。10年期公债价格周五尾盘涨26/32，收益率报1.6640%。七年期公债价格上扬1-22/32，收益率报1.4835%。

--欧元区最高评级公债收益率(殖利率)下滑，因通缩风险成为市场焦点，且美国经济增速放缓，令全球经济忧虑加重。希腊资产持续下跌，此前希腊财长称希腊政府不会同国际金主合作，也不寻求延长救助计划。

10年期德国公债收益率下降5个基点，报0.305%。其他最高评等欧元区公债收益率下跌5-6个基点。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌4-5个基点，分别报1.60%和1.43%。三年期希腊公债收益率劲升超过150个基点，略高于19%，此为去年7月该公债发售以来的最高。10年期希腊公债收益率大涨90个基点，至10.50%。

油市:

--油价飙升逾8%，为两年半最大单日涨幅，因美国石油开采活动下降刺激空头回补。布兰特原油期货收涨3.86美元，报每桶52.99美元，日高为53.08美元。美国原油期货收涨3.71美元，报每桶48.24美元。[O/NCN]

金属市场:

--金价从两日跌势中反弹，因美国第四季经济成长大幅放缓，提振了黄金的避险吸引力，扶助金价在1月录得三年最大月度升幅。油价周五尾盘强劲上涨，也带动了金价的升势。本月现货金大涨8%，为2012年1月来最大升幅。周五现货金一度升至每盎司1,283美元的高位，2020GMT时上扬2%，报1,281美元。美国2月期金大幅收高2%或23.90美元，报每盎司1,278.50美元日高。结算后受油价急升带动，2月期金升至1,281美元，赶上现货市场高位。

现货银升1.7%，至每盎司17.20美元，现货钯金跌0.1%，至每盎司771.52美元。现货铂金升1.2%，报每盎司1,235.25美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝上涨，因欧洲零售销售数据强劲和一些投资者在周末前回补空头。LME三个月期铜大幅收涨2%，报每吨5,495 美元，全数扳回上日录得的跌幅。1月期铜挫跌约13%，连跌第七周，为2008年7月来最长跌势。(完)

(整理 张涛 审校 徐文焰)

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