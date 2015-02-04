《路透早报》--2月5日

[今日看点]

经济数据：

--台湾1月消费者物价指数(CPI)(0030GMT)

--澳洲12月零售销售、第四季零售贸易(0030GMT)

--台湾1月底外汇存底(0810GMT)

--瑞士第一季消费者信心指数(0645GMT)

--德国12月工业订单(0700GMT)

--美国12月国际贸易收支(1330GMT)

--美国一周初请失业金数据(1330GMT)

--美国第四劳工成本和非农生产率初值(1330GMT)

--加拿大12月贸易收支(1330GMT)

--澳洲1月AIG建筑指数(2230GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行宣布利率决定(1200GMT)。

--美国财政部长杰克卢出席参议院财务委员会听证会(1500GMT)。

--彼得森国际经济研究所和穆迪联合举办的第八届主权风险和宏观经济大会。发言嘉宾有波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦(1000GMT)、欧洲央行执委普雷特(1130GMT)。

美国重要企业业绩：信诺集团(Cigna)、芝加哥商业交易所集团(CME Group)、康明斯(Cummins Inc)、洲际交易所(ICE)、新闻集团等。

以下为2月4日下午5:00至2月5日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--中国央行普降存准率0.5个百分点，释放流动性以缓解经济下行压力

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施，自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，这是时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。央行新闻稿称，将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，促进经济健康平稳运行。受此消息提振，澳元和新西兰元上涨。

--欧洲央行撤销希腊债券的宽大待遇，向该国新政府发出警告

欧洲央行突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。欧洲央行的举动意味着，希腊央行必须在未来几周向国内银行业提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。法兰克福的许多人士认为，这是欧洲央行对希腊政府放弃援助换改革计划作出的反应。欧洲央行的此项决定将于2月11日生效。此消息拖累欧元下跌。

--美国克利夫兰联储总裁称只有在通胀指标普遍下滑时，才应推迟升息

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，只有在美国通胀指标全线下滑，而且经济增长放缓的情况下，她才会放弃今年上半年升息的建议。她在参加一次活动时指出，由于就业市场稳步改善、家庭和企业逐步摆脱沉重债务的制肘、低油价也扶助提振消费者支出，经济复苏根深蒂固。梅斯特表示，这应该会让美联储有望在目前至6月期间开始“升息”，重申她去年执掌克利夫兰联邦储备银行以来做出的预期。她在今年没有对联储政策的投票权。

--美国1月服务业扩张速度小幅反弹，ADP民间就业增幅低于预估

美国1月服务业扩张速度小幅反弹，但企业报告的新业务增长为逾五年最弱。金融数据公司Markit公布，1月MARKIT服务业PMI终值为54.2，高于初值和12月终值。1月数据打破了自6月触及61峰值后，连续六个月成长放缓的态势。新业务分项指数为51.7，尽管略高于51.4的初值，但仍是2009年10月开始编制服务业数据以来的最低值。此外，民间就业服务机构ADP Employer Services发布报告显示，美国1月民间就业人数增加21.3万人，低于分析师预期的22.5万人，且为9月以来最低。

--美股业绩：

* 百胜集团中国营收下滑幅度小于预期，盘后股价上扬

* 通用汽车第四季获利远超预期，即便召回事件产生大量成本

* 摩托罗拉解决方案获利超预期，受益于营运支出下降

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互现，标普500指数和Nasdaq指数下跌，结束两日连涨，因能源股跟随油价下跌，且在收市前几分钟投资者对欧元区的担忧重燃。

道琼工业指数微幅上涨6.62点，或0.04%，至17,673.02点；标准普尔500指数下滑8.52点，或0.42%，至2,041.51点；Nasdaq指数下跌11.035点，或0.23%，至4,716.703点。

--欧洲股市收高，因LVMH业绩优于预期，带动奢侈品生产商股票大涨，而希腊银行股继续反弹，因投资人寄望希腊同欧盟达成债务协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,487.20点。英国富时100指数微跌0.17%，收报6,860.02点；法国CAC 40指数升0.39%，收报4,696.30点。德国DAX指数收高0.19%，收报10,911.32点。

汇市:

--美元兑欧元录得约两周来最大单日升幅，此前欧洲央行突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，令外界对希腊地位的担忧加剧。

欧元兑美元尾盘跌1.15%，报1.13470。美元兑瑞郎上涨0.28%，报0.92615瑞郎。美元兑日圆跌0.26%，报117.275日圆。美元指数上涨0.81%，报94.353。

债市:

--在欧洲央行突然停止接受希腊债券作为担保品后，美国公债价格尾盘由跌转升，抹掉了先前与欧美经济数据相关的跌幅。

尾盘，指标10年期公债价格涨10/32，收益率报1.745%，较周二下降3.5基点。该收益率一度触及一周半高点1.846%。

--希腊公债收益率上涨，此前一报纸报导称欧洲央行对希腊上调国库券发售上限的提议存疑，这打压了对希腊和其债权人可以达成协议的乐观情绪。

希腊10年期公债收益率升15个基点，报10.16%。其他欧元区二线公债收益率下滑，因投资人关注下个月欧洲央行将开始购买主权债。意大利和西班牙10年期公债收益率的跌幅在5-6个基点之间，分别报1.55%和1.43%。

油市:

--油价重挫，美国原油期货急跌9%，录得史上最大单日跌幅之一，因美国原油库存创最高纪录，结束油市持续四日的升势。

美国原油期货结算价报每桶48.45美元，急跌9%。布兰特原油期货结算价报每桶54.16美元，重挫6.5%。

金属市场:

--金价盘中上涨1%，之后缩减升幅，因油价下跌令黄金的避险吸引力下降；中国央行下调存款准备金率以刺激经济的消息最初支撑黄金。

现货金升至1,271.80美元的日内高位，在2015 GMT，上涨0.5%，报每盎司1,265.66美元。美国4月期金结算价涨0.3%，报每盎司1,264.50美元。

--期铜稍早触及两周高位，因交易商消化中国央行向经济挹注更多流动性以刺激成长的消息；但之后削减涨幅。油价下跌和美元上涨也限制期铜升势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.44%，收报每吨5,705美元。（完）

(整理 李爽 审校 张涛)

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