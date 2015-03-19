《路透早报》--3月19日

3月18日，美联储主席叶伦在联邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上讲话。 REUTERS/Joshua Roberts

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士2月贸易收支(0700)

--瑞士三个月LIBOR目标区间(0830)

--欧元区第四季劳工成本(1000

--美国第四季经常帐收支(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国2月领先指标(1400)

--美国3月费城联邦储备银行制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。

--瑞士央行(SNB)货币政策评估(0830)。

--挪威央行政策制定委员会举行利率会议(0900)。

--英国央行首席经济学家霍尔丹在BizClub午餐会发表演说(1350)。

--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley参加国会金融委员会公开听证会(0800)。

--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)。

--IMF总裁拉加德访问中国(至3月23日)。

--韩国央行总裁李柱烈与本国地方银行总裁举行例行会议(2230)。

以下为3月18日下午5:00至3月19日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储进一步开启升息大门，但下调成长预估暗示6月升息机率不大

美联储周三向升息方向又迈进了一步，但下调了经济成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。联储官员对2015年底联邦基金利率的预估中值从12月的1.125%降至0.625%。联储同时还表达了对经济其他方面的担忧，所传递出的信息较投资者预期更加温和，促使市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋。

声明发表后，美国股市急升，油价跳涨多达5%。美元兑其他主要货币重挫，美国10年期公债收益率自3月2日以来首次跌至2%之下。

相关报导：

> 美国FED：美联储3月17-18日议息会议后发布的声明全文

> 表格：美联储对于重要经济指标的最新预估

> 即时观点：美联储声明放弃“保持耐心”措辞，但升息看似仍需时日

> 《综述》美联储进一步开启升息大门，但下调成长预估暗示6月升息机率不大

> 美国利率：美联储今年可能不会加息--摩根士丹利首席美国分析师

> 路透调查：美国一级交易商现在预期美联储9月升息

> 《分析》美联储暗示将缓慢且谨慎地升息，给予投资者推高股债市的理由

--希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张

希腊总理齐普拉斯反击欧洲伙伴。就在该国议会即将对新的反贫困法案进行表决前几个小时，欧盟对该法案提出了批评。齐普拉斯称欧元区，而非雅典必须停止“单边行动”并恪守承诺。这标志着雅典与其债权方之间的口水战升级，令希腊破产并退出欧元区的风险上升。齐普拉斯称，所谓的“人道主义危机”法案(向贫困人口发放粮食券和免费供电)是五年来首次由希腊政府自行拟定的法案，而非听命于欧盟的技术官僚。

希腊副总理周四表示，希腊存在流动性问题，需要欧盟伙伴的合作以因应可能的现金危机。

--英国央行会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告

英国央行的3月会议记录显示，该行决策人士认为存在英镑可能进一步升值的风险，从而拉长通胀低于目标的时间。会议记录显示，所有九名货币政策委员会委员一致认为通胀短期前景极为疲弱，因而有必要维持利率于纪录低点0.5%不变。整体来看，委员们认为，自英国央行2月公布全面预测以来，经济前景基本没有变化。委员们认为英国和欧元区货币政策趋势分化，以及英国经济增长前景较强，近期可能给英镑带来上行压力。

--独家：俄罗斯可能推迟向中国输气管道的完工时间--消息人士

据直接了解俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)计划的三名消息人士表示，俄罗斯或将推迟向中国输送天然气的管道项目完成时间，直到完成另外一个难度较小的对华输气项目。

--瑞典央行意外降息至负0.25%，宣布将买入更多公债

瑞典央行将指标利率下调0.15个百分点至负0.25%，并扩大其资产购买计划，以抗击通缩的威胁，这令市场感到意外，因该行动发生在例行货币政策会议时间表以外。瑞典央行称通胀率开始上升，但上升趋势受到了克朗走强的威胁。瑞典央行称将购买300亿瑞典克朗公债，此前该央行已经完成了100亿克朗的购买。

--OECD敦促政府实施更多改革，尽管经济增长前景改善

经济合作暨发展组织(OECD)表示，各国政府不能只依靠低通胀和宽松货币政策来促进经济复苏和鼓励就业，即便全球最大几个经济体的增长前景正在改善。OECD表示，增长速度仍太低，不足以“修复并激活就业市场”，并指出“异常低的通胀和利率导致金融不稳定性风险升高，因市场冒险行为和杠杆操作由流动性而非基本面主导。”

OECD确认了对美国经济今明两年料分别增长3.1%和3.0%的预测。OECD预测日本经济2015年和2016年料分别增长1.0%和1.4%，分别较前次预估上修0.2和0.4个百分点。

OECD将2015年印度经济增长预估大幅上调1.3个百分点，至7.7%；而将今年中国的增长预估下调0.1个百分点，至7.0%。

该组织将欧元区今明两年的增长率预估提高至1.4%和2.0%，较去年11月的预估值均提高了0.3个百分点，因欧元区最大经济体德国的经济活动提速。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上扬。美联储会议声明为升息开启大门，但暗示将放慢升息步伐。道琼工业指数收涨227.11点，或1.27%，至18,076.19点；标准普尔500指数上升25.22点，或1.22%，至2,099.50点；Nasdaq指数上扬45.393点，或0.92%，至4,982.828点。

--欧洲股市上扬。渣打银行在券商上调评级后急升。拉法基领涨建筑和材料类股，因预期与Holcim合并的交易可能最终达成。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.4%，报1,590.25点。

德国DAX指数收跌0.48%，报11,922.77点；法国CAC 40指数收涨0.09%，报5,033.42点；英国富时FTSE 100指数收涨1.57%，收报6,945.20点。

汇市:

--美元全线重挫，此前美联储暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。纽约尾盘，美元兑瑞郎大跌3.1%，报0.9752瑞郎，稍早触及两周低点。美元兑日圆跌至三周低点，尾盘报119.80日圆，跌1.3%，为去年12月2日来美元兑日圆最差单日表现。另外，欧元兑美元触及两周高位，尾盘报1.0898美元，升2.8%。美元兑澳元、新西兰元和加元大跌。澳元兑美元劲扬2.5%，报0.7780美元。英镑兑美元升穿1.50美元，大涨1.8%。

债市:

--美国公债收益率大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美联储最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。指标10年期公债价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，周二尾盘报2.06%。30年期公债劲升2-10/32，收益率由周二尾盘的2.62%跌至2.5%。两年期公债升7/32，收益率由0.67%跌至0.56%。

--德债收益率下降至近纪录低位，因投资者吸纳德国发售的新债，且投资者担忧希腊财政脆弱的情况，促使他们者减持低评级公债。德国10年期公债收益率降9个基点，报0.191%，略高于上周所及的纪录低点0.188%。意大利10年期公债收益率升5个基点，报1.31%，西班牙10年期公债涨3个基点，报1.28%。希腊公债表现落后，10年期希腊公债收益率上升约45个基点，报11.31%，两年期希腊公债收益率劲升约100个基点，报21.56%。

油市:

--油价跳升最多5%，因尽管美联储为升息开启大门，但暗示将以更加缓慢的步伐收紧政策。布兰特原油收涨2.40美元，或4.5%，报每桶55.91美元。美国原油收升1.20美元，或约3%，报每桶44.66美元。

金属市场:

--金价大涨逾2%，势将录得1月来最大单日升幅，此前美联储对美国经济成长前景更为谨慎，美元大跌。1835 GMT，现货金升1.6%，报1,166.90美元，盘中一度大涨2.2%。在联储发布声明前，美国4月期金结算价升0.3%，收报每盎司1,151.30美元。现货银大涨2.3%，至15.86美元。现货钯金升1.5%，报每盎司771.97美元。现货铂金攀升1.6%，报1,110.00美元。

--期铜创1月底来最大单日跌幅，受主要消费国--中国经济疲弱打压，且市场预计美联储将为升息铺路。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨5,670美元，跌幅为1月底来最大。。

LME三个月期铅下挫2.1%，报每吨1,687美元。三个月期锌大跌1.3%，报每吨1,988美元。三个月期铝收低1.3%，报1,763美元，三个月期锡大跌2.9%，报16,850美元。期镍收盘没有成交，买盘最后报13,600美元，跌1.6%。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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