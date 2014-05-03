《路透早报》--5月2日夜间新闻摘要

图为纽交所中的工作人员，摄于2014年5月2日。 REUTERS/Brendan McDermid

重大数据或新闻：

--美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点，但数据显示许多美国人放弃了找工作，拖累美元回吐升幅，而俄罗斯和乌克兰紧张局势升级，令美国30年期公债收益率下降至逾10个月最低，美股也因获利了结收低。

--美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

劳工部公布，美国4月非农就业岗位激增28.8万个，创下2012年1月来最大增幅。

--美国总统奥巴马和德国总理梅克尔在华盛顿警告，俄罗斯若干扰乌克兰5月25日大选，会对俄经济支柱产业追加制裁。

* 俄罗斯外交部呼吁西方大国放弃在乌克兰的“破坏性”政策，并敦促基辅立即停止在东南部实施“惩罚行动”。

*在主要说俄语的乌克兰港口城市Odessa，工会大楼起火，造成至少40人丧生。此外，乌克兰东南部城镇斯拉维扬斯克(Slaviansk)的亲俄反政府武装周五击落两架乌克兰直升飞机，据报俄罗斯要求联合国安理会就乌克兰在该城镇的军事行动举行特别会议。

--英国制药商阿斯利康董事会周五表示，已回绝美国同业辉瑞 PFE.N提高至1,060亿美元的收购提案，并表示辉瑞的最新出价低估了阿斯利康的价值。

--周五公布其他的重要经济数据：

*美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%。2月经修正后为增长1.5%，前值为增长1.6%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为上升2.9%，前值为增长2.6%。

* 欧盟统计局公布，欧元区3月失业率为11.8%；2月修正为11.8%。

--美股业绩：

*美国第二大石油公司雪佛龙表示，第一季获利下降27%，因原油产量和价格都下滑。该公司公布，第一季净利45.1亿美元，合每股盈余2.36美元，上年同期分别为61.8亿美元和每股3.18美元。

市场摘要：

股市:

--美国股市收低，因担忧乌克兰暴力冲突升级，投资者在周末前获利了结，这盖过了4月非农就业岗位增幅为逾两年最大的数据提振。道琼工业指数收低45.98点，或0.28%，至16,512.89点；标准普尔500指数收跌2.54点，或0.13%，至1,881.14点；Nasdaq指数收跌3.554点，或0.09%，至4,123.897点。本周美股三大股指均上涨，道指和标准普尔500指数上涨0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。

--欧洲股市下滑，投资人担心周末乌克兰冲突可能升级，对近期受购并交易带动的升势获利了结。泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数收低0.3%，报1,351.08点。英国富时100指数收高0.2%，报6,822.42点；德国DAX指数收低0.49%，报9,556.02点；法国CAC-40指数下挫0.65%，报4,458.17点。

汇市:

--美元周五一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。纽约尾盘，美元指数跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。美元兑日圆在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。欧元兑美元一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。

债市:

--美国30年期公债收益率下降至逾10个月最低，连跌第四日，因对俄罗斯和乌克兰紧张局势的担忧盖过良好美国就业报告的影响。在周五午后交易中，指标10年期公债价格上涨5/32，收益率报2.58%，周四尾盘报2.62%，在就业报告公布后，收益率升至2.70%的日内高位。30年期公债价格上涨23/32，收益率从上日的3.41%下降至3.36%。

--西班牙公债收益率跌穿3%，为九年首见，因较低评等的欧元区公债摆脱乌克兰动荡局势影响，延续欧洲央行行动带动的升势。西班牙10年期公债跌6个基点，报2.97%，为2005年来最低，根据路透数据，若跌穿2.97%，将创下纪录低点。

爱尔兰和意大利10年期公债收益率跌约4个基点，葡萄牙10年期公债收益率下滑2个基点。德国10年期公债收益率跌2个基点，报1.45%，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级。美国公布强劲的就业报告后，德国10年期公债收益率一度升至1.51%。

油市:

--油价上涨，因乌克兰暴力冲突升级和美国强劲就业报告引发买盘，且周末前技术性空头回补也提供支撑。6月布兰特原油上涨0.83美元，报每桶108.59美元，但本周下跌近1%。美国原油上升0.34美元，收报每桶99.76美元，本周下滑0.8%。美国汽油期货收涨0.5美分，报每加仑2.9445美元，受助于美国能源部将建立规模达100万桶的汽油储备，以防美国东北部出现燃料供应短缺。

金属市场:

--金价上扬超过1%，为两个月来最大单日升幅，因地缘政治紧张局势升温，以及强劲的空头回补扶助金价从稍早在美国公布就业数据后的大跌中反弹。1823GMT，现货金上扬1.4%，报每盎司1,300.90美元，稍早触及1,304.90美元的高位。纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金升18.80美元，收报每盎司1,302.20美元。现货银大涨2.6%，报每盎司19.49美元。伦敦金市将在周一休市。

--期铜收高，但本周将创下七周来最大周度跌幅，因本周美联储决定进一步缩减购债规模。美联储的购债计划为商品市场提供了流动性。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,719美元，高于周四的收报6,645美元，上涨1%，但成交清淡放大了价格走势。本周，期铜下跌约2%。(完)

(整理 利棣儿; 审校 母红)

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