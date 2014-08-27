《路透早报》--8月27日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲第二季建筑完工

--德国9月GfK消费者信心指数、7月进口物价

--瑞银集团(USB)瑞士7月消费指标

--法国8月企业景气指数、第二季工业投资

--意大利8月消费者信心指数

--美国最近一周抵押贷款市场指数、再融资指数

--韩国7月经常帐

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为8月26日下午5:00至8月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄乌领袖对平息乌东冲突达成共识，但双方歧见仍深

主持会谈的白俄罗斯总统表示，俄罗斯和乌克兰两国领导人周二对于“缓解”乌克兰东部冲突的必要性达成共识，但仍存在根本的分歧。俄乌两国官员均表示，在与白俄罗斯和哈萨克斯坦总统、以及欧盟高层官员一道进行大约六个小时的协商后，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科开始进行一对一的会谈。会谈旨在平息乌克兰政府与分离主义分子之间的冲突。

--美国7月耐久财订单大增22.6%创纪录，飞机需求激增立大功

美国耐久财订单7月增幅创纪录，因海外对飞机需求强劲，而且基础趋势仍然强劲，预示经济活跃增长。美国7月耐久财订单较前月跃增22.6%，6月上修为增长2.7%。

运输类订单大增74.2%，因民航飞机订单增加逾两倍。波音稍早表示，7月获得了创纪录的324架飞机订单。与此同时，汽车订单也创下五年来最大增幅。

受该数据影响，美国股市走高，道琼工业指数创下盘中纪录新高，波音股价上涨0.4%。美国公债价格上涨，美元指数则持平。

--汉堡王将以115亿美元收购加拿大Tim Hortons

汉堡王(Burger King Worldwide)计划以126.4亿加元(115.3亿美元)现金加股票收购加拿大咖啡和甜甜圈连锁店Tim Hortons，该交易将诞生全球第三大快餐店集团。两家公司周二在联合声明中称，新公司的合并年营收预计约为230亿美元，将在100个国家拥有逾1.8万家餐馆，新公司的足迹将遍布全球，有着巨大的成长潜力。该交易预计不会遇到任何反垄断监管的障碍，因为两家公司提供的快餐种类不同，但可能会激怒美国国内的一些人，因为汉堡王计划将合并后的新公司迁至加拿大。交易对Tim Hortons的估值为每股94.05加元，较上周五多伦多股市收盘价68.78加元溢价37%。汉堡王股价周二收低4.3%，报31美元。Tim Hortons收高8.1%，报88.71加元。

--美国三家地区联储银行总裁希望上调贴现率

美联储周二发布的一份会议记录显示，三位立场较为强硬地区联储银行总裁在上月的政策制定会议前继续要求上调紧急借贷利率。

会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望联储将贴现率上调25个基点，至1.0%，部分原因是他们对经济前景和金融产业状况持乐观看法。

上述联储银行总裁相信，预期的经济状况允许贴现率和联邦基金利率之间的利差重回危机前一个百分点的水平。三位总裁都要求联储更快地收紧货币政策，指因经济改善和通胀压力。

--农行上半年末不良率微升，将压降重点领域不良贷款

中国第三大银行--中国农业银行上半年末不良贷款率出现微升，该行表示，未来将着力压降重点区域和重点行业的不良贷款；此外，农行称下半年将面临净息差下降压力。

农行周二公布半年报显示，该行上半年实现净利润1,040亿元人民币，同比增长12.6%；6月末不良贷款率1.24%，比上年末上升0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率为346.4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二小幅上涨，标普500指数收位略高于2,000点，为有史以来首次收在二千点大关之上，此前数据显示美国经济前景改善。与经济增长息息相关的能源股领涨大盘。标普能源股指数上涨0.5%，在标普500指数十个类股中表现最好。

道琼工业指数收高29.83点，或0.17%，至17,106.70点。标准普尔500指数收升2.10点，或0.11%，至2,000.02点，Nasdaq指数收高13.29点，或0.29%，至4,570.64点。道指在盘中一度创下17,153.80点的历史新高。

--欧元区绩优股指续涨，录得逾一年来最大的两日升幅，因欧洲央行预计将进一步放宽政策，以及一些钢铁股劲升，为大盘带来提振。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收涨1%，两日累计升幅为3.2%，为2013年6月来最大的两天涨幅。

德股DAX指数升0.82%，收报9,588.15点。法国股市CAC指数上涨1.18%，收报4,393.41点。英国富时100指数上升0.7%，收报6,822.76点。

汇市:

--美元延续升势，因寄望美国政策制定者将升息，而投资人预期欧元区通胀数据疲弱以及欧洲央行将进一步放宽政策，走势低迷的欧元继续表现艰困。

美元指数纽约尾盘升0.16%，盘中触及今年新高82.698，日低为82.434。欧元兑美元纽约尾盘报1.3171美元，盘中触及9月9日来最低的1.3165美元。5月初欧元兑美元还在约1.40美元。美元兑日圆升0.08%，报104.12日圆。

债市:

--美国公债价格多数几无变动，惟30年期公债价格下跌，因投资者出脱对公债收益率曲线将继续趋平的部份押注。

五年期/30年期公债收益率曲线温和走陡，周一曾跌至五年半低位，因预期欧洲央行可能最快在下周进一步放宽货币政策。指标10年期公债价格持平，收益率报2.39%。

--欧元区公债收益率在纪录低点附近交投，因市场人士愈发确信，疲弱的欧元区经济成长和通胀会促使欧洲央行实施广泛的购买资产计划。

德国10年期公债收益率跌1个基点至0.946%，略高于周一所创的纪录低位0.926%。西班牙、意大利葡萄牙10年期公债收益率均创下纪录新低。法国10年期公债收益率跌3个基点至1.29%。法国总理瓦尔斯周二将仓促组建支持改革的新一届政府，此前部分反对预算紧缩的部长被意外逐出内阁。

油市:

--美国原油期货上扬，因良好美国经济数据带来的支撑盖过对其他石油消费国经济成长放缓，以及全球石油供应充裕的担忧。

布兰特原油期货跌0.15美元，收报每桶102.50美元，盘中触及103.40美元的高位。美国原油期货上扬0.51美元，收报每桶93.86美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元涨势暂停引发技术性买盘，不过后来缩减涨幅，因市场预期欧洲将推出刺激计划且美国经济数据强劲促使投资者买入股票。

现货金早盘触及每盎司1,290.80美元的日内高位，因金价升穿位于略高于1,280美元的200日移动均线后，止损买单被触发。1826GMT时，现货金涨0.6%，报1,283.57美元。12月美国期金收涨6.30美元，或0.5%，报每盎司1,285.20美元。

--伦敦期铝触及18个月高位，受到一个大多头仓位和可得库存不断减少提振，金属市场也受到对欧洲央行可能追加刺激措施的预期支撑。

三个月期铝涨幅居前，日高报2,100美元，为去年2月21日来最高，之后缩减涨幅，收报2,083美元，升1.1%。三个月期铜盘中升至8月5日来最高的7,108.75美元，之后回吐涨幅，收低0.4%，报7,054美元。(完)

(整理 白云; 审校 李春喜)

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