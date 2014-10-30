《路透早报》--10月31日

[今日看点]

经济数据：

--台湾公布第三季经济成长率概估值

--澳洲第三季生产者物价指数(PPI)、9月民间部门信贷

--日本9月建筑订单和房屋开工

--英国10月GfK消费者信心指数

--德国9月实质零售销售

--法国9月消费者支出、9月PPI

--意大利9月失业率、9月PPI、10月CPI初值

--欧元区9月失业率、10月消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国9月实质个人支出、第三季企业雇佣成本

--美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)

--美国10月路透/密西根大学消费者信心指数终值

--加拿大8月国内生产总值(GDP)

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行公布货币政策决议

--俄罗斯央行发布货币政策声明

--美联储将与12家地区银行高管举行会议，讨论减轻监管负担的方法

--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在第五届南非央行大会上发表讲话

--德国财政部长朔伊布勒和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲稳定和成长的金融政策”活动上发言

--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动

以下为10月30日下午5:00至10月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第三季GDP成长力道强于预期，受贸易及国防支出支撑

贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但报告中的其他细节暗示经济活动略微丧失动能。商务部公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。尽管企业投资、房屋及消费者支出成长力道较第二季放缓，但这些领域都对经济成长做出贡献。另外劳工部公布，上周初请失业金人数小幅回升，但仍处于显示劳动市场相当强劲的水准。

--欧元区通胀数据低迷，但料不会迫使欧洲央行立即行动

德国和西班牙公布的通胀数据疲弱，加剧了欧洲央行面临的政策压力，但预计下周欧洲央行仍将按兵不动，等候评估新一轮刺激举措的效果。欧元区经济景气指数表现亮丽，且第四季企业贷款需求料增长，抵消了通胀数据低迷的影响，令欧洲央行至少可以等待一个月后再采取进一步的行动。美联储的行动，加上欧洲央行对必要时进一步推出宽松举措的承诺，均对欧元施加了下行压力，欧元贬值则转而对欧元区经济提供支撑。

--中国产业景气指数持续回落，未来仍面临较大下行压力

中国国家统计局公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。中央人民广播电台援引统计局数据报导称，和消费直接相关的家电乳制品行业景气指数回升，但煤炭电力化工水泥四个行业的景气度有所回落。

--中国2013年影子银行规模急速增长，已列全球第三--FSB

金融稳定委员会(FSB)发布报告显示，2013年中国影子银行继续急速增长，规模已列全球第三位。报告公布的数据显示，在中国，银行、养老基金和保险公司等传统金融机构外的“其它金融中介”，2013年整体资产规模较上一年成长逾37%，达到略低于3万亿(兆)美元的水平。

--欧洲央行称将从今年11月开始购买ABS

欧洲央行称资产支持证券(ABS)购买计划预计将从今年11月开始实施，已经聘请德意志银行、荷兰国际集团(ING)、道富银行和AMUNDI来帮助执行ABS购买交易。

--企业面消息：

> 花旗下修第三季净利6亿美元，因法律相关拨备增加

> 中石化第三季净利下跌12%，但好于预期

> 汤森路透第三季营收成长，受法务、税务暨会计部门带动

> 中国农业银行第三季净利升6%，基本符合市场预期

> 中国银行第三季净利同比升5%，符合市场预期

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季报良好所提振。Visa股价暴升10%，为道指贡献了超过140点的升幅。道琼工业指数收涨221.11点，或1.30%，至17,195.42点；标准普尔500指数收升12.35点，或0.62%，至1,994.65点；Nasdaq指数上涨16.913点，或0.37%，至4,566.138点。

--欧洲股市收高，盘中走势如过山车一般，因企业业绩及美国经济成长数据，扶助抵消了美联储政策声明基调更为强硬带来的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,327.58点，该指数自10月16日触及13个月低点后已经反弹了约9%。英国富时100指数收高0.15%，报6,463.55点；德国DAX指数收涨0.35%，报9,114.84点；法国CAC指数收高0.74%，报4,141.24点。

汇市:

--美元延续近期升势升至三周半高位，受到意外强劲的美国第三季经济成长数据以及美联储政策声明基调更为强硬提振。美元指数升至三周半高位86.491，之后回落至86.158，当日升0.24%。在欧洲经济前景低迷的背景下，欧元兑美元跌至三周半低点1.2546美元，之后回升至1.2606美元，跌0.19%。美元兑日圆触及三周半高位109.46日圆，之后降至109.22日圆，当日升0.31%。

债市:

--美国公债价格小涨，但脱离日高，因有报导称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，全球风险意愿增强。美国七年期公债标售结果平平，得标利率高于市场预期，这也扶助缩减公债价格涨幅。在尾盘的交易中，10年期公债价格上扬3/32，收益率报2.310%。

--德债收益率下跌，因对欧元区通缩忧虑，盖过了美联储结束购债计划和对美国经济复苏充满信心的消息。10年期德债收益率下跌5个基点，报0.85%。10年期西班牙公债收益率升3个基点，10年期意大利公债收益率跌2个基点，令近期走阔的意大利/西班牙公债收益率差收窄。

油市:

--原油价格下跌1%，在之前两日上涨后恢复下行趋势，因投资者押注美国升息将早于之前的预期，令美元上涨，以及交易商预计石油输出国组织(OPEC)11月会议减产的机会很小。布兰特12月原油收低0.88美元，报每桶86.24美元，之前低见85.92美元。美国原油收跌1.08美元，报每桶81.12美元，日低在80.80美元。

金属市场:

--黄金价格下跌1%，至每盎司1,200美元，白银挫跌至逾四年半最低，因美国第三季经济增长强劲，以及担心美联储升息时间将早于之前的预期。现货金盘中跌至每盎司1,195.70美元的三周低位，1916GMT，下挫1.1%，报每盎司1,198.70美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收跌26.30美元，报每盎司1,198.60美元。现货银劲跌3.7%，报每盎司16.41美元，稍早跌至16.30美元，为2010年3月来最低水平。

--期铜回落逾1%，因强劲的美国成长数据以及美联储基调较为强硬的政策声明推动美元劲扬。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.2%，报每吨6,736美元。两家中国最大的银行报告第三季坏账大幅增加，其中一家银行还表示，信贷紧缩导致东部沿海地区的小企业融资困难的局面可能正在向西部蔓延。这也重压铜价。(完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)

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