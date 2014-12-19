（更正）《路透早报》--12月19日

图中为不同币种的纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

(更正：因英文有误，日本央行发布货币政策声明与央行总裁黑田东彦新闻发布会时间，现由当地时间换算为GMT时间。)

[今日看点]

经济数据：

--英国11月公共部门净借款、12月Gfk消费者信心指数、英国工业联盟(CBI)12月零售销售差值

--德国11月生产者物价、1月Gfk消费者信心指数

--法国12月企业景气指数

--欧元区10月经常帐

--意大利10月工业订单、11月薪资指数

--加拿大10月零售销售、11月消费者物价指数(CPI)

--美国堪萨斯城联邦储备银行12月制造业指数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行发布货币政策声明(0230-0330)，央行总裁黑田东彦新闻发布会(0630)

--日本政府发布经济月报

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就欧盟投资和经济成长讲话(1700)

--瑞士央行总裁乔丹在第九届海外瑞士经济学家年终会议上讲话

--瑞典央行理事会召开会议

--芝加哥联储总裁埃文斯在第二届区域竞争力年度峰会上致开场辞(1500)

--里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论(1730)

以下为12月18日下午5:00至12月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行预计维持政策不变，总裁黑田东彦可能呼吁企业加薪

日本央行周五预计维持货币政策不变，并可能发表比较乐观的经济评估，寄望与首相安倍晋三刺激通胀的共同努力将会促使企业增加薪资和投资。这是安倍12月14日选举大获全胜以来，央行的首次政策会议。

央行总裁黑田东彦在会后记者会上可能再度呼吁企业加薪，并敦促安倍推进财政与结构性改革。预期黑田东彦还会再次出言安抚市场，央行大规模的刺激举措--即“质化量化宽松政策”(QQE)仍将按部就班的延续到下一年度。

--美国初请失业金数据显示就业继续改善，其他数据喜忧参半

美国上周初请失业金人数减少，显示就业市场继续走强。美国12月大西洋沿岸中部地区的工厂活动则急剧减速，但分析师称制造业保持稳健。 截至12月13日的当周，经季节调整后初请失业金人数减少6,000人至28.9万人，华尔街预估为增至29.5万人。初请失业金人数四周均值减少750人至298,750人。市场认为四周均值更能反映就业市场趋势。 费城联储12月企业活动指数由前月的40.8降至24.5。分析师称，11月指数跳涨，严重夸大制造业力道，12月大幅减速后与其他制造业指标表现一致。 美股在初请失业金数据的推动下走高，同时也得到油价企稳的支持。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币上涨。

--欧盟敦促普京改变态度，峰会未就制裁俄罗斯达成一致

欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼敦促俄罗斯总统普京“彻底改变态度”，并开始采取合作立场。欧盟领导人召开峰会，制定针对经济遇挫的俄罗斯的长期策略。

莫盖里尼称，由于油价暴跌及西方制裁，俄罗斯爆发金融危机，这“不是好消息”，并加剧了危险的全球动荡。外交人士表示，欧盟各国领导人并未就减轻或增加对俄制裁形成共识。

普京在周四的记者会上称卢布最终还会上涨，经济将回升，但对愈演愈烈的金融危机，没有给出解决办法。

--欧洲央行总裁德拉吉呼吁欧洲国家加快投资计划和改革步伐

欧洲央行总裁德拉吉敦促欧洲各国领导人加速新欧盟投资计划的实施，并再次呼吁进行经济改革。据知情人士透露，德拉吉警告称欧元区经济脆弱，油价挫跌使通胀低企。

德拉吉出席了欧盟领导人会议，讨论启动规模3,150亿欧元的投资计划，该计划明年中即将启动。他称，该投资计划将有助于增强信心。

--沙特石油部长称若其他产油国不参与，OPEC不会独自减产

沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，在没有其他产油大国支持的情况下，石油输出国组织(OPEC)不会减产，他曾试图说服这些国家一起行动，但没有取得成功。

欧那密认为油价下跌是暂时的。

--台湾央行连14季维持利率不变，分析师认为央行升息时点将延后

台湾央行周四宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。

央行总裁彭淮南对未来升息的时点并未透露太多。他重申，升息与否须视当前与未来的通膨预期，以及当时国内外的经济金融情势。

[市场摘要]:

股市:

--美国标准普尔500指数周四创下2011年11月以来最大两日涨幅，延续上日美联储发布政策声明后的涨势。而甲骨文公布业绩，则带动科技股上涨。 道琼工业指数上涨421.28点，或2.43%，至17,778.15点；标准普尔500指数涨48.34点，或2.4%，至2,061.23点；Nasdaq指数涨104.08点，或2.24%，至4,748.40点。

--欧洲股市急升，因希腊主要反对党领袖承诺一旦该党派在明年选举中胜出，希腊仍会继续留在欧元区。油价短暂反弹、美联储政策声明对通胀措辞温和，及俄罗斯市场恢复相对平静，扶助推动欧股录得三年来最大单日升幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升3%，报1,356.23点。

英国富时100指数收升2.04%，收报6,466.00点。法国CAC指数劲升3.35%，收报4,249.49点。德国DAX指数收涨2.79%，收报9,811.06点。

汇市:

--美元兑主要货币连升第二日，因美联储暗示可能很快升息，而其他国家仍在放宽货币政策。美元兑瑞郎触及28个月高位0.9847瑞郎，此前瑞士央行称，将对在央行的活期存款账户实施0.25%的负利率，以遏制买入瑞郎避险的操作。 欧元兑美元尾盘跌0.5%，报1.2281美元；美元兑瑞郎升0.77%，报0.9803瑞郎；美元兑日圆升0.13%，报118.77日圆。美元指数小涨0.1%，报89.222。

债市:

--美国公债收益率上升，因美股走高；美债收益率多数触及一周高点。部分交易员出脱其押注短期利 率上升速度将快于长期利率的部位。10年期美债收益率报在2.209%，较周三尾盘上涨6个基点，料创下6月以来最大两日涨幅。

--希腊公债收益率下跌，因德国财长朔伊布勒称，希腊经济改革在正轨之上，市场认为德国此举是声援面临新政治乱局的希腊。

希腊10年期公债收益率下跌30个基点，报8.625%。德国10年期公债收益率升4个基点，报0.63%，稍早曾跌至0.57%低位。

油市:

--国际油价重拾跌势，昨日空头回补反弹走势昙花一现；交易商担心供应过剩，预计市场会延续六个月的颓势。指标布兰特原油期货和美国原油期货均大跌逾2美元。

2月布兰特原油期货结算价跌1.91美元，报59.27美元。美国近月原油期货下挫2.36美元，报每桶54.11美元。

金属市场:

--黄金价格上涨，因上日美联储称将对升息保持耐心。但因美元兑一篮子货币上涨，令金价缩减升幅。

1939 GMT，现货金上涨0.6%，报1,195.11美元。2月美国期金升0.03%，收报1,194.80美元。现货银升1.1%，至每盎司15.86美元，稍早升至16.22美元高位，劲涨3.4%。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属下滑，因投资人认为金属相对原油等其他商品价格过高，且主要金属消费国--中国经济前景仍低迷。

LME三个月期铜收低0.82%，报6,315美元。三个月期铅收低1.54%，报每吨1,855美元，稍早触及逾两年最低的1,836美元。

(编译 龚芳；审校 张涛)

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