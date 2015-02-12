《路透早报》--2月12日

[今日看点]

经济数据：

--英国皇家测量师学会(RICS)1月房价差值(0001GMT)

--澳洲1月就业报告(0030GMT)

--德国消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)1月终值(0700GMT)

--欧元区12月工业生产(1000GMT)

--加拿大12月新屋价格指数(1330GMT)

--美国一周初请失业金数据(1330GMT)

--美国1月零售销售(1330GMT)

--美国12月企业库存(1500GMT)

--新西兰1月食品价格指数(2145GMT)

--日本一周资本流动数据(2350GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--美国参议院金融委员会举行第二次听证会，主题为“社区银行与债信联盟管理松绑”(1500GMT)

--英国央行管理者费希尔将参加兰开斯特辩论联盟一项小组讨论(1900GMT)

--英国央行将发布季度通胀报告(1030GMT)

--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话(0905GMT)

--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815GMT)

--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)

--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230GMT)

--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700GMT)

--瑞典央行公布利率决定(0830GMT)

--菲律宾央行举行货币政策会议

美国重要企业业绩：美国国际集团(AIG)、雅芳(Avon)、哥伦比亚广播公司(CBS)、卡夫食品等。

以下为2月11日下午5:00至2月12日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧元集团主席称欧元区同希腊未能就延长纾困计划达成一致，

在就有关延长对希腊的国际援助问题进行数小时讨论之后，欧元区成员国财长未能与希腊达成最终声明，下周一将继续开会讨论。“我们探讨了一些问题，其中之一是关于当前的计划，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四凌晨在布鲁塞尔举行的记者会上表示。

欧盟外交人士表示，在布鲁塞尔参加欧元集团会议的希腊代表与雅典当局进行电话沟通，商讨是否同意与其他欧盟政府的联合声明。外交人士称，会议已经起草了一份联合声明，列出了解决希腊财政问题的策略大纲，但希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)及他带领的代表团在同意该联合声明之前，决定与希腊政府进行沟通。瓦鲁法基斯淡化与其他欧元区国家达不成协议的前景，称他相信周一能够就希腊财政问题达成“治疗协议”。

--美国将调查来自中国等国的进口纸，可能导致对非涂布纸加税

美国贸易官员将对来自中国和其它几个国家的廉价进口纸展开调查，可能导致对进口的对非涂布纸加税，包括美国各地家庭及办公室使用的复印纸。美国国际贸易委员会将在3月9日之前就此案作出初步裁决。商务部将在4月就补贴情况作出初步裁决，并在6月就倾销情况作出初步裁决。

此外，美国政府周三亦发起一法律指控，称中国对钢铁等多个行业提供出口补贴，规模达到数十亿美元。

--中国国务院常务会议称提高产品和服务标准，促进经济提质增效升级

中国国务院总理李克强主持常务会议称，推动中国经济迈向中高端水平，提高产品和服务标准是关键，推进标准化工作改革措施，促进经济提质增效升级。政府网刊登的会议新闻稿并显示，会议确定四大举措来完善标准管理，其中包括完善标准化法规制度以及全面清理和修订现行标准等。

此外，中国国家发展和改革委发布新闻稿表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。

--投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元，股价应为216美元

美国投资大亨伊坎表示，苹果股价应在216美元，远高于周三触及的纪录高点124.92美元。伊坎是苹果的主要股东。按每股216美元来计算，苹果估值将达到约1.3万亿美元，或相当于韩国的国内生产总值(GDP)规模。目前苹果已经是全球市值最高的企业。苹果当前的估值略高于7,000亿美元。苹果股价周三在Nasdaq市场收高2.3%，截至周二收盘，该股自10月9日来的累计涨幅超过22%。

--乌克兰和平谈判启动，分裂分子加强攻势

法国、德国、俄罗斯和乌克兰领导人周三在白俄罗斯举行和平谈判。与此同时，亲俄分裂主义者发动了数次猛烈攻势，给乌政府施加更大的压力。乌克兰军方表示，亲俄分裂主义者在德巴尔切夫镇铁路附近发动攻击，打死19名士兵。在这场已持续九个月的战争中，这是乌政府军遭到的最惨重损失之一。

--个股业绩：

* 应用材料第一季业绩不及预期，受逻辑芯片需求疲弱拖累

* 思科第二季营收与获利均超预期，因硬件需求上升

* 特斯拉汽车第四季亏损1.076亿美元，且未实现销量目标

* 汤森路透第四季营收32亿美元，分析师预期为32.7亿

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三基本收平，因投资人等待希腊债务和乌克兰和平谈判的结果，不愿大举押注，而苹果受投资大亨伊坎发布乐观评论带动大涨，扶助提振Nasdaq指数。伊坎发信指出苹果估值应在216美元，这带动苹果大涨2.3%，收报124.88美元，尾盘提振Nasdaq指数。

道琼工业指数下跌6.62点，或0.04%，至17,862.14点；标准普尔500指数小跌0.06点，或0.00%，至2,068.53点；Nasdaq指数上涨13.54点，或0.28%，至4,801.18点。

--欧洲股市走低，投资者对为讨论希腊债务危机而举行的欧元区财长会议的结果感到不安，而意大利裕信银行回落重压银行股。

希腊国家银行重挫9.1%， Bank of Piraeus回落3.2%，拖累希腊ATG指数在周二反弹8%后急挫4%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，报1,483.69点。英国富时100指数跌0.16%，收报6,818.17点；法国CAC 40指数挫0.35%，收报4,679.38点。德国DAX指数小跌0.02%，收报10,752.11点。

汇市:

--欧元兑美元纽约盘稍晚上涨，有关欧盟与希腊就本月底到期的援助协议谈判是否取得进展的报导并不一致。

欧元兑美元弹升，相关报导出炉后一度来到1.1353美元。不过在EBS交易平台，欧元兑美元当日仅上涨0.10%。欧元/英镑收高0.29%报0.7436英镑，盘中触及七年低点.美元兑日圆触及五周高位，受美国公债收益率上升带动。纽约尾盘，美元报120.47日圆，升0.87%。

债市:

--美国长期公债价格上扬，因240亿美元10年期公债标售吸引大量海外需求。公债结束从上周开始的连跌之势，10年期公债价格上扬3/32，收益率报1.98%。

根据汤森路透数据，30年期公债价格上扬10/32，收益率报2.56%。中短期公债涨跌互现，但变动幅度要小得多。

--葡萄牙公债收益率回吐稍早升幅，因之前葡萄牙公债发售平顺，显示希腊新政府反对救助的立场引发的希腊市场动荡没有影响到葡萄牙，至少暂时而言是这样。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)持稳，报2.57%，公债发售前一度高见2.60%。10年期西班牙和意大利公债收益率小涨。希腊市场仍特立独行，10年期希腊公债收益率升35个基点，报10.95%，三年期公债收益率升130个基点，报21%。

油市:

--油价跌幅一度高达3%，因美国原油库存升至纪录高位，且分析师和交易商称市场下跌幅度将可能超过预期减产带动油价在过去两周的反弹幅度。

布兰特原油盘中跌穿每桶55美元的支撑位，结算价报每桶54.66美元，下挫1.77美元，或约3%。美国原油报每桶48.84美元，收低1.18美元，或约2%。

金属市场:

--金价跌至一个月低位，因美元走强，另外，在欧元区财长开会讨论希腊在欧元区的去留问题前，金融市场弥漫着强烈的谨慎情绪。现货金本月迄今累积下跌近5%，因美元走强，以及对美国将升息的预期打压投资者人气。

1924 GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,220.70美元，稍早触及1月9日来最低1,218.05美元。美国4月期金结算价跌1%，报每盎司1,219.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜回稳，因部分投资人押注在近期大跌后已经触及底部，期锡跌至两年半新低，因担心需求疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.09%，报每吨5,600美元，昨日大跌1.4%，并触及一周最低。期锡触及17,445美元日低，为2012年8月来首见，收盘重挫3.02%，报17,650美元。其他金属中，期铝收低0.76%，报每吨1,822美元。(完)

(整理 陈宗琦；审校 李爽)

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