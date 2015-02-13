《路透早报》--2月13日

[今日看点]

经济数据：

--新西兰1月公债外资持有比例(0200GMT)

--法国国内生产总值(GDP)第四季初值(0630GMT)

--德国第四季GDP初值(0700GMT)

--德国1月趸售(批发)物价指数(0700GMT)

--法国第四季非农就业岗位(0745GMT)

--瑞士1月生产者/进口物价(0815GMT)

--意大利第四季GDP初值(0900GMT)

--欧元区12月贸易收支(1000GMT)

--欧元区第四季GDP初值(1000GMT)

--加拿大12月制造业销售(1330GMT)

--美国1月进出口价格(1330GMT)

--美国路透/密西根大学消费者信心指数、现况指数与预期指数2月初值(1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”(1830GMT)

--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550GMT)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学2015年华威经济峰会上讲话(1800GMT)

以下为2月12日下午5:00至2月13日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--希腊同意与债权人协商退出国际纾困，双方互有妥协

希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。首度参加欧盟峰会的希腊总理齐普拉斯与欧元集团主席迪塞尔布洛姆达成协议，希腊官员周五将与欧盟执委会、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)会面。

齐普拉斯态度转变，为可能解决危机跨出了第一步，该危机引发希腊或被迫退出欧元区的风险，若希腊退出，恐引发更大的金融动荡。一名在雅典的希腊官员表示，这对于与债权人达成新财务协议而言是正面的一步。德国总理梅克尔表示，德国愿意接受折衷，而在下周一会议前，财长们有几天时间来考虑希腊的提议。

--停火协议给乌克兰带来“一线希望”

德国、法国、俄罗斯和乌克兰在白俄罗斯首都明斯克进行了16个多小时直至深夜的讨论后，宣布达成协议，给乌克兰东部结束冲突带来“一线希望”。但乌克兰政府很快就声称，有大量俄罗斯装甲车辆进入叛军控制的乌克兰东部。美国和北大西洋公约组织(NATO)表示，周四冲突趋于激烈，与停火协议的精神相悖。

协议要求从周日开始乌克兰军队与俄罗斯支持的分裂分子开始停火，从前线撤走重型武器，进行宪法改革让乌克兰东部有更大的自治权。面临国会要求向乌克兰军队提供武器压力的白宫表示，停火协议“具有潜在重要性”，但敦促俄罗斯撤离士兵和装备，把边境控制权交还乌克兰。

--美国零售销售数据反应消费者支出疲弱，暗示经济成长放缓

美国商务部称，核心零售销售1月仅小幅增长0.1%，低于分析师预估的增长0.4%，因美国家庭减少购物，暗示第一季初经济成长力度转弱。尽管汽油价格很低，且就业市场强劲，但消费者支出仍然迟滞，这使分析师臆测，消费者将油价下跌等带来的额外收入用于偿还债务和增加储蓄。核心零售销售疲弱亦促使巴克莱将第四季GDP成长年率预估下调十分之三个百分点，至2.2%。摩根大通将第四季成长预估从3%调降至2.5%。

另外，劳工部公布，上周初请失业金人口增加2.5万，经季节性调整后为30.4万。不过，潜在趋势仍与就业市场不断改善的大趋势相一致。初请失业金人口四周移动均值减少3,250，至28.975万。该数据消除了周与周之间的波动，能更好地反应就业市场趋势。美国金融市场对数据反应不大。

--英国央行关注通胀下降的风险，准备必要时降息

英国央行公布的最新预测显示，央行认为今年几乎没有升息的必要；如果通胀率深跌至负值，央行准备降息。央行总裁卡尼称，由于油价大跌，他预计未来数月通胀率将跌破零，不过仅这个数据本身并不意味着经济已经进入通缩。不过，如果全球经济活动减弱，英国面临陷入物价降低的恶性循环风险时，英国央行称准备调降利率，追随其他采取紧急政策行动的主要央行的步伐。这与他之前的立场有重大差异，此前他表示这样做益处不大。

英国央行预测，今年第二季平均消费者物价指数涨幅年率可能降至零的纪录低点，相较之下央行11月时预测为1%。该行还预测，之后通胀率将用两年时间稳步攀升至2%的目标水平。该央行还上修了经济成长预估，并预测薪资增长将会提速。这份季度通胀报告公布后，英镑兑欧元和美元上扬，长期英债期货下跌。

--澳洲央行总裁史蒂文斯称通胀恐维持在低档，澳元料续贬

澳洲央行总裁史蒂文斯在向众议院经济委员会发表的公开声明，称经济成长低于趋势速度，通胀偏低且可能继续如此；澳元可能进一步贬值；货币政策仍有额外给予经济支撑的能力。史蒂文斯称，主要出口商品下滑损及澳洲的贸易条件，今年矿业景气可能加速下滑。史蒂文斯不认为澳洲将会出现零利率。他还表示，失业持续小幅增加，还会持续一段时间；以历史水平而言失业仍偏低。

--中国经济基本面未变，完成今年目标重在稳和进相互促进--政治局

中国中共中央政治局会议表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。中国中央人民广播电台援引会议内容称，要稳定和改善宏观经济调控政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持区间调控，更加注重预调微调和定向调控。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大幅收高，科技股大涨，推高Nasdaq指数升至15年高位，俄罗斯和乌克兰达成停火协议也缓和市场紧张情绪。

道琼工业指数上升110.24点，或0.62%，至17,972.38点；标准普尔500指数上涨19.95点，或0.96%，至2,088.48点；Nasdaq指数大涨56.432点，或1.18%，至4,857.612点。

--欧洲股市触及多年高位，受到乌克兰达成停火协议、瑞典祭出经济刺激措施以及投资人对希腊能达成债务协议抱持希望带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,493.22点，接近七年高位。

德股DAX指数大涨1.56%，报10,919.65点，接近稍早触及的纪录高位，而法国CAC 40指数收高1%，收报4,726.20点的约七年最高。瑞典指标OMXS30指数触及纪录高位，此前瑞典央行将指标利率降至负值，并推出量化宽松政策以提振经济。英国富时100指数收高0.15%，收报6,828.11点。

汇市:

--美元全线下跌，因美国经济数据弱于预期，但前景仍然良好，许多投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年某一时点升息的可能性。

纽约尾盘，美元指数跌0.9%，报94.153，录得逾一周来最大单日跌幅。美元兑日圆大跌1.3%，报118.88日圆。欧元兑美元升至一周高位，最新上涨0.6%，报1.1399美元。瑞典克朗兑欧元大跌1.2%，欧元最新报9.6132克朗。

债市:

--美国公债价格从隔夜在海外市场触及的低点回升，尾盘变动不大，因美国公布的零售销售和初请失业金数据逊于预期，给经济背景和美国货币政策预估注入一些谨慎情绪。

在今晨美国公布零售销售和初请失业金报告前，30年期公债价格还跌了一大点，指标10年期公债价格跌了近半个大点，收益率持于2%关口之上。不过在数据公布后，30年期公债价格反弹，之后在多数时间内稳定在平盘水准附近。尾盘，30年期公债跌4/32，收益率报2.57%。指标10年期公债价格持平，收益率报1.98%。

--希腊公债收益率大跌，因欧洲央行批准对希腊银行提供更多紧急援助资金，令原本押注希腊债务协议会谈将有正面成果的投资者买入希腊公债。

希腊三年期公债收益率大跌270个基点，报18.36%。10年期希腊公债尾盘跌60个基点，报10.36%。

油市:

--油价在连跌两日后大涨，因石油行业进一步削减支出和美元不断下跌激活油市买盘。

将到期的3月布兰特原油上涨2.39美元，或4.37%，结算价报每桶57.05美元，周三下跌3%。3月美国原油期货上升2.37美元，或4.85%，结算价报每桶51.21美元。

金属市场:

--金价小涨，从稍早触及的五周低位反弹，受助于美元走软、瑞典央行意外推出刺激举措以及希腊债务问题的不确定性加剧等因素。

现货金盘中跌至1月9日以来最低1,216.45美元后反弹；1934 GMT，上扬0.2%，报每盎司1,221.56美元。美国4月期金结算价涨1.10美元，报每盎司1,220.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，受乌克兰停火协议和美元走软支持，但升幅受限，因希腊和国际金主的谈判僵持不下，令投资人谨慎。

LME三个月期铜收高2.4%，报每吨5,736美元，盘中触及5,754美元的一周最高。其他金属中。期铅攀升1.8%，收报每吨1,834美元。期锡大涨2%，报18,000美元。(完)

(整理 陈宗琦；审校 李爽)

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