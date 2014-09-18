《路透早报》--9月19日

[今日看点]

经济数据：

--日本一周资本流动数据(9月18日2350GMT)

--德国8月生产者物价指数(PPI)

--欧元区7月经常帐收支

--加拿大8月消费者物价指数(CPI)、7月趸售贸易

--美国经济谘商会8月领先指标

重大经济事件及官员讲话：

--20国集团(G20)财政及央行代表举行会议继续在澳洲凯恩斯举行，中日韩三国财长和央行总裁首次会晤。

--达拉斯联邦储备银行举办讲座，前美联储主席沃克尔致开幕辞，活动内容包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及招待会(0015)

以下为9月18日下午5:00至9月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--苏格兰独立公投投票结束，支持与反对阵营旗鼓相当

苏格兰独立公投的投票阶段已经结束，支持与反对的得票看来将相当接近，而此公投将对全球带来深远的影响。投票官员表示，公投结果将在周五日出时分左右公布，届时所有地区的投票都已上交。但局部结果将给出强烈信号，格拉斯哥等城市的票数会在0400GMT左右公布。

多项调查显示，苏格兰人对于独立还是续留英国的支持度几乎不相上下。但是在投票前最后一刻，仍有多达60万的苏格兰人未表达意向，成为左右投票结果的关键。

投票所在2100GMT停止投票后，YouGov称有46%的苏格兰人投票支持独立，54%投票支持留在英国。YouGov接触的是最近几日的受访者，这项调查并不是完整的出口民调。不过这仍导致英镑周五在亚洲盘初上涨，兑欧元迅速升至两年高点，兑美元则是涨至两周高点。

--阿里巴巴IPO价格定为68美元，将筹资218亿美元

阿里巴巴周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。按此定价，阿里巴巴市值将达1,676亿美元，超过迪士尼、波音等美国标杆企业。本项IPO规模不仅名列史上最大之一，也让阿里巴巴一举超越亚马逊、eBay等美国电子商务对手，并给予阿里巴巴更多财务实力拓展美国及其他市场。

--上周美国初请失业人数降幅超乎预期，表明就业市场稳步向好

上周美国初请失业金人数降幅超乎预期，表明8月就业增长急速放缓是失常状况。周四其他数据显示，房屋建筑和工厂活动有一些疲弱，但基本趋势仍支持第三季经济稳健成长。

劳工部数据显示，9月13日止当周的初请失业金人数减少3.6万人，降至经季节调整的28万人，为7月以来最低。分析师预估为降至30.5万人。商务部公布另一份报告显示，经季节调整的8月房屋开工下降14.4%，年率为95.6万户。7月房屋开工修正至年率112万户，为2007年11月来最高。

初请失业金数据推动美元兑日圆来到逾六年高点，美国公债价格下跌。美股上涨，其中标准普尔500指数创纪录高位。房屋类股指数表现逊于大盘，Pulte Group和DR Horton下滑。

--欧洲央行启动长期再融资操作，以期提振经济

欧洲央行周四向银行业者提供首批新的四年期贷款，这是欧洲央行新刺激方案中的主要工具，该行希望这套刺激举措将能避免通缩，并重振欧元区低迷的经济。银行业者从欧洲央行申购低息贷款的数额不算高，但12月还有第二次机会。欧洲央行的此次长期再融资操作规模4,000亿欧元，申购条件是要用于向企业放贷。央行在周四的操作中，向255家银行发放了826亿欧元贷款。

路透调查原预估银行业者申请1,330亿欧元，但交易员表示，申请金额偏低，令市场预期这将促使欧洲央行出台更多刺激措施，像是量化宽松(QE)。这种预期抵消了银行申请额偏低的影响。结果公布后，欧元兑美元起初从公布前的1.2890升至1.29，随后回吐升幅，报1.2877。德债期货最低跌至148.05，随后反弹至148.45，日内上涨5个跳动点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3 短暂缩减涨幅，上涨0.8%至1,395.95点。

随后，欧洲央行执委普雷特警告称，不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象，他强调称这只是央行一整套政策举措的一部分。

--中国黄金国际板挂牌上线，首笔开盘价均高于基准价

上海黄金交易所国际业务板块于周四夜市起上线运行，黄金成为中国首个引入境外投资者的大宗商品，且由于黄金所特有的货币属性，加之国际板以人民币计价和结算，意味着此举很可能推动中国资本账户开放和人民币国际化进程更进一步。

交易所增加挂牌的三个黄金现货实盘的国际板合约开盘价均高于既定的基准价。黄金交易所称，三个国际板合约的开盘价分别为：iAu100g为259.9元人民币、iAu99.99为259.8元和iAu99.5则为259.6元

中国人民银行行长周小川亦在黄金国际板上线仪式上称，上海金交所打造“上海金”，构建上海港口的黄金转运中心，并借助自贸区的条件、亚洲时区和人民币计价，来提高黄金市场容量和积极性，完善价格发现功能。

--挪威央行维持指标利率在1.5%，预计到2015年年底前不变

挪威央行周四一如预期维持指标利率在1.5%不变，并表示，首次升息将晚于预期，因该国经济正受到石油投资下滑和欧洲经济疲弱的困扰。央行称预计基准利率将在明年不变，但在2016年均值为1.5%，低于此前预估的1.75%。挪威央行还表示，预计今年秋天不再有降息可能，排除了始于6月的降息前景。挪威克朗/欧元走坚，0820GMT报8.21，在央行决议前为8.278。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收涨，美联储周三再度承诺保持利率在超低水平，投资者备受鼓舞，将道指和标普500指数推升至纪录高位。美联储周三发布的经济和利率预期中，上调了2015年和2016年的利率预期，扶助推动金融股上扬1.1%，领涨大盘。高盛跳涨1.7%，报187.89美元，为涨幅最大的道指成份股。

道琼工业指数收高109.14点，或0.64%，至17,265.99点；标准普尔500指数收涨9.79点，或0.49%，至2,011.36点；Nasdaq指数上扬31.237点，或0.68%，至4,593.425点。

--欧洲股市收涨，一关键指标攀升至两周高位，此前美联储重申在一段长时间保持超低利率的承诺。不过，英国股市表现落后，投资者惴惴不安，因苏格兰独立公投即将进行，公投结果将在周五公布。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，报1,398.03点，之前升至9月初来最高1,399.96点。英国富时100指数涨0.57%，报6,819.29点，德国DAX指数上扬1.41%，报9,798.13点，法国CAC 40指数 .FCHI 涨0.75%，报4,464.70点。

汇市:

--美元兑日圆升至逾六年高位，此前数据显示美国上周初请失业金人数减少，巩固了美国将较预期提前升息的市场预期。

美元兑日圆升至2008年8月底来最高的108.96日圆，纽约尾盘报108.74日圆，升0.4%。美元指数触及逾四年高位84.782，尾盘报84.299，当日持平。美元兑瑞郎扭转升势，跌0.7%，报0.9339瑞郎。欧元兑美元从14个月低点反弹，升0.4%，报1.2917美元。英镑兑美元升0.6%，报1.6380美元。

债市:

--美国公债价格下滑，昨日美联储上调部分利率预估后，投资人今日将部分较短期公债收益率推升至2011年来高位。

两年期公债收益率触及0.597%的2011年5月来的高位，之后回落至0.5686%，价格跌1/32。三年期公债和五年期公债收益率也上升，三年期公债价格跌3/32，收益率高见1.104%，为2011年4月以来首见。五年期公债价格跌7/32，收益率报1.851%，盘中高见1.874%。指标10年期公债收益率升至2.63%，价格跌8/32。30年期长债价格大致持稳，尾盘升2/32，收益率报3.358%。

--欧元区公债收益率大多上涨，此前银行业对欧洲央行(ECB)新的廉价长期贷款热情不高，且美联储的利率预估暗示在未来几年加快升息。

德国10年期公债收益率升4个基点，报1.04%，其他核心公债收益率升幅相若。

油市:

--原油价格下跌，受累于供应充裕、担心需求增长和美元走强。交易商将油价下跌的主要原因归咎于美元指数上涨至逾四年高位。

布兰特原油下跌1.27美元，收报每桶97.70美元。美国原油下滑1.35美元，收报每桶93.07美元。

金属市场:

--金价反弹，此前市场臆测美联储较预期提前升息拖累金价跌至八个半月低点后，投资人回补空头。但分析师称，金价看似易进一步下滑，因美元指数攀升至逾四年最高水准，且美股周四也创下新高。

现货金盘初跌至1月2日来最低的1,216.01美元，2016GMT，升0.2%，报1,224.81美元。美国12月期金收低0.70美元，报1,226.90美元。

--期铜等基本金属价格下滑，因中国房地产市场再显疲弱迹象，且在美联储暗示升息速度可能快于预期后，美元大涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后跌1.3%，报每吨6,840美元，扭转昨日小涨的走势。(完)

(整理 郑茵 审校 孙茉莉)

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