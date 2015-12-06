《路透早报》--12月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--路透12月短观调查日本制造业景气判断指数(6日2330)

--日本11月外汇储备(6日2350)

--澳洲9月ANZ报纸招聘广告与网路招聘广告(0030)

--日本10月同时指标与领先指标(0500)

--德国10月工业生产(0700)

--台湾11月出口数据(0800)

--欧元区12月Sentix投资者信心指数(0930)

--美国10月消费者信贷(2000)

--新西兰第三季制造业销售(2145)

--日本银行11月放款余额(2350)

--日本10月经常帐(2350)

--日本国内生产总值(GDP)第三季修正值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就经济与货币政策发表讲话(1730)

--欧元集团会议

--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖发表讲话

--日本央行总裁黑田东彦与法国央行副总裁Anne Le Lorier在欧洲金融市场协会论坛上发表演讲(0345)

以下为12月4日下午5:00至7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

欧洲央行总裁德拉吉周五称如果需要，将可能采取更多刺激措施，他的讲话带动美元兑欧元上涨；而强劲的美国11月非农就业报告支持美联储在本月稍后升息，推动美股大涨；美债价格攀升，因石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在纪录高位附近，使通胀预期回落，抵销了美国就业报告对公债的拖累。

--ECB总裁德拉吉称最新举措旨在实现目标，非为配合市场预期

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五为央行一系列最新刺激举措辩护，并未理会有人担心措施造成市场负面反应，以及央行决策官员间存在意见分歧的迹象。德拉吉称，他相信周四宣布的措施将助力通胀回到欧洲央行设定的目标，并表示如有必要，央行准备好进一步放宽政策。而路透独家报导称，欧洲央行刺激举措力度不如预期，系因内部保守派反对。

--美国11月非农就业增长稳健，为FED升息亮绿灯

美国11月非农就业岗位稳步增长，再度展现经济韧性，大大提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍后进行近10年来首次升息的可能性。美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加21.1万个。9月和10月数据被上修，就业岗位累积再增加3.5万个。

--OPEC未就石油产量上限达成新协议，油市恐面临进一步价格战

石油输出国组织(OPEC)成员国周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束；伊朗表示，在其石油产量恢复前不考虑限产。由于西方制裁，伊朗石油产出多年来一直受限。周五的结果，使OPEC在已然严重供应过剩的油市中面临进一步的价格战。高盛等银行预估油价可能进一步下滑，甚至跌到每桶20美元。

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申，美国是时候升息。他敦促将美联储的资产负债表规模削减至更为正常的水平，且表示全球性的低利率可能导致全球通胀长期处于低位。

* 费城联邦储备银行总裁哈克敦促“尽早”升息，12月升息将降低政策的不确定性，保持经济和通胀在轨道上。

--日本经济财政大臣甘利明周日表示，他预计日本第三季经济成长环比年率料上修为持平，好于初值中显示的萎缩情况。路透调查中分析师预期，日本第三季经济成长环比年率料上修为成长0.1%，初值为萎缩0.8%。修正值数据将在周二公布。

消息人士向路透表示，日本政府本月推出额外刺激方案时，将把本财年新债发行计画缩减4,000至5,000亿日圆(33-41亿美元)，藉此展现政府同时致力于追求经济成长及财政改革。

--南非称已致力于降低经济阻力，之前信贷评等遭下调

南非财政部周六表示，已致力于降低困顿经济面临的阻力，其中包括长期电力短缺。数个小时前，惠誉降低对南非债信评等，标普亦将其展望由稳定调降至负面。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国10月贸易逆差为438.9亿美元(预估为逆差405.0亿美元)。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月贸易逆差为27.6亿加元，9月修正为逆差23.2亿加元，前值为逆差17.3亿加元。[nL3S13T46O]

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大11月就业减少3.57万人，预期为减少1.0万，其中全职就业增加3.66万人，兼职就业减少7.23万人。11月失业率为7.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五跳涨逾2%，标普500指数录得9月8日以来最大单日百分比涨幅，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息。道琼工业指数收涨369.96点，或2.12%，至17,847.63点；标准普尔500指数跳升42.07点，或2.05%，收报2,091.69点，为9月8日以来最大单日百分比涨幅；Nasdaq指数急升104.7点，或2.08%，收报5,142.27点。本周，道指上扬0.3%，标普500指数攀升0.1%，Nasdaq指数涨0.3%。

--欧洲股市延续昨日的跌势收低，油股领跌，欧洲央行追加刺激措施的力度令部分投资者失望，拖累欧股周四急挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.34%，收报1,457.84点，为近三周最低水准。英国富时100指数下滑0.59%，收报6,238.29点。德国DAX指数下跌0.34%，报10,752.10点。法国CAC指数回落0.33%，报4,714.79点。

汇市:

--美元兑欧元收复部分失地，此前欧洲央行总裁德拉吉称，如需要该行可能采取更多刺激措施，这促使交易商重建欧元空头头寸。周五纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.67%，报1.08680美元。美元指数上涨0.76%，报98.363。美元兑日圆涨0.49%，报123.200日圆，美元兑瑞郎涨0.36%，报0.99690瑞郎。

债市:

--美国公债收益率下跌，投资者在强于预期的美国11月就业报告支持美国升息和石油输出国组织(OPEC)意外维持接近纪录产量而令油价下跌的两个因素中权衡。两年期美债价格升1/32，收益率由周四尾盘的0.958%降至0.946%。指标10年期公债价格收涨15/32，收益率从周四尾盘的2.328%降至2.274%。30年期公债价格大涨1-6/32，收益率报3.012%。

--10年期美国公债与德国公债的收益率差缩窄至逾一个月来最低，投资人押注欧洲央行与美联储货币政策走向背离程度没有预期的严重。德国10年期公债收益率攀升6个基点，两个半月来首次升穿0.7%，欧洲央行周四召开会议前收益率为约0.5%。美国和德国10年期公债收益率差约为160个基点，为10月底以来最窄。

油市:

--原油价格下跌，此前有消息称，石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在纪录高位附近，以继续保持其市场份额，尽管供应过剩已经重压油价。布兰特原油早盘中曾上涨，但收盘下跌0.84美元，或近2%，收每桶43美元，距离8月触及的六年半低位只差几美分。美国原油下跌1.11美元，或近2%，报收每桶39.97美元。

金属市场:

--金价攀升超过2%，至近三周最高，尽管美国非农就业数据大大提升了美联储本月加息的机率，但并未给美元升势带来很大的帮助。

现货金盘初走低，后反弹，一度急升2.5%，触及11月16日以来最高1,088.70美元。1924 GMT，上扬2%，报每盎司1,082.96美元。本周可能上涨2.3%，之前六周连跌。现货钯金是涨幅最大的贵金属，飙升7.1%，至三周高位572.70美元。现货银跳涨2.8%，报每盎司14.47美元。现货铂金大涨4.3%，报每盎司878.89美元。

--期铜、期铝和其他基本金属价格攀升，因投资者回补空头，此前美国就业数据强劲，扶助缓解了美国经济成长可能放缓的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.2%，报每吨4,612美元，仍接近在11月23日触及的2009年以来最低的4,443.50美元。期铅周五触及一个月最高，期铝和期镍升至一周高位。(完)