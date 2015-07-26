《路透早报》--7月24日夜间新闻摘要

[重大数据或新闻]

--美国6月新屋销售降至七个月最低，5月数据也被大幅下修，目前来看只是楼市复苏大趋势中遭遇的一个小挫折。周五公布的另一项数据显示，在连续三个月放缓后，7月制造业活动有所提速。商务部表示，6月新屋销售下降6.8%，经季节性调整后年率为48.2万户，为去年11月以来最低。5月数据被下修至51.7万户，前值为54.6万户。

金融数据公司Markit称，美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.8，6月终值则为53.6，此为2013年10月以来最低，路透调查分析师预估7月数据为53.6。

--美联储理事会工作人员为6月16-17日联邦公开市场委员会会议准备的报告显示，预计今年升息一次，升息25个基点，料今年第四季联邦基金利率在0.35%。预计至少到2020年通胀都将低于2%目标。美联储工作人员的长期经济成长和联邦基金利率预估要比多数联储政策委员预估的低。

--希腊财政部表示，该国向IMF正式提出提供新的贷款安排的要求。雅典证交所发言人称已就重开证交所提议征求欧洲央行意见，最快在下周一恢复交易。

* 欧洲央行管理委员会委员诺亚在周五刊出的法国世界报采访中称，认为希腊不再有被迫退出欧元区的风险。

--英国银行业者协会(BBA)周五公布的经季节调整后数据显示，6月该国抵押贷款批准件数升至去年3月来最高。英国6月净抵押贷款放款额为12.29亿英镑，创下2014年4月来最高。

--惠誉确认比利时的AA评级，展望为负面。

* 惠誉上调冰岛评级至BBB+，展望为稳定。

--美国企业业绩：

* 艾伯维(AbbVie)公布季度获利跳升24%。艾伯维6月30日止第二季净利升至13.7亿美元，每股盈余(EPS)为0.83美元，上年同期分别为11.0亿美元及0.68美元。营收成长11%至54.8亿美元。

* 施乐(全录,Xerox)6月30日止当季可归属公司的净利为1,200万美元，每股获利为0.01美元，上年同期分别为2.66亿及0.22美元。

--中国证券业协会周五发布规定，规范证券公司场外股权质押式回购交易业务，要求券商应以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务，券商的融出资金余额不得超过其净资本的50%，为单一融入方融资的累计融资余额不得超过其净资本的5%。

[市场摘要]: 股市: --美股周五收低，本周标准普尔500和Nasdaq指数创3月来最大周度跌幅，因全球经济成长放缓拖累商品相关类股走低，Biogen受业绩影响股价大跌，连累生物科技股下滑。道琼工业指数收跌163.39点，或0.92%，至17,568.53点；标准普尔500指数下滑22.50点，或1.07%，至2,079.65点；Nasdaq指数收低57.78点，或1.12%，至5,088.63点。本周，标准普尔500指数挫跌2.2%，NASDAQ指数下滑2.3%，均为3月最后一周以来最大周度跌幅，道指大跌2.9%，为1月来最大周度跌幅。--欧洲股市跌至一周新低，因卫星运营商SES等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，报6,579.81点；法国CAC指数收跌0.58%，收报5,057.36点；德国DAX指数大跌1.43%，报11,347.45点。 汇市: --美元兑多数主要货币小涨，因数据显示海外经济成长迟滞，而澳元兑美元跌至六年低点，因中国公布的制造业指数降至15个月最低。纽约尾盘，美元指数升0.2%，报97.274，本周降幅缩窄至0.6%。欧元兑美元跌0.05%，报1.0977美元，美元兑日圆跌0.1%，报123.71日圆。在其他主要货币中，澳元兑美元大跌逾1%，至六年低点0.7280美元。新西兰元兑美元跌0.6%，报0.6568美元。

债市: --美国公债价格上扬，因美国楼市数据弱于预期，商品价格持续走低且美股表现疲弱，促使投资者买入公债避险。今日尾盘，指标10年期公债价格上扬5/32，收益率报2.260%，周四尾盘为2.275%。收益率稍早触及7月9日以来最低2.255%。美国30年期公债价格上扬12/32，收益率从周四的2.971%回落至2.960%，盘中触及6月2日以来最低2.95%。美国七年期公债价格升4/32，收益率报2.003%，周四报2.023%，稍早跌至两周低位2.001%。

--欧元区公债收益率走低，因数据显示，欧元区企业活动成长放缓，使欧洲央行继续面临刺激脆弱经济复苏的压力。油价下跌至近四个月低位，这也加重了对欧洲央行可能难以提升通胀至略低于2%目标的担忧。 最高评等10年德债收益率回落5个基点，至三周低位0.66%。评级较低的南欧二线公债收益率也走低。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌4-7个基点，分别报1.88%、 1.92%和2.54%。希腊公债收益率逆势上扬，10年期希腊公债收益率升3个基点，报11.50%。油市: --布兰特和美国原油期货结算价为3月来最低，且连续第四周下跌，因中国经济数据疲弱和最新一周美国石油钻井平台增加，向油市施压。9月布兰特原油下跌0.65美元，结算价报每桶54.62美元，此为3月19日来最低结算价，本周下跌4.3%。9月美国原油下滑0.31美元，结算价报每桶48.14美元，为3月31日来最低结算价，本周挫跌5.5%。金属市场: --金价盘中一度大跌逾1%至2010年初来最低，但之后转升，因美元下滑及美股扩大跌幅，但金价本周势将创3月来最大周度跌幅。现货金盘中触及2010年2月来最低的1,077.00美元，但1847 GMT，现货金升0.5%，报1,096.29美元。美国8月期金跌0.8%，报1,085.50美元。现货银回落0.2%，报14.62美元。现货铂金上扬0.6%，报981.74美元。现货钯金升1.1%，报621.5美元。 --伦敦期铜跌至六年低点，此前全球最大金属消费国－中国制造业数据疲弱凸显需求低迷，可能进一步拖低价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及2009年7月来最低的5,191.50美元。期铜收盘时没有成交，买盘最后跌0.2%，报5,260美元。本周期铜大跌约4%，为约一个月最大周度跌幅。

(完) (整理 利棣儿 审校 母红)

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