《路透早报》--8月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本7月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0135)

--韩国7月日经制造业PMI (0140)

--财新中国7月制造业PMI终值 (0145)

--韩国7月消费者物价指数(CPI)(2300)

--澳洲7月TD-MI通胀指标 (0030)

--澳洲7月ANZ报纸和网络招聘广告(0130)

--欧元区、德国、英国、法国、意大利、瑞士7月制造业PMI (0730-0830)

--美国6月实质个人支出，核心个人消费支出(PCE)物价指数 (1230)

--美国7月Markit制造业PMI终值 (1345)

--美国6月建筑支出 (1400)

--美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数 (1400)

--美国7月汽车销售年率 (1730)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

暂无重要经济事件。

以下为7月31日下午5:00至8月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季薪资成长为33年来最慢，消费者信心回落

第二季美国劳工成本创33年来最小增幅，因工人的佣金和奖金减少。在就业市场闲置逐步消失的背景下，这可能只是薪资成长过程中的一次暂时性的回调。这并未影响美联储将在今年晚些时候升息的预期。劳工部称，雇用成本指数第二季增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。另外，7月密西根大学消费者信心指数终值回落至93.1，6月为96.1。该指数同比增长13.8%。7月芝加哥采购经理人指数(PMI)为54.7，是1月达到59.4以来最高水准。美国股市小涨，美元指数走低。美国较长期公债价格上扬。

--中国7月官方制造业PMI创五个月新低，下半年经济增长堪忧

生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至50的五个月低位。这和降至逾一年低位的财新制造业PMI初值走势一致，表明经济企稳基础不够牢固，下半年经济增长令人担忧。不过，服务业持续回升、建筑业淡季不淡，带动官方非制造业PMI升至五个月高位，尤其基建投资相关行业供需活跃，反映出投资需求的稳定，基建投资有望对经济形成持续拉动。

--独家：中国追查“恶意”做空，范围扩至香港与新加坡--消息人士

消息人士称，中国要求在香港与新加坡的外国及中资券商提交股票交易记录，把追查“恶意”卖空中国股票的行动扩展到了海外司法辖区。监管者要求海外同行提供信息，以协助国内的调查行动，这是很平常的事情。但一名在香港的消息人士表示，证监会直接向海外及国际券商索取信息，这是极其不寻常的。证监会没有回复要求置评的电话，新加坡金管局与香港证券及期货事务监察委员会都拒绝评论。

--中国国务院称将加快融资担保行业改革发展，设立国家融资担保基金

中国国务院周五表示，将加快融资担保行业改革发展，设立国家融资担保基金，更好发挥金融支持实体经济作用，并决定整合建立统一的公共资源交易平台。中国政府网援引国务院常务会议称，有针对性地加快发展融资担保行业，深化金融改革，破解小微企业和“三农”融资难题，是完善定向调控的重要举措。具体而言，国务院提出要探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与、共担风险机制和可持续的合作模式，鼓励有条件的地方设立政府性担保基金，对银行业金融机构担保贷款发生的风险给予合理补偿。

--希腊可能要求高达240亿欧元的第一笔救助款--报载

希腊报纸Avgi周日早间版报导，希腊8月可能向其国际贷款方要求240亿欧元的第一笔救助款，用于本国银行资本重组并向欧洲央行(ECB)偿还即将到期的债务。雅典股票交易所(ASE)一位发言人周五表示，希腊股市将于周一恢复交易，但本国投资者将面临限制，以防资本外逃。

--加拿大5月GDP萎缩，上半年落入衰退的可能性增强

加拿大5月国内生产总值(GDP)较上月萎缩0.2%，为连续第五个月下滑，使得该国上半年落入衰退的可能性增强。分析师此前表示，即使5月GDP持平，6月也要异常强劲地增长，才会避免第二季GDP下滑。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，因能源股下滑，盖过美国薪资数据支持美联储可能推迟今年升息时间为股市带来的支撑。道琼工业指数收跌56.12点，或0.32%，至17,689.86点；标准普尔500指数下跌4.79点，或0.23%，至2,103.84点；Nasdaq指数微幅下跌0.50点，或0.01%，至5,128.28点。本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升1.2%，NASDAQ指数上升0.8%。在7月，道指上涨0.4%，标普500指数大涨2%，NASDAQ指数上扬2.8%。

--欧洲股市小幅收高，本月上涨，因购并希望和企业业绩强劲，抵消了商品股和矿业股疲弱的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.1%，报1,572.26点。该指数7月上扬4%。英国富时100指数收涨0.41%，报6,696.28点；法国CAC指数收高0.72%，收报5,082.61点。德国DAX指数升0.46%，报11,308.99点。

汇市:

--美元兑一篮子货币周五以下滑结束表现不错的一个月，因美国第二季雇佣成本增幅创纪录新低，对于美联储今年稍晚升息的押注有所收敛。欧元区公布的通胀数据令人鼓舞，欧元兑美元在周四下滑后今日强劲反弹。美元指数跌0.33%，报97.230，盘中一度大跌逾1%，7月美元指数升1.8%。欧元兑美元升逾0.4%，报1.0981美元，本月降幅降至1.4%。美元兑日圆跌0.2%，报123.93日圆，周四一度升至近七周高位，7月美元兑日圆升1.2%。

债市:

--美国公债价格上扬，之前公布的数据显示，第二季美国劳工成本增幅为纪录最低，削弱了美联储9月升息的理据。在该数据公布后，两年期公债收益率从0.7398%降至0.6610%的低位。尾盘报约0.6685%，价格上扬4/32。指标10年期公债收益率跌至三周低位2.1850%，价格上扬23/32。30年期公债价格上扬，盘中上涨超过一个大点，收益率跌至两个月新低2.8950%，尾盘价格上扬30/32，收益率报2.9054%。

--意大利公债收益率(殖利率)创下逾两年来最大月线跌幅，因希腊最新危机消退，且欧元区勉力避开陷入通缩。意大利10年期公债收益率跌5个基点，报1.78%，本月下跌55个基点，公债表现为2013年4月以来最好。西班牙10年期公债收益率跌7个基点，报1.85%。10年期德债收益率小升，至0.62%。

油市:

--美国原油期货7月跌幅为2008年金融危机以来最大，中国股市大跌以及中东产油大国产油量在纪录高水准的迹象，导致油价不断下滑。美国原油期货结算价跌1.40美元，或约3%，至每桶47.12美元，本周大跌逾2%。7月美国原油期货重挫21%，为2008年10月来最大月度跌幅。布兰特原油期货结算价跌1.10美元或2%，报每桶52.21美元，本周该期货跌5%，本月跌18%。结算后，美国原油和布兰特原油期货均续跌，跌幅扩大至超过3%。

金属市场:

--金价扭转稍早跌势，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元下挫，但金价仍势将创逾两年最大单月跌幅，因预期美联储很快将升息。现货金盘初一度下滑，之后反弹，大涨1.4%，至1,103.13美元日高，尾盘报1,095.40美元。美国8月期金收高0.6%，报每盎司1,094.90美元。现货银上涨，报每盎司14.77美元。现货铂金下跌，报每盎司981.5美元。现货钯金大跌逾1%，报每盎司609美元。

--伦敦期铜下滑，因投资人对中国需求的担忧持续，但在美国公布疲弱数据拖累美元下滑后，期铜跌幅受限。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，收报每吨5,230美元，早盘一度大跌1%。LME期铜在7月下挫9%，为1月来最差表现，且为2012年来最二大月度跌幅。(完)

(整理 张涛 审校 李爽)

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