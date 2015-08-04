《路透早报》--8月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月加班工资 (0130)

--澳洲零售销售，贸易收支 (0130)

--英国7月Nationwide房价 (0600)

--英国7月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) (0830)

--欧元区6月PPI (0900)

--加拿大7月RBC经季节调整制造业PMI (1330)

--美国7月ISM纽约企业活动指数 (1345)

--美国6月工厂订单 (1400)

--韩国7月外汇储备(2100)

--新西兰第二季HLFS失业率 (2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行举行议息会议(0430)

--印度央行举行货币政策会议

以下为8月3日下午5:00至8月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

希腊股市复盘首日暴跌16%，银行股重挫30%跌停

--希腊股市周一在关闭五周后重开，以暴跌收场。银行股崩跌30%触及跌停板。大盘主要股指劲挫16.2%，在开盘下挫将近23%后略微缩减一些跌幅。这是该国股市至少自1985年开始有现代交易记录以来的最大单日跌幅。欧洲整体股市上涨，摆脱希腊影响。希腊股市暴跌刺激投资人买入德债避险，但打压欧元。

美国消费者支出为四个月来最慢，制造业活动放缓

--美国6月消费者支出增长0.2%，为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。但这可能只是暂时现象，因部分车商周一报告称，7月美国汽车销售强于预期，使该行业有望录得十年来表现最佳的一年。供应管理协会(ISM)的7月制造业指数下滑至52.7，显示制造业活动仍然低迷，扩张步伐小幅放缓。这些疲弱数据没有改变分析师对于美联储在年内升息的预期，尤其是在就业市场不断改善的背景下。数据公布后，美国公债价格上扬，股市回落。美元兑一篮子货币基本持平。

> 美国6月个人所得较前月增加0.4%，核心PCE物价指数较前月上升0.1%

> 美国7月制造业PMI降至52.7，景气扩张略微降温--ISM

> 美国6月建筑支出上升0.1%，预估为上升0.6%--商务部

> 美国7月Markit采购经理人指数终值小升至53.8

中国经济放缓，对欧洲核心国家的威胁更甚于二线国家

--全世界很少有地方能免于中国股市下滑和经济放缓的冲击，不过在欧洲，经济相对薄弱地区的企业抵受这场危机的能力恐怕要更强一些。中国堪称全球经济成长的引擎，但西班牙、意大利和葡萄牙等欧洲二线国家在那里的曝险相对较小。而像德国、法国和荷兰这样的欧洲核心国家，与中国的关系却要深得多。

高盛将潜在法务损失预估区间高点提高至约59亿美元

--高盛在监管申报文件中表示，已经将潜在法务损失预估区间高端调高至约59亿美元。5月时，高盛估计法务损失为38亿美元，高于其已经提拨的金额。高盛表示，正与美国多个监管机构协商，以解决有关金融危机前的住宅抵押贷款支持证券(MBS)销售相关诉讼。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，油价重挫拖累能源股跌至三年低位，而中国制造业数据引发对全球第二大经济体的担忧。苹果股价跌至200日移动均线之下，为近两年来首次。道琼工业指数收跌91.66点，或0.52%，至17,598.20点；标准普尔500指数下跌5.80点，或0.28%，至2,098.04点；Nasdaq指数下跌12.90点，或0.25%，至5,115.38点。

--欧洲股市上涨，摆脱希腊股市重开后暴跌的影响，因喜力(Heineken/海尼根)和银行业绩强劲，提振整体市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.7%，报1,583.52点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1%。希腊指标ATG股指暴跌约16%，大型银行股领跌。

英国富时100指数收低0.11%，报6,688.62点；法国CAC指数收高0.75%，收报5,120.52点。德国DAX指数升1.19%，报11,443.72点。

汇市:

--美元上涨，投资人等待周五公布的美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。希腊股市在休市五周后重开，以暴跌作收，支撑美元兑欧元。美元兑欧元尾盘报1.0948美元。美元指数报97.508，当日升0.17%。加元和新兴市场货币走软，因油价下挫。加元兑美元跌至逾十年最低的1.3175加元。

债市:

--美国指标和长期公债收益率触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。30年期公债价格上扬1-15/32，收益率报2.85%。指标10年期公债收益率价格上扬16/32，收益率由2.21%跌至2.15%。三年期公债价格升1/32，收益率降至0.97%。

--欧元区最高评级公债收益率(殖利率)下滑，此前美国公布的经济数据逊于预期，促使投资人缩减对美国9月升息的押注。希腊股市重开后暴跌，也刺激投资人买入德债避险。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.59%。荷兰和奥地利等其他欧元区最高评等公债收益率跌1个基点。在过去10年中有八年德债收益率在8月下滑。

油市:

--原油大跌5%，至1月来最低水准，指标布兰特原油跌破50美元，因中国制造业活动疲弱令商品市场抛售加剧。布兰特原油下跌2.69美元，或5.2%，收报每桶49.52美元。美国原油下滑1.95美元，或4.1%，收报每桶45.17美元。路透数据显示，近月汽油合约下挫近9%，为2012年10月来最大单日跌幅。

金属市场:

--金价在7月录得两年来最大月跌幅后继续下滑，因美元走强。投资者密切关注美国经济指标以寻找美联储升息时机的线索。1902 GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,086.06美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,089.40美元。现货铂金急跌2.6%，报每盎司955.74美元。现货钯金回落2.3%，报每盎司595.25美元。现货银劲挫2.2%，报每盎司14.44美元。

--伦敦期铜和期铝均触及六年低位，因中国制造业数据不佳和中国股市下滑，令中国经济成长前景疑虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报5,220美元，上周五收报5,230美元。期铝收报1,612美元，上周五收报1,618美元。期锌收报1,905美元，上日报1,916美元。期铅收报1,700美元，上日报1,702美元。期锡从周五16,300美元下滑至16,005美元。期镍收报10,745美元，周五报11,045美元。(完)

(整理 张涛；审校 李爽)

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