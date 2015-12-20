《路透早报》--12月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾11月外销订单(0800)

--香港公布11月份消费物价指数(0830)

--德国11月生产者物价指数(PPI)(0700)

--英国12月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国11月全国活动指数(1330)

--欧元区12月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。

--圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)

以下为12月18日下午5:00至21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国国会通过1.8万亿美元预算法案，并解除石油出口禁令

美国国会议员周五暂搁预算赤字加剧的疑虑，通过规模1.8万亿(兆)美元的联邦支出与减税优惠法案。这是国会经多年来的财政角力后，两党罕见的合作行动。参议院以65票对33票通过广泛的立法，避免了政府关门的窘境，法案还包括数以十亿美元计的减税内容，以及解除已有40年之久的美国石油出口禁令。国会税收联合委员会估计，周五通过的法案将让2016年会计年度预算赤字增加1,570亿美元，2017年度则增加950亿美元。

--美国明年升息4次的预期显示“逐步”升息具体含义--里奇蒙联储总裁

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。

美联储理事鲍威尔周五则指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。他表示如果情况改变，美联储可能降回零利率，他并称现在开始升息让未来可以微小渐进的步伐上调利率，那将有助使经济持续复苏。

--中国央行对美国会通过IMF改革方案表示欢迎，中国份额排名跃居第三

中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。央行网站新闻稿指出，2010年改革方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2,385亿SDR（特别提款权）增至4,770亿SDR，并实现向有活力的新兴市场和发展中国家整体转移份额6个百分点。其中，中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。

--日本内阁批准270亿美元追加预算以刺激经济增长

日本内阁周五为明年3月止的本财年批准270亿美元的追加预算，以刺激日本经济增长。追加预算的总规模为3.3213万亿(兆)日圆(271.2亿美元)，包括用于向低收入老人提供每人30,000日圆的现金津贴，以及向可能因跨太平洋伙伴关系协定(TPP)而受到打击的农民提供帮助的支出。日本政府还将本财年税收预估规模上调1.899万亿日圆至56.4万亿日圆，创24年最高，反映出获利上升带来的企业所得税缴纳额度的增长。

--加拿大央行总裁波洛兹称，试图阻止加元波动毫无意义

加拿大央行总裁波洛兹周五接受路透年底采访时称，加元和油价走势“就像铁轨的两条轨道”，试图阻止汇率波动，可能会损及经济吸收冲击的能力。波洛兹还表示谨慎乐观地看待2016年经济前景，称经济潜在增长趋势可能低于第三季为增长2.3%的环比年率。波洛兹重申，随着美联储升息，两国货币政策将出现分化，但拒绝表示这是否意味着加拿大利率可能更低。

--穆迪上调韩国评级至历来最高的Aa2，展望为稳定

评级机构穆迪周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。穆迪在声明稿指出，“韩国的制度实力极强，将支撑该国持续进行结构性改革，进一步增进经济和财政韧性。”韩国企划政部一发言人Park Joon-kyu表示，评级上调对韩国经济是正面的。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二日收跌，受累于投资人对油价下滑、全球市场对美联储升息的反应等一系列忧虑。标普500指数和道指创9月1日来最大两日百分比跌幅。道琼工业指数收跌367.29点，或2.1%，至17,128.55点；标准普尔500指数回落36.37点，或1.78%，收报2,005.52点；Nasdaq指数收挫79.47点，或1.59%，至4,923.08点。本周，道指下跌0.8%，标普500指数回落0.3%，Nasdaq指数挫0.2%。

--欧洲股市在震荡交投中收低，美联储升息带动的升幅回吐大半，因投资人在假日前获利了结。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫1%，报1,419.35点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌1.4%。今年迄今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升近4%，但较4月触及的高位回落了14%。欧洲央行实施的刺激经济措施今年支撑了欧股，预计明年还将继续。英国富时100指数下滑0.82%，收报6,052.42点。德国DAX指数下挫1.21%，报10,608.19点。法国CAC指数收低1.12%，报4,625.26点。

汇市:

--美元兑日圆急跌，之前日本央行选择微调月度资产购买计划，交易商认为调整幅度微乎其微，暗示日本央行放宽政策的力度可能不及预期。日本央行政策决定宣布后不久，美元兑日圆触及123.590日圆的逾两周高位，最新下跌约1%，报121.290日圆。欧元兑美元尾盘上扬0.32%，报1.08600美元。美元指数尾盘下跌0.54%，报98.723。美元兑瑞郎尾盘下跌0.37%，报0.99290瑞郎。

债市:

--美国公债价格小涨，因股市大跌，且投资人愈发怀疑美联储明年能否以其预期的步幅升息。投资人增持短债，为年底及财政部下周标售国库券作准备，这也支撑了公债市场。两年期公债尾盘升3/32，收益率跌至0.9522%，周四尾盘报1.005%。指标美国10年期公债尾盘升13/32，收益率由2.238%降至2.190%。30年期公债升20/32，收益率由2.936%降至2.904%。

--短期西班牙与德国公债收益率(殖利率)差守在五个月来最宽水准附近。两年期西班牙和可比德国公债的利差目前为46个基点，接近五个月来最阔水平。西班牙10年期公债收益率下滑4个基点至1.70%，与其他欧元区公债收益率相当。德国两年期公债收益率跌至-0.357%，为12月3日欧洲央行会议以来最低。

油市:

--油价跌约0.5%，此前美国公布本周石油钻井平台数量意外录得五周来首周增加，令本已在七年低点的油价进一步承压。布兰特原油期货和美国原油期货连跌第三周。由于离年终仅剩两周时间，今年两期货可能均下挫约35%，受油市供应过剩拖累。美国原油期货盘中跌至2009年2月来最低的34.29美元，结算价报34.73美元，跌0.22美元或0.6%，本周该期货跌2.5%。布兰特原油收低0.18美元或0.5%，报每桶36.88美元，日低为36.41美元，较2004年低点仅高0.21美元。本周布兰特原油期货跌3%。

金属市场:

--金价上扬逾1%，在周四受股市和美元回落拖累录得五个月最大单日跌幅后反弹，但仍留守在数年低位附近。自周四在1,047.25美元触底后金价收复了部分失地。1910 GMT，现货金上扬1.3%，报每盎司1,065.30美元。美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,065美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跳升，因美元走软及年底轧平仓位动作，且有传闻称中国可能收储，但本周期铜仍录得小跌。期铅也大涨，此前LME铅库存可获得量减少。三个月期铜收高3.1%，报4,685美元，昨日下挫了1.4%。不过在连升两周后，本周期铜仍跌了0.4%，今年迄今跌幅约26%。