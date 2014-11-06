《路透早报》--11月6日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲10月就业数据

--日本9月同时和领先指标

--瑞士第四季消费者信心指数

--德国9月工业订单

--英国9月工业生产

--美国第三季劳工成本和非农生产率初值及一周申领失业金数据

--加拿大9月建筑许可和10月Ivey采购经理人指数(PMI)

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行宣布利率决定

--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，之后宣布利率声明并召开记者会

--欧元区财长召开会议

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由芝加哥联储和英国央行主办的会议上致欢迎辞及介绍辞

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔将在“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议的午餐会上发言

--美国克利夫兰联储前总裁乔丹参加卡托研究所第32届年度货币会议

--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在一场题为“银行角色的改变”会议上发言

以下为11月5日下午5:00至11月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国共和党在期中选举大胜，奥巴马承诺打破政治僵局

美国共和党在周二的选举中掌控了参议院，并在众议院取得了该党逾60年来最大的多数优势。共和党还赢得了36个州中逾半数的州长选举。当新国会1月履职时，共和党在众议院所占的多数席次，将是杜鲁门总统在1940年代末首个任期以来最大的多数优势。总统奥巴马周三称选民传递出一个信息，即他有责任打破华盛顿的政治僵局。奥巴马计划周五在白宫会晤国会民主共和两党领袖，共谋新的政治版图。

此次改选前，民主党和共和党在参议院分别占据53席和45席，另外还有两个独立席次。但如今共和党以52席对45席反超民主党，外加两个独立席次，路易斯安那州的参议院席次角逐将在12月6日第二轮决胜选举中见分晓。周二选举前共和党以233席对199席的优势掌控众议院。NBC News预计，所有投票计数完成后，共和党席次将在244-249位之间。

--美国服务业成长进一步放缓，民间就业岗位强劲增长

美国10月服务业扩张速度连续第二个月下降，这是经济增长动能有所放缓的最新迹象。美国供应管理协会(ISM)公布，10月非制造业指数降至57.1，分析师预期为58，9月为58.6，从8月触及的衰退后高位59.6进一步回落。但调查显示服务业仍然保持了稳步增长的势头。信息服务公司Markit进行的另一项调查也显示，上月服务业增长放缓，但仍处于扩张区域。

不过另一项数据显示，10月民间行业招聘加速增长，表明美国经济仍保持稳健增长的势头。根据民间就业服务机构ADP Employer Services的报告，10月民间就业人数增加23万人，连续第七个月超过20万。高于分析师预期水平。9月民间就业人数自21.3万人上修为22.5万人。上月就业岗位全面增长，中型企业就业岗位增幅为逾七年来最大。就业数据扶助推高股市。美元兑一篮子货币上扬，美国公债价格走低。

--高通2015年营收预测令人失望，中国反垄断调查令其承压

美国无线芯片(晶片)厂商高通公布逊于预期的季度财报之后，给出了令人失望的2015年度营收预测。该公司继续在中国追讨专利授权费，并受到反垄断调查。高通预期2015会计年度营收将介于268-288亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为289.1亿美元。该公司还预计2015会计年度未按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈余(EPS)介于5.05-5.35美元。分析师平均预估为5.58美元。高通公布9月28日止的会计年度第四季营收为66.9亿美元，较上年同期增加3%。分析师此前平均预期为70.16亿美元。

华尔街担心高通在中国可能面临超过10亿美元的罚款，而且可能被迫做出损害其获利丰厚的专利授权业务的让步。周三，高通股价盘后下跌逾4%至73.71美元，之前在Nasdaq收于77.20美元。

--中国证券网称发改委批复七个铁路项目，总投资额近2,000亿

中国证券网报导称，国家发改委周三集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。报导称，上述铁路项目包括新建和顺至邢台、衢州至宁德、格尔木至库尔勒、连云港至镇江、祥云至临沧、南昌至赣州等铁路项目，批复南昆铁路南宁至百色段增建二线工程。发改委此前于10月份批准了三批铁路投资项目，显示经济下行压力较大的背景下，中国四季度扩大投资步伐明显加快。

--中国国务院会议决定削减前置审批，推行投资项目网上核准

中国国务院召开常务会议，为更大程度方便企业投资，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力。会议还部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业升级“中国制造”。强调要运用财政资金引导和促进科技成果产权化、知识产权产业化，支持金融机构创新知识产权融资服务；鼓励地方政府建立小微企业信贷风险补偿基金，对知识产权质押贷款提供重点支持。

[市场摘要]:

股市:

--美股道琼指数和标普500指数周三触及纪录收盘高位，之前美国共和党在期中选举中夺得参议院的控制权，缓和了对两党争夺久拖不决的担忧，并令投资者寄望美国将实行更多利好企业和能源业的政策。强于预期的就业报告也提振股市，但一些科技股业绩疲弱，令Nasdaq指数受压。近期大跌的能源股上涨，因投资者希望共和党赢得参议院多数议席后将可能通过一些法令，包括批准铺设油气管道，以及改革原油和天然气出口法。标普能源指数上涨1.8%。道琼工业指数升100.69点，或0.58%，至17,484.53点；标准普尔500指数上涨11.47点，或0.57%，至2,023.57点；Nasdaq指数回落2.92点，或0.06%，至4,620.72点。

--欧洲股市反弹，受包括英国马莎百货等企业的良好业绩提振。马莎百货股价急升近10%。一些交易商表示，如果欧洲央行周四不宣布新的经济刺激举措，欧洲股市的涨势将可能短暂。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.7%，报1,348.99点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高1.9%，报3,091.54点。英国富时100指数上升1.32%，报6,539.14点；德国DAX指数收高1.63%，报9,315.48点；法国CAC指数收升1.89%，报4,208.42点%。

汇市:

--美元走强，共和党自2006年以来首次在期中选举中赢得参众两院控制权后，投资者预期美国将出台更多对企业有利的政策，推动美元触及数年高位。美元延续长达数月的涨势，兑日圆触及七年高位。日本央行总裁黑田东彦称，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%的通胀率目标，并将经济拖出持续了二十年的通缩漩涡。他的讲话重创日圆。美元兑日圆触及七年高位114.84日圆，之后回落至114.72日圆，当日升1%。日圆兑瑞郎跌至30年最低的119.16日圆。纽约尾盘，欧元兑美元报1.2479美元，跌0.53%，日低为1.2456美元；美元指数触及四年半高位87.606。澳元兑美元下挫近2%，至0.8561美元，为去年6月表现最差的一天。

债市:

--美国公债收益率小涨，因ADP公布的10月民间就业数据强劲，且美股走强令避险公债的吸引力降低。10年期公债价格跌2/32，收益率报2.351%，升1个基点，盘中高见2.369%，略低于周一触及的三周半高位2.384%。投资人对美国公债的兴致受限，因有大量公司债供应。

--欧元区公债收益率多数小幅上升，投资者开始对欧洲央行是否能提振区内疲弱经济产生疑虑。西班牙公债本周表现最差，因有关欧洲央行管委会成员关系紧张的消息可能打压投资人对欧洲央行将购买主权债的期望。西班牙10年期公债收益率微涨1个基点至2.18%，本周的大跌失去动能。西班牙10年期公债较可比德债利差略有收窄，因德国10年期公债收益率升2个基点至0.83%，两者利差仍略低于两周高位。意大利10年期公债收益率升2个基点至2.41%，与德债的利差徘徊在10月中所及的三个月高点175基点附近。

油市:

--原油价格上涨，布兰特原油从四年低位反弹，因传闻一沙特油管爆炸和美国原油库存数据利多，交易商对此作反应。美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加46万桶，增幅远小于预期的增加220万桶。布兰特原油收升0.13美元，收报每桶82.95美元。在早盘震荡交投中，布兰特原油最初下跌至2010年低位81.63美元，当时美元指数触及四年半高位，之后油价急升至84.45美元日内高位。美国原油收涨1.49美元，报每桶78.68美元。稍早升至79.35美元，日低为76.46美元。美国原油价格升幅较大，令美国原油和布兰特原油价差收窄至4.50美元以下，为两周来最小。

金属市场:

--金价重挫约2%，至2010年中以来最低，打开跌向1,000美元关口的通道，因美元急升，削弱了黄金的投资吸引力。银价盘中急挫多达5%，至2010年2月以来最低，逼近15美元水平。现货金盘中跌至2010年4月以来最低1,137.40美元，之后有所反弹，1948 GMT，回落1.8%，报每盎司1,146.50美元。美国COMEX-12月期金收跌22美元，报每盎司1,145.70美元。今日尾盘，现货银重挫3.6%，报每盎司15.43美元，盘中触及2010年中以来最低15.13美元后缩减跌幅。现货铂金下跌0.6%，报每盎司1,208.95美元，逼近2009年以来最低。现货钯金急跌3.5%，报每盎司756美元。

--期铜下跌至两周低位，因担心欧洲和中国经济增长不断放缓、美元急升和油价持续下滑，但秘鲁供应推迟限制期铜的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至10月20日来最低的6,543.50美元，之后反弹，收报6,640美元，下滑0.2%。LME期铅跌至逾一年半低位1,955.50美元，之后缩减跌幅，收报每吨1,994.50美元，下跌0.6%。期锌收低1.4%，报每吨2,220美元。期铝收跌0.1%，报2,059美元。期锡收报19,645美元，升0.4%。期镍升0.3%，收报15,320美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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