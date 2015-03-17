《路透早报》--3月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国商务部公布2月FDI (0200)

--香港公布失业率 (0830)

--德国3月ZEW经济景气判断指数(1000)

--欧元区第四季就业人口(1000)

--欧元区2月消费者物价调和指数终值(1000)

--美国2月房屋开工年率(1230)

--加拿大1月制造业销售(1230)

--新西兰第四季经常帐(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。

--日本央行宣布利率政策决定。

--印尼央行举行理事会会议。

以下为3月16日下午5:00至3月17日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--日本央行料维持刺激计划不变，并对经济复苏感到乐观

预计日本央行周二将维持大规模刺激计划不变，并暗示其相信经济稳健复苏会帮助实现通胀率目标，无需立即进一步放松政策。

油价下跌导致1月日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅放缓至0.2%，远低于2%的目标，因此对央行今年将扩大资产购买规模的预期依旧存在。但日本央行政策制定者对投资者释放出一致的信号，即尽管他们预计未来几个月通胀将停滞，但认为无需做出回应，除非物价疲势损及通胀预期。

--美国制造业数据疲弱，暗示经济成长放缓？

2月美国制造业产出连续第三个月下降，因汽车等一系列商品的产出大幅减少，这是显示首季经济成长放缓的最新迹象。美联储周一公布的数据显示，2月美国制造业产出下滑0.2%，分析师之前预计小增0.1%。1月为回落0.3%。

经济活动放缓的势头可能延续至3月份，纽约联储的一份报告显示，3月纽约州制造业活动指数从2月的7.78下跌至6.90。

零售销售、建筑以及房屋开工等方面的数据均表现不佳，从而促使分析师将首季成长年率预估下调至最低1.2%。

另一项数据显示，房屋建筑商信心连续第三个月下降，但仍显示多数建筑商对市场充满信心。全美住宅建筑商协会(NAHB)在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数降至53，2月为55。接受路透访问的分析师的平均预期为56。

--ECB总裁德拉吉称经济在稳步复苏，呼吁加强欧洲机构整合

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，他呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。在开始主权债购买行动一周后，德拉吉表示，该央行的刺激政策、油价下跌以及欧元区各国的结构性改革都在帮助支撑欧元经济成长。德拉吉表示，欧元区国家的整合程度，还不足以打消外界对其凝聚力的疑虑。

--低油价对美国石油产出的冲击将在今年后期体现出来--OPEC月报

石油输出国组织(欧佩克，OPEC)周一称，美国石油产出将在2015年后期开始受到冲击，表明油价跌势对页岩油热潮的影响将需要一段时间才会体现出来。OPEC在月报中维持对今年非OPEC国家的供应预测不变，但称美国页岩油产出可能受到抑制。OPEC维持对2015年全球石油需求增长预估不变，基本没有改变对今年OPEC原油需求的预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收高，因美元在近期上涨后回落，且对美联储升息时机的忧虑缓和。道琼工业指数收高228.11点，或1.29%，至17,977.42点；标准普尔500指数上升27.79点，或1.35%，至2,081.19点；Nasdaq指数上涨57.75点，或1.19%，至4,929.51点。上周道指和标普500指数录得第三周连跌。[.NCN]

--欧洲股市普遍收高，其中德国DAX指数触及纪录高位，因投资者预期欧元走软将提振欧元区经济和出口商获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬1%，收报1,594.70点，为2007年底以来最高。

德国DAX指数收涨2.24%，报12,167.72点，首次收在12,000点之上。法国CAC 40指数收高1.01%，报5,061.16点；英国富时100指数上扬0.94%，收报6,804.08点。

汇市:

--美元全面下滑，因投资人担心近期美元急升可能促使美联储对今年升息更为谨慎。美元指数跌0.7%，报99.597。欧元兑美元升0.9%，报1.0585美元。美元兑日圆变动不大，报121.39日圆。

债市:

--美国公债价格小涨，因市场臆测美联储在本周政策会议上会较为谨慎，但低成交量和美股大涨限制了升幅。指标10年期公债价格尾盘升6/32，收益率报2.09%，上周五尾盘报2.11%。30年期长债升20/32，收益率报2.66%，上周五尾盘报2.69%。美国两年期公债尾盘持平，收益率报0.653%，稍早触及3月6日来最低的0.637%。

--欧元区政府公债收益率小升，欧洲央行上周强力启动万亿欧元购债计划后，本周料放缓资产购买步伐。德国10年期公债收益率涨3个基点至0.28%，上周曾创纪录低点0.188%。其他欧元区公债收益率均小升，脱离纪录低位。

油市:

--油价下挫2%，美国原油触及六年低位，因迹象显示美国和利比亚原油产量上升。且伊朗可能达成核协议，这将结束对伊朗的制裁，或令更多伊朗原油进入市场。布兰特原油结算价报每桶53.94美元，此前触及六周低位52.50美元。美国原油收跌0.96美元，结算价报每桶43.88美元。技术分析师预计，下一低位是37美元。原油抛售蔓延至成品油，美国汽油期货收跌约2%，取暖油期货跌约1%。

金属市场:

--金价下跌，至略高于逾三个月低位，因欧股上涨和预期美联储本周会议可能暗示升息时机。1629GMT，现货金跌0.5%，报1,153.26美元。美国4月期金升0.80美元，收报每盎司1,153.20美元。

现货铂金延续跌势，至2009年7月来最低1,101美元，之后跌幅缩减至0.5%，报1,107.30美元。现货银跌0.3%，至15.58美元。现货钯金下滑1.2%，报每盎司780.25美元。

--期铜下滑，受库存再度增加拖累，但美元走软以及中国领导人对经济的评论限制了铜的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜买价最后跌0.3%，报每吨5,835美元。

三个月期铝收低0.1%，报1,770美元，现货铝较三个月期铝贴水报3.25美元，一个月前报20.50美元。其他金属中，三个月期锌收低0.3%，报每吨2,005美元。期铅下挫1.5%，报每吨1,750美元；三个月期锡升1.3%，报17,540美元；期镍收低1.4%，报13,925美元。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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