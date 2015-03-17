《路透早报》--3月17日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国商务部公布2月FDI (0200)
--香港公布失业率 (0830)
--德国3月ZEW经济景气判断指数(1000)
--欧元区第四季就业人口(1000)
--欧元区2月消费者物价调和指数终值(1000)
--美国2月房屋开工年率(1230)
--加拿大1月制造业销售(1230)
--新西兰第四季经常帐(2145)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。
--日本央行宣布利率政策决定。
--印尼央行举行理事会会议。
以下为3月16日下午5:00至3月17日早上7:00重大新闻与市场摘要
[重大数据或新闻]
--日本央行料维持刺激计划不变，并对经济复苏感到乐观
预计日本央行周二将维持大规模刺激计划不变，并暗示其相信经济稳健复苏会帮助实现通胀率目标，无需立即进一步放松政策。
油价下跌导致1月日本核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅放缓至0.2%，远低于2%的目标，因此对央行今年将扩大资产购买规模的预期依旧存在。但日本央行政策制定者对投资者释放出一致的信号，即尽管他们预计未来几个月通胀将停滞，但认为无需做出回应，除非物价疲势损及通胀预期。
--美国制造业数据疲弱，暗示经济成长放缓？
2月美国制造业产出连续第三个月下降，因汽车等一系列商品的产出大幅减少，这是显示首季经济成长放缓的最新迹象。美联储周一公布的数据显示，2月美国制造业产出下滑0.2%，分析师之前预计小增0.1%。1月为回落0.3%。
经济活动放缓的势头可能延续至3月份，纽约联储的一份报告显示，3月纽约州制造业活动指数从2月的7.78下跌至6.90。
零售销售、建筑以及房屋开工等方面的数据均表现不佳，从而促使分析师将首季成长年率预估下调至最低1.2%。
另一项数据显示，房屋建筑商信心连续第三个月下降，但仍显示多数建筑商对市场充满信心。全美住宅建筑商协会(NAHB)在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数降至53，2月为55。接受路透访问的分析师的平均预期为56。
--ECB总裁德拉吉称经济在稳步复苏，呼吁加强欧洲机构整合
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将欧元区经济的现状描述为“正在稳步复苏”，他呼吁在欧洲机构整合方面实现“巨大飞跃”，以便各国加强主权共享。在开始主权债购买行动一周后，德拉吉表示，该央行的刺激政策、油价下跌以及欧元区各国的结构性改革都在帮助支撑欧元经济成长。德拉吉表示，欧元区国家的整合程度，还不足以打消外界对其凝聚力的疑虑。
--低油价对美国石油产出的冲击将在今年后期体现出来--OPEC月报
石油输出国组织(欧佩克，OPEC)周一称，美国石油产出将在2015年后期开始受到冲击，表明油价跌势对页岩油热潮的影响将需要一段时间才会体现出来。OPEC在月报中维持对今年非OPEC国家的供应预测不变，但称美国页岩油产出可能受到抑制。OPEC维持对2015年全球石油需求增长预估不变，基本没有改变对今年OPEC原油需求的预估。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周一收高，因美元在近期上涨后回落，且对美联储升息时机的忧虑缓和。道琼工业指数收高228.11点，或1.29%，至17,977.42点；标准普尔500指数上升27.79点，或1.35%，至2,081.19点；Nasdaq指数上涨57.75点，或1.19%，至4,929.51点。上周道指和标普500指数录得第三周连跌。[.NCN]
--欧洲股市普遍收高，其中德国DAX指数触及纪录高位，因投资者预期欧元走软将提振欧元区经济和出口商获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬1%，收报1,594.70点，为2007年底以来最高。
德国DAX指数收涨2.24%，报12,167.72点，首次收在12,000点之上。法国CAC 40指数收高1.01%，报5,061.16点；英国富时100指数上扬0.94%，收报6,804.08点。
汇市:
--美元全面下滑，因投资人担心近期美元急升可能促使美联储对今年升息更为谨慎。美元指数跌0.7%，报99.597。欧元兑美元升0.9%，报1.0585美元。美元兑日圆变动不大，报121.39日圆。
债市:
--美国公债价格小涨，因市场臆测美联储在本周政策会议上会较为谨慎，但低成交量和美股大涨限制了升幅。指标10年期公债价格尾盘升6/32，收益率报2.09%，上周五尾盘报2.11%。30年期长债升20/32，收益率报2.66%，上周五尾盘报2.69%。美国两年期公债尾盘持平，收益率报0.653%，稍早触及3月6日来最低的0.637%。
--欧元区政府公债收益率小升，欧洲央行上周强力启动万亿欧元购债计划后，本周料放缓资产购买步伐。德国10年期公债收益率涨3个基点至0.28%，上周曾创纪录低点0.188%。其他欧元区公债收益率均小升，脱离纪录低位。
油市:
--油价下挫2%，美国原油触及六年低位，因迹象显示美国和利比亚原油产量上升。且伊朗可能达成核协议，这将结束对伊朗的制裁，或令更多伊朗原油进入市场。布兰特原油结算价报每桶53.94美元，此前触及六周低位52.50美元。美国原油收跌0.96美元，结算价报每桶43.88美元。技术分析师预计，下一低位是37美元。原油抛售蔓延至成品油，美国汽油期货收跌约2%，取暖油期货跌约1%。
金属市场:
--金价下跌，至略高于逾三个月低位，因欧股上涨和预期美联储本周会议可能暗示升息时机。1629GMT，现货金跌0.5%，报1,153.26美元。美国4月期金升0.80美元，收报每盎司1,153.20美元。
现货铂金延续跌势，至2009年7月来最低1,101美元，之后跌幅缩减至0.5%，报1,107.30美元。现货银跌0.3%，至15.58美元。现货钯金下滑1.2%，报每盎司780.25美元。
--期铜下滑，受库存再度增加拖累，但美元走软以及中国领导人对经济的评论限制了铜的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜买价最后跌0.3%，报每吨5,835美元。
三个月期铝收低0.1%，报1,770美元，现货铝较三个月期铝贴水报3.25美元，一个月前报20.50美元。其他金属中，三个月期锌收低0.3%，报每吨2,005美元。期铅下挫1.5%，报每吨1,750美元；三个月期锡升1.3%，报17,540美元；期镍收低1.4%，报13,925美元。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”