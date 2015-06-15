《路透早报》--6月15日

2015年6月1日，在希腊雅典拍摄的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国贸易收支(0000)

--瑞士5月生产者/进口物价(0715)

--瑞士4月零售销售(0715)

--意大利5月消费者物价指数(CPI)终值(0800)

--欧元区4月未经季节调整贸易收支(0900)

--加拿大4月制造业销售(1230)

--美国6月纽约联储制造业指数(1230)

--美国5月工业生产(1315)

--全美6月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--20国集团(G20)财长和央行总裁副手级会议

--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会进行证词陈述(1300)

--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在澳洲国立大学发表讲话(0750)

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在亚太金融一体化启动仪式上发表题为“澳洲金融服务的未来”的讲话(2155)

以下为6月12日下午5:00至6月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊与债权人达成协议的“最后努力”失败

为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终，欧洲领导人大为不满。希腊一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途。欧盟官员把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。希腊反驳称，仍愿意谈判，但欧盟与IMF官员称未授权继续谈判。希腊政府坚称，绝不会对进一步削减养老金与薪资的要求让步。

--美国消费者信心增强且通胀回稳，显示经济成长开始提速

6月初美国消费者信心大幅增强，因预期就业市场供应收紧将刺激薪资劲扬，这可能在今年晚些时候进一步刺激支出和总体经济成长。尽管汽油价格上涨，导致5月生产者物价(PPI)录得逾两年半最大月度涨幅，消费者信心仍然增强。

美国数据：密西根大学6月美国消费者信心指数初值攀升至94.6

表格：美国5月最终需求PPI较前月上升0.5%，高于预估

--中国料承诺向欧盟基础设施基金出资，延续经济外交战略

根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数以十亿美元。这将是中国政府展开的新一轮支票外交，旨在扩大自身的影响力。具体金额还未确定，预计中国作出承诺的同时会要求欧洲方面作出回报，投资于中国提出的“一带一路”倡议。欧盟和中国官员曾告诉路透，中资银行主要着眼于电信和科技项目。

--标普下调英国评级展望至负面，并称或失去AAA评级

标准普尔这一唯一仍给予英国AAA债信评等的大型评级机构周五表示，英国面临评级下调风险，因该国首相卡梅伦决定就是否脱离欧盟举行公投。标准普尔周五将英国评级展望从稳定下调至负面，指称公投“使英国金融服务和出口业，以及整体经济的成长前景面临风险”。英国评级仍为AAA。

--人民币资本账户可兑换临门冲刺，债市将成最大受益者

人民币资本账户可兑换冲刺“最后一公里”将成为下半年中国不容忽视的一道风景。A股纳入MSCI指数遭搁置与特别提款权SDR遴选，共同倒逼人民币国际化提速，加快国内与国际市场互联互通。而由此带来的跨境资金流动进一步打通，债券市场有望成最大受惠者，也可能为近期“稳如泰山”的人民币汇率注入些许弹性。

--IMF团队访问中国，评估是否应将人民币纳入SDR

国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。一位官员称，IMF评估特别提款权(SDR)货币篮子的工作“正在进行中，技术工作处于初步阶段。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美联储将有多快升息，遂保持谨慎态度。道琼工业指数收跌140.53点，或0.78%，至17,898.84点；标准普尔500指数收低14.75点，或0.7%，至2,094.11点；Nasdaq指数下跌31.407点，或0.62%，至5,051.102点。当周，道指上涨0.3%，标普500指数录得的升幅不到0.1%，Nasdaq指数下跌0.3%，连续第三周下跌。

--欧洲股市下滑，回吐了自周一来的涨幅，因希腊同国际债权人当周仍未能达成协议，投资人规避风险资产。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，报1,544.25点，尽管之前两日大涨，但本周该指数仍收平。希腊ATG指数暴跌5.9%，周四曾劲升逾8%，本周该指数下挫1.5%。德股DAX指数收低1.2%，报11,196.49点。英国富时100指数收低0.9%，报6,784.92点。法股CAC指数收跌1.41%，报4,901.19点。

汇市:

--欧元兑美元小涨，因希腊称更接近达成债务协议，这可能避免该国违约。周五一希腊政府官员表示，该国准备提交回应建议，目前比任何时候都要更接近同国际债权人达成协议。纽约尾盘，欧元兑美元从日低反弹，小涨至1.1259美元。美元兑日圆持平，报123.44日圆。[FRX/CN]

债市:

--美国公债价格收盘基本持稳，较长期公债收益率持于七个月高位之下，因在下周美联储政策会议前，对希腊违约的担忧支撑对公债的避险买盘。公债市场早盘试图延续周四的涨势，对美国生产者物价指数(PPI)上月攀升0.5%，以及强于预期的6月消费者信心初值置若罔闻。但早盘的涨势逐步消退。10年期公债收益率日内持稳在2.381%，稍早触及一周低位2.334%。根据路透数据，周四升至10月1日以来最高2.500%。30年期公债收益率跌1个基点，报3.095%，周四触及七个月高位3.227%。

--较低评级欧债收益率跳涨，希腊和国际债权人的僵持局面急转直下，为市场对希腊即将达成改革换现金协议的希望浇冷水。葡萄牙、西班牙和意大利10年期公债收益率上升10-15个基点不等，分别报3.07%、2.27%和2.24%。10年期希腊公债收益率攀升47个基点，报11.82%。10年期德债收益率下滑5个基点，报0.85%，不过交投仍然震荡。

油市:

--油价连续第二天下跌，回吐本周录得的大部份升幅，因投资者获利了结，他们担心沙特增产将令全球供应过剩的情况加剧。布兰特原油收低1.24美元，或2%，报63.87美元。本周，布兰特原油上涨0.7%。美国原油收跌0.81美元，或1.3%，报59.96美元。本周，美国原油上扬1.5%。

金属市场:

--金价小跌，对美元略为走低、股市下滑和希腊债务危机的不确性不作反应，因在下周美联储政策会议前，交易商保持谨慎。1854 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,179.75美元。美国8月期金结算价跌1.20美元，报每盎司1,179.20美元。现货银下跌1.1%，报每盎司15.86美元。现货铂金跌1.4%，报每盎司1,090美元。现货钯金挫跌1.2%，报每盎司734.50美元。

--多数基本金属下跌，受希腊债务磋商不确性拖累，但期铜持稳，因对中国需求改善抱存希望。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌触及4月2日来最低2,095美元，因LME数据显示库存增加近1万吨。低吸买盘令期锌价格反弹，尾盘收高0.2%，报2,122美元。期铅收跌0.2%，报1,862美元，盘中也触及4月初来最低1,836美元。LME库存周四急增超过3万吨，且在周五继续增加。LME期铜收涨0.5%，报5,912美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 王丽鑫)

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