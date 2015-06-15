《路透早报》--6月16日

2015年6月1日，在希腊雅典拍摄的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月新车销售(0130)

--德国5月消费者物价指数(CPI)终值(0600)

--英国5月CPI、生产者物价指数(PPI)(0830)

--德国6月ZEW经济景气判断指数(0900)

--欧元区第一季就业人口(0900)

--美国5月建筑许可年率(1230)

--日本5月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议

--20国集团协调人会议

--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)

--法国央行总裁诺亚发表演说(1500)

以下为6月15日下午5:00至6月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊与债权人僵持不下，只剩两周时间寻找出路

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。希腊总理齐普拉斯不理会欧洲领导人关于迅速行动的请求，反而把周日改革换现金谈判的破裂责任推到债权人头上。他说，他的政府有责任维护希腊的尊严，将拒绝进一步削减养老金的要求。希腊现在只有两周时间来寻找摆脱僵局的途径。两周后，它需要偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项，届时可能导致其现金告罄，无法借到资金，徘徊在退出欧元区的边缘。

--制造业和矿业拖累美国工业生产下滑，但无碍成长大局

美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。美联储周一称，5月工业生产下滑0.2%，4月为下降0.5%。自去年12月以来工业生产一直十分疲弱，分析师之前预计，上月工业生产增长0.2%。另外，纽约联储报告称，6月纽约州制造业指数从5月的3.09降至负1.98。这是2013年1月以来最低，且在过去三个月中第二次出现负值。

表格：美国5月工业生产较前月下降0.2%，预估为增长0.2%

美国数据：纽约联储6月制造业指数降至负1.98，创2013年1月来最低

美国数据：6月NAHB房屋市场指数上升至9月来最高的59，5月为54

--中国当局考虑调整政策，降低长期利率

政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。“近期的宽松货币政策几乎没有起到稳定增长的作用。有人担心资金流向股市，而没有流入实质经济，”一智库资深分析师称。为扭转这一趋势，该内部人士称，中国人民银行可能采取措施压低较长期债券收益率(殖利率)，减少过多的短期资金。此类举措如果力度过大，可能导致货币市场信贷紧张。

--日本政府上调资本支出评估，此前意外上修GDP成长率

日本政府6月上调资本支出评估，为六个月来首次，此前数据显示今年伊始日本企业投资意外强劲回升。日本内阁府在月度经济报告中表示，最近资本支出已经出现复苏的迹象，与上个月资本支出持平的评估相比有所上调。日本政府维持整体经济评估不变，称随着消费者支出加快和出口继去年的疲弱表现后企稳，经济处于逐步复苏阶段。

--欧洲央行总裁德拉吉称最新数据显示经济在以温和步伐复苏

欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会发表讲话，认为最新数据显示经济在以温和步伐复苏，预计未来几个月通胀率保持在低位，随后在年底附近攀升。他并称，欧元区银行业放贷有向下趋势，关注资产购买的资产负债情况风险。德拉吉称，监管评估认为希腊银行业具有偿付能力，当然事情都在变化，所以我们需要密切关注。

执委普雷特则表示经济改革将提高长期成长趋势，还要进行更多改革为可持续的长期经济成长创造条件。他并称，欧元区强劲和持续的经济复苏不能单独来自于需求刺激政策。

欧洲央行称，如果欧元大幅升值，将威胁到经济增长。央行并补充说，一些新兴经济体的脆弱以及地缘政治紧张局势，都带来进一步风险。消费者物价升幅可能会加大，首先是因为欧元兑其他主要货币贬值，然后是因为成本上升。

--俄罗斯央行降息1个百分点，称若通胀率继续下降则准备进一步降息

俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点，因通胀率下降以及经济下行加剧。该行在声明中称，其已经将一周期回购利率从之前的12.5%下调至11.5%。之前路透调查的分析师也预测，其会下调指标利率1个百分点。

--中国央行调整货币政策委员会委员，樊纲二次入围主张政策中性

中国央行公布调整后的货币政策委员会委员名单，任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，朱之鑫、胡晓炼、马建堂、胡怀邦不再担任货币政策委员会委员职务。央行网站并显示，樊纲、黄益平、白重恩入选新一届货币政策委员会委员；而现任货币政策委员会经济金融专家委员钱颖一、陈雨露、宋国青任期已满。

樊纲在去年底公开场合表示，中国2010年采取了紧缩性的政策，但一直没全部退出；目前中国经济在回归中性，既不要刺激，也不应紧缩，经济增长保持在7.5%不是问题。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，因投资者担心希腊可能违约所带来的后果，而以十亿美元计的医疗保健企业并购传闻提振该板块上涨，令股市跌幅缩窄。道琼工业指数收跌107.67点，或0.6%，至17,791.17点；标准普尔500指数 收低9.68点，或0.46%，至2,084.43点；Nasdaq指数下跌21.129点，或0.42%，至5,029.973点。

--欧洲股市下滑，波动性上升，此前希腊同国际债权人为解决债务危机的谈判破裂，希腊股市领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.57%，报1,520.05点，向上周二触及的三个半月低点靠拢。希腊指标ATG指数跌4.7%，希腊银行股指暴跌8%。德股DAX指数收低1.89%，报10,984.97点。英国富时100指数收低1.1%，报6,710.52点。法股CAC指数收跌1.75%，报4,815.36点。

汇市:

--欧元由跌转升，因周日希腊同债权人谈判破裂带来的冲击消退，且投资人将焦点转向本周稍晚美国将公布的货币政策决定。欧元兑美元在电子交易平台EBS上升0.25%，报1.12950美元，日低为1.11890美元。欧元兑日圆小涨0.17%，报139.29日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前美国公布的纽约制造业数据令人失望，且在希腊同债权人的谈判破裂后，投资人担心希腊可能债务违约，并退出欧元区。10年期公债尾盘升11/32，收益率报2.36%，上周五尾盘报2.39%，上周四曾触及9月30日来最高的2.50%。

--欧元区债券投资者削减对风险的曝险，导致二线国家公债与德债收益率差扩至数个月来最阔水准，此前希腊改革换现金的谈判无果而终，一步步滑向债务违约。10年期意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率上涨14-21个基点不等，分别报2.35%、2.40%和3.27%，延续上周的涨势。德国10年期公债收益率下降2个基点，至0.82%，继续自上周所及高于1%的九个月高位回落。

油市:

--油价在震荡交投中下滑，因希腊债务危机引发市场担心欧洲石油需求，且联合国开始也门和平谈判。收盘时到期的7月布兰特原油期货跌1.26美元，结算价报62.61美元。8月布兰特原油期货跌0.69美元，报63.95美元。7月美国原油 跌0.44美元，报59.52美元，盘中在58.73-59.98美元之间交投。

金属市场:

--金价上涨，受技术性买盘以及在美联储本周政策会议前美元疲弱带动，而希腊同债权人债务谈判破裂后持续的不确定性也支撑金价。1921 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,186.60美元。美国8月期金收高6.60美元，报每盎司1,185.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及三个月低点，因在希腊债务谈判破裂后，美元上扬，且主要铜消费国－中国季节性需求放缓，损及市场人气。指标三个月期铜收低1.5%，报5,825美元，稍早触及3月中来最低的5,777美元。期铜势将连跌第五周。其他金属中，期铝降至去年2月来最低的1,693美元，期锌、期铅和期锡均跌至4月来最低。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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