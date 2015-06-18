《路透早报》--6月18日 （更新版）

(新增大中华区数据)一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士5月贸易收支(0600)

--英国5月零售销售(0830)

--欧元区第一季劳工成本(0900)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国5月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国第一季经常帐(1230)

--美国5月领先指标(1400)

--美国6月费城联邦储备银行制造业指数(1400)

--中国5月及前五月FDI数据

--香港3-5月失业率数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞士央行货币政策评估(0730)

--挪威央行政策利率会议(0800)

--欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额(0915)

--欧元集团会议(1300)

--日本央行货币政策会议(至6月19日)

--瑞士央行公布金融稳定性报告

--印尼央行召开管理委员会会议

以下为6月17日下午5:00至6月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储调降今年经济成长预估，但今年仍有可能加息

美国联邦储备委员会(美联储，FED)官员周三表示，国内经济在冬季表现低迷后温和成长，增长力道可能足以支持年底前加息，但仍担心就业市场复苏势头。鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。美联储表示，通胀率仍然很低，但预计中期内将逐步上升到2%的目标水准。

美联储主席叶伦强调，利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。叶伦在会后记者会上表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。她的言论可能令人更加关注未来的美国就业与薪资报告。

--希腊央行警告若谈判失败，该国在欧盟中的前途也将不保

各方纷纷对希腊政府发出警告，如果不能与债权人尽快达成改革换资金协议，希腊就可能被迫退出欧元区并得不到更多援助。希腊央行表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。以前官员拒绝提及“希腊退欧”，现在则开始公然谈论这种前景。周四的欧洲财长会议取得突破的希望，看来越发渺茫。这次会议一度被视为达成协议的最后机会。

--中国国务院加大重点领域有效投资，强化棚户区建设

在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。资金方面，要引导金融机构建立快速通道，加快重大工程、PPP项目等贷款审批，促进有效投资持续增长。

--日本自民党政调会长呼吁设支出上限，警告疲弱日圆危害

日本自民党政调会长稻田朋美周三称，日本必须制定某种形式的支出上限，在制定遏制公共债务的计划时，必须避免依赖过于乐观的税收收入预估数据。稻田朋美的看法，等于代表日本自民党对关键政策问题的立场。她还警告称，汇率不宜过度波动，政策制定者必须留意日圆疲软对家庭和小企业的冲击。

--新西兰第一季经季调后GDP较前季成长0.2%，不及预估

周四公布的官方统计数据显示，新西兰第一季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，国内消费和服务业力道几乎被农业疲弱和石油产量下滑所抵消。经季节调整的GDP较上年同期增长2.6%。路透此前访问的分析师预估G DP较前季成长0.6%，较上年同期增长3.0%。

--奇虎360称收到中资财团收购提议，将进行评估

中国杀毒软件生产商奇虎360表示，一个中资财团已经提议收购该公司，报价为每股美国存托股份(ADS)77美元。奇虎360在一份声明中说，公司将成立一个特别委员会评估这项收购提议。这份报价比奇虎360周二ADS收盘价溢价16.6%。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周三在震荡交投中小幅收高，此前美联储表示美国经济可能足够强劲，能支撑在年内升息。尽管多数美联储官员仍预计将在今年年底前升息，但他们对2016年底和2017年底的利率预估要比3月时的预估略低。道琼工业指数收高31.26点，或0.17%，至17,935.74点；标准普尔500指数收高4.15点，或0.2%，至2,100.44点；Nasdaq指数上扬9.33点，或0.18%，至5,064.88点。

--欧洲股市下滑，因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信和能源股上涨对市场的提振。希腊ATG指数下挫3.2%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下滑0.45%，报1,521.93点。德股DAX指数下滑0.6%，报10,978.01点；法股CAC指数下跌1.02%，报4,790.62点；英国富时100指数下滑0.44%，报6,680.55点。

汇市: --美元下滑，此前美联储暗示升息可能要比许多投资人原本预期的更晚开始，且联储还下调了美国经济成长预估。欧元兑美元尾盘报1.1327美元，欧元一直受希腊可能违约的担忧压制。美元指数跌0.75%。英镑兑美元触及11月来最高水准，尾盘升1.20%，报1.5826美元，英镑受助于数据显示英国薪资增长快于预期。瑞郎兑美元尾盘大涨1.15%，报0.9215瑞郎。

债市: --美国公债收益率下滑，此前美联储下调经济成长和联邦基金利率预估，但表示今年经济成长可能足够强劲，能支撑年内升息。指标10年期公债收益率从美联储声明发布前的2.39%下跌至2.32%。五年期/30年期公债收益率扩大至147个基点，为5月22日来最宽。

--南欧国家公债收益率下跌，因这些公债价格下跌后吸引买家入市，且在美联储稍晚或暗示将在今年升息之前，一些投资者回补空头。不过，二线欧元区公债价格上涨可能难以维继，因希腊和国际债权人的债务磋商没有突破。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率下滑2-4个基点，分别报2.28%、 2.30%和3.17%。但10年期西班牙/德国公债利差仍处于去年7月来最高水平。10年期德债收益率跌1个基点，报0.80%。

油市: --布兰特原油小幅上涨，美国原油下跌，盘中交投震荡，经纪商和分析师表示，在美联储保持升息时机不确定后，两份原油合约缩减跌幅。8月布兰特原油上涨0.17美元，收报每桶63.87美元，盘中交投区间为62.60-65.47美元，收位重回50日移动均线切入位64.16美元之下。7月美国原油下滑0.05美元，收报每桶59.92美元，盘中交投区间为58.85-61.38美元。

金属市场: -- 金价转升，此前美联储暗示升息时间可能晚于投资者预期，拖累美元扩大跌幅。1843GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,187.76美元，美联储发布声明前金价走软。美国8月期金收跌4.10美元，报每盎司1,176.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至三个月低点，因投资人紧张的等待美国利率暗示及希腊债务谈判进展。期锌触及两个半月低点，此前锌库存再度增加，令人质疑今年稍晚供应短缺的预估。三个月期铜盘中触及3月19日来最低的5,728美元，收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报5,744.50美元。三个月期锌触及2,074美元的4月1日来最低，收挫0.7%，报2,078美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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