《路透早报》--6月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国5月生产者物价指数(PPI)(0600)

--欧元区4月未经季节调整经常帐、欧元区净投资(0800)

--英国5月公共部门净借款(PSNB)(0830)

--加拿大5月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大4月零售销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行副总裁中曾宏发表演说(0636)

---西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演说(1030)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表政策演说(1540)

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)发表演说(1645)

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

以下为6月18日下午5:00至6月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区下周召开紧急峰会，希腊银行业存款加速外逃

欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，该国银行业存款外流加速，政府收入锐减。欧元区财长周四在卢森堡的磋商未能就希腊以改革换援助的协议取得突破，距离希腊偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的最后期限还有12天。官员们称，欧洲央行告诉财长会议，不清楚希腊银行业者能否在周一正常开门营业。

--美国5月消费物价录得逾两年最大涨幅，低油价的影响消退

美国消费物价在5月录得逾两年来最大涨幅，因汽油价格上涨。这显示油价下跌对通胀的拖累正在消退。周四公布的其它数据显示，美国经济在第一季表现疲弱之后，正在恢复活力。上周初请失业金人数下降至近15年低点，大西洋沿岸中部地区6月制造业活动扩张速度升至六个月高点。

-表格：美国5月CPI较前月上涨0.4%，预估为上涨0.5%

-表格：美国上周初请失业金人数为26.7万人，低于预估

-美国5月领先指标增长0.7%，预估为上升0.4%-经济咨商会

-费城联储6月制造业指数为15.2，为2014年12月以来最高

--银监会明确国开行债信风险权重长期为零，不设到期日--国开行

中国国家开发银行表示，银监会已明确银行业金融机构投资于国开行的金融债券视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。国开行援引银监会表述称，国开行的债信政策长期稳定，不设到期日，体现了国家对国开行继续给予信用支持的原则；同时，债信政策对国开行的人民币、外币金融债券均适用。

--美国官员称美国将就汇率问题施压中国，不排除加入亚投行可能

美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。这位要求匿名的高官周四向记者称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。“我们认为，(人民币)汇率有进一步升值的巨大空间，”该官员称，同时也承认，与五六年前相比，人民币现在“显然”更加接近公平价值。被问到美国有一天是否会加入亚投行时，这位官员表示，“这个决定，即便做出...也将是很久之后的事了。”

--IMF赞扬欧元区政策有效，但警告未来存在风险

国际货币基金组织(IMF)周四称，在欧元走软、油价较低以及欧洲央行宽松货币政策提振下，欧元区经济正在复苏。IMF有关欧元区状况的年度报告中称，即便希腊方面以及可能退出欧元区的风险“也是可控的，”至少短期内是这样。“长期看，只要加快货币联盟的一体化进程，增强其韧性，希腊方面的危险就是可控的，”IMF在有关欧元区的声明中称。不过该组织称，支持欧洲经济增长的很多因素未来可能消失，除非加深区内改革和一体化，否则经济增长将处于过低水平。

--瑞士央行总裁乔丹称不忌惮使用资产负债表干预汇市

瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示，如有必要，央行准备使用资产负债表影响汇市，以压低瑞郎汇率。由于干预汇市以削弱瑞郎汇率，瑞士央行的资产负债表大幅膨胀，该行称资产负债表规模扩张是今年1月放弃瑞郎汇率上限的一个原因。

央行理事祖布鲁克在利率会议上表示，尽管瑞郎汇率强劲，但央行目前政策对于当前经济环境是适当的。“即便在当前瑞郎明显被高估的情况下，我们认为经济增长和通胀率预估仍与3月时的一样，因此当前没有(影响环境)的迫切需要。”祖布鲁克在记者会上表示。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四受强劲经济数据提振上涨，Nasdaq指数跨越网络股时代创下的上一个里程碑，刷新盘中纪录高位。德国时代周报报导，国际债权人可能向希腊妥协。消息一度令美股扩大涨幅，但之后欧盟外交官否认了这则报导。道琼工业指数收高180.10点，或1%，至18,115.84点；标准普尔500指数收高20.80点，或0.99%，至2,121.24点；Nasdaq指数上扬68.068点，或1.34%，至5,132.949点。Nasdaq指数盘中触及5,143.316点的纪录新高，打破2000年3月10日创下的5,132.52点的纪录。

--欧洲股市受矿业股大涨带动收高，但希腊股指触及三年低点，因投资人愈发担忧希腊债务危机。希腊指标ATG指数盘中跌至2012年底来最低水准，因对希腊同债权人谈判僵局的忧虑加重，该指数收高0.4%，但今年迄今仍跌17%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.17%，报1,524.54点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.6%，也从昨日跌势中反弹。德股DAX指数大涨1.11%，报11,100.30点，该指数较4月所创的纪录高位仍低约10%。法股CAC指数上涨0.27%，报4,803.48点；英国富时100指数收高0.41%，报6,707.88点。

汇市:

--欧元跳升，因希腊债务危机有望取得突破，而美元走软，因美国通胀数据令交易商愈发不确定何时美联储将开始升息。在德国时代周报报导称欧洲债权人可能延长对希腊的现有救助计划至年底后，欧元兑美元升至5月18日来最高的1.1436美元。但在欧盟官员否认了该报导后，欧元迅速回吐升幅。欧元兑美元纽约尾盘报1.1380美元，升0.40%。美元指数跌0.33%，连跌第二日。

债市:

--美国公债收益率上涨，收益率曲线趋陡，此前美国公布的经济数据较强，投资人对通胀将上升及美联储更接近升息的臆测升温。指标10年期公债跌8/32，收益率由周三尾盘的约2.31%升至2.35%。五年期/30年期公债收益率差扩大至150个基点，为5月20日来最宽。

--西班牙公债表现优于意大利公债，此前西班牙公债标售获得强劲需求，希腊债务危机仍令债市波动。西班牙10年期公债收益率下跌5个基点，至2.26%，表现好于意大利10年期公债，后者收益率下滑2.4个基点，至2.27%。葡萄牙10年期公债收益率跌6.6个基点，至3.12%。德国10年期公债收益率下跌不到1个基点，报0.8%。

油市:

--原油期价连续第三日收涨，受助于美元走软，以及报导称数据显示本周库欣原油库存减少。原油期价收盘时从日高回落，因美国政府周三公布的数据暗示，近期原油消费的强劲势头可能不会持续，对需求的疑虑继续困扰市场。布兰特原油期货结算价涨0.39美元，报每桶64.26美元，从日高回落0.70美元。美国原油期货结算价涨0.53美元，报每桶60.45美元。

金属市场:

--金价升穿每盎司1,200美元，录得约一个月最大升幅，因在美联储暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后，美元下滑。贵金属市场稍早上扬带动银价升至两周最高，但尾盘铂金和钯金买盘动能枯竭。金价升穿1,200美元关口，2030GMT，现货金升1.4%，报每盎司1,202.50美元。美国8月期金结算价升2.1%，报每盎司1,202美元，为约四周高位。现货银 升0.41%，报每盎司16.23美元。现货铂金跌0.05%，报1,088.50美元，现货钯金回落0.5%，报每盎司724.5美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，中国数据强劲和美国升息预期转变拖累美元大跌带来的提振，被季节性需求疲弱期即将来临和供应不断上升所抵销。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.2%，收报每吨5,755美元，前一日跌至三个月新低5,728美元。期锡收报15,375美元，为一周最高水准，且创下两个月来最大单日升幅。期铅收升0.3%，报1,807美元。期锌收跌0.5%，报2,067美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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