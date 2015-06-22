《路透早报》--6月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾5月季调失业率(0030)

--香港5月消费物价指数(0830)

--欧元区6月消费者信心指数初值(1400)

--美国5月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说

--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)

--丹麦央行公布季度经济报告(0830)

--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)

--瑞典央行执委会会议

以下为6月19日下午5:00至6月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊提出新建议，最后一刻打破僵局的希望犹存

希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。法国总统奥朗德正在意大利米兰访问，他证实希腊提出了新提议，不过欧盟外交官表示，尚未收到正式的书面提议。目前尚不清楚，希腊的新提案对于债权人加大支出削减与加税力度的要求做出了多大让步，但其让人产生一线希望，在雅典资金告罄之前也许会在最后一刻达成协议。在包括欧元区领导人峰会在内的紧急会议召开一天前，齐普拉斯身陷一场漫长的内阁会议，并通过电话与德国、法国和欧盟执委会领导人讨论了新提案。他预定周一上午会见欧盟执委会主席贾克、欧洲央行总裁德拉吉和IMF总裁拉加德，下午稍早将会晤欧元区领导人。

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯称若数据表现良好，今年可能升息两次

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，只要通胀率开始显露将回升至2%的迹象，且失业率继续下降，美联储今年就可能升息两次。他说，每次升息25个基点是合理的，加息幅度再小就没有意义了。威廉姆斯表示，虽然升息时间“越来越近”，但再多等一段时间，确定通胀真的在向2%回升，也没有坏处。根据就业市场的发展情况，他预测通胀将会回升。

此外，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五称，美国经济状况目前能够支持升息25个基点。如果美国经济如预期般改善，美联储今年可以开始收紧政策，每次联储货币政策会议都有可能。

--德国财政部称第二季经济开局良好，好转势头或持续

德国财政部周一表示，德国经济第二季开局良好，经济指标显示经济持续好转，尽管有调查显示企业和投资者信心恶化。该部表示，尤其是工业在4-6月己开始强劲站稳脚跟，其并补充道，订单更加充足显示未来几个月行业将“明显扩张”。但部份指标近来更加悲观。5月企业信心略微疲弱，6月投资者信心下滑。财政部称，民间消费或将继续增长，只不过步伐更加和缓，得益于就业增加与通胀率偏低提升购买力；但低油价对经济的刺激效应可能有所减弱。

--日本财政计划草案将对总账预算支出设定三年限制--消息

日本政府及执政党消息人士周日称，日本将在一份草案中对政府支出设定中期限制，以强化财政节流的努力。消息人士对路透称，政府年度财政和经济计划中，对截至2019年3月的三个财年总帐支出的增加设定1.6万亿日圆(130亿美元)的限制，此时距实现不计利息支出实现预算盈余的目标时间还差两年。消息人士表示，草案也称，政府将考虑当时的经济状况，暗示在经济疲软时有一定灵活性，对注重增长的阵营也算有所交代。

--独家：花旗将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林

花旗集团计划将欧洲零售银行总部由伦敦迁往都柏林，以利用当地较低的成本和资本要求。本周花旗致信客户称，位于英国的Citibank International Limited将由位于都柏林的Citibank Europe Plc接管。花旗发言人称，零售银行法定住所和主要监管地的变更不涉及裁员，欧洲零售银行的管理层将继续设在伦敦。花旗发言人否认该决定是受到英国可能退出欧盟的影响。分析师称，英国要求银行持有的准备金高于其他欧洲国家，可能是花旗此举背后的一个因素，不过他们预计不会有大量银行将总部迁出英国。

--独家：消息人士称AMD考虑拆分或剥离部分业务

据三位知情人士透露，芯片制造商超微半导体(AMD)刚开始评估是将业务一分为二，还是剥离部分业务，藉此扭转时运并向对手英特尔发起挑战。消息人士称，AMD刚刚开始考虑这些问题，还没有做出决定。消息人士本周透露，AMD聘请一家咨询公司帮助评估各种选项，并草拟出分拆或剥离业务可能带来的结果。其中的一位消息人士称，所考虑的一个方案是将图形与授权业务与服务器业务分拆开，后者主要为数据中心提供处理器。该消息人士称，AMD以往也考虑过这个方案，最终否决。但去年10月上任的CEO苏姿丰认为值得再考虑一下。消息人士提醒，业务进行拆分或剥离不一定进行。AMD的发言人拒绝置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，静待下周欧盟峰会，会议将可能决定希腊能否留在欧元区。

道琼工业指数收低99.89点，或0.55%，至18,015.95点；标准普尔500指数收跌11.25点，或0.53%，至2,109.99点；Nasdaq指数下滑15.95点，或0.31%，至5,117.00点。本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数攀升0.7%，Nasdaq指数上扬1.3%。

--欧洲股市上涨，受法国电信类股以及德国钢铁生产企业蒂森克虏伯上涨扶助，但对希腊局势的担忧限制了升幅。但主要股指尾盘缩减涨幅，因美股回吐昨日大涨的升幅，且6月选择权到期令市场波动性增加。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,529.65点，本周该指数跌0.9%。

希腊ATG股指上升0.7%。德股DAX指数下跌0.54%，报11,040.10点，法股CAC指数上涨0.25%，报4,815.37点；英国富时100指数微升0.04%，报6,710.45点。

汇市:

--欧元兑其他主要货币下滑，受对希腊很快可能出现债务违约的不安情绪打压，这也带动了对美元的避险买盘。欧元兑美元纽约尾盘跌0.02%，报1.1355美元，盘中一度跌穿1.13美元，至1.1294美元。欧元兑英镑低见0.7122英镑，这是5月28日来最低，尾盘跌0.11%，报0.7148英镑。策略师表示英镑有一些避险功能。欧元兑传统避险货币瑞郎和日圆也下滑。美元指数微升0.02%。

债市:

--美国公债收益率下滑，因希腊离偿债期限越来越近，而投资人也在继续纠结美联储是否可能在今年开始升息。投资人将希望寄托在下周欧元区领导人召开的紧急峰会，指望能达成协议，为希腊释出金援，避免违约和退出欧元区的恶果。

指标10年期公债升18/32，收益率由周四尾盘的2.35%跌至2.28%。收益率曲线也趋平，因投资人继续判断是否美联储可能在9月或12月开始升息，抑或推迟到明年才升息。五年期/30年期公债收益率差缩窄至148个基点，周四高见151个基点。

--意大利和西班牙公债收益率上扬，市场波动加剧，因希腊与债权人的磋商陷入僵局，使投资者在关键的一个周末前保持谨慎，不愿冒任何风险。

意大利和西班牙10年期公债收益率上扬2-3个基点，均报2.31%。稍早来自押注将达成交易的投机客的买盘打压收益率跌至2.23%的低位。10年期德债收益率回落5个基点，报0.76%，因投资者青睐相对安全的最高评级资产。希腊10年期公债收益率急跌38个基点，报12.62%。

油市:

--原油期价下跌约2%，在三日连涨后首次下跌，因担忧希腊财政危机，成品油价格回落，以及周末前投资者锁定获利。

布兰特原油期货跌1.24美元，或1.9%，收报每桶63.02美元。美国原油期货回落0.84美元，或1.4%，收报每桶59.61美元。本周，布兰特原油期货下跌1.3%，美国原油期货回落0.5%。

金属市场:

--金价接近三周高位附近，势将连涨第二周，受美联储对升息持谨慎态度和对希腊债务磋商的忧虑提振，但美元反弹限制金价升幅。

现货金尾盘报每盎司1,199.76美元。美国8月期金几无变动，收报每盎司1,201.90美元，接近周四触及的近四周高位。

--铝价下挫至逾16个月最低，铜价触及3月来最低，受累于美元上涨、中国需求忧虑及希腊债务谈判的不确定性。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.7%，报每吨5,659美元，为3月18日以来最低，本周累计下跌超过4%，连续第五周下跌。LME期铝下挫0.6%，收报每吨1,691.50美元，为去年2月初来最低。(完)

(整理 利棣儿/许娜 审校 母红/李爽)

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