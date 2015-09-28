《路透早报》--9月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布1-8月规模以上工业企业利润

--美国8月实质个人支出及核心个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--美国8月成屋待完成销售指数(1400)

--美国9月达拉斯联储制造业活动指(1430)

--美国8月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说(0530)。

--金融监管--稳定性对一致性”巴黎会议。演讲者包括：法国央行总裁诺亚(0630)；美联储理事塔鲁洛(0915)；英国央行副总裁康利夫。

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(0800)。

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯当前经济形势与货币政策发表演说(1730)。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说(2100)。

以下为9月25日下午5:00至9月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第二季经济增长强劲，支持美联储在年内升息

美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。美国商业部周五称，4-7月的第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.9%，高于上月公布的3.7%。

第二季GDP数据公布后，公债价格扩大跌幅，美元兑一篮子货币触及五周新高，但美国股指期货缩减涨幅。

周五公布的美国数据包括：

* 表格：美国第二季GDP环比年率终值为成长3.9%，路透调查预估为成长3.7%

* 表格：美国第二季企业获利修正值为增长2.6%，前值为增长1.3%

* 美国数据：密西根大学9月美国消费者信心指数终值下滑至87.2，但高于预估

* 美国数据：9月服务业增速降至三个月最低--Markit

* 美国8月建筑许可修正后为增长2.7%，年率为116.1万户

--美联储政策动向继续牵动市场

* 堪萨斯城联储总裁乔治称升息条件已具备，无需再等更多数据。

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，不清楚美联储能否在10月会议前获得足够的数据来说服其他决策者支持升息，暗示美联储在12月前不会升息。布拉德又表示，担忧美联储可能为过去数十年的股市和楼市泡沫重现铺路，担心“过度使用”货币政策来解决小问题。

* 此外，主席叶伦已经在周五回到华盛顿，其健康状况仍令人外界牵挂。美联储的发言人没有进一步透露关于她健康情况的消息。布拉德表示，如果主席因为某种原因不能履行职责，联储也为此做好了准备。

* 另据路透调查结果显示，就算美联储开始升息，主权债低收益率(殖利率)的时代至少还将延续一年，因通胀下滑且全球经济前景疲软，将会令收益率免于大幅上扬。

--众议院议长博纳意外辞职，美国政府关门的风险降低

美国众议院议长博纳(John Boehner)周五意外表示，他将卸任议长并离开众议院，旨在避免众议院就其领导地位继续争斗，辞职决定10月30日生效。

他在周日谴责强硬保守派是“伪先知”，表示本周美国国会将采取行动，避免政府关门，而且他将在10月底卸任前通过尽可能多的未完成的立法。

--苹果玫瑰金iPhone受欢迎，首周末销量有望创纪录

苹果iPhone 6s和6s Plus周五在全球各地开售，周末料创下销量纪录，因消费者争相抢购苹果首次推出的粉红色iPhone。分析师预计，新品上市的首个周末销量将达1,200-1,300万部，高于去年推出iPhone 6时逾1,000万部的首个周末销量.苹果曾表示，从预订数量来看，这次销量有望超过去年发售新品后的首个周末表现。苹果通常在紧接着的周一公布首个周末的销量。

--大众汽车新任CEO面临诸多难题

* 大众汽车周五任命公司元老级人物穆勒(Matthias Mueller)出任首席执行官(CEO)，希望解决这场被董事长称为“道德与政治灾难”的危机。穆勒称，其首要工作是挽回外界因排放丑闻对大众汽车失去的信任。公司还宣布将精简管理委员会，取消生产总监职位，销售总监将离职。

* 欧盟高层官员表示，继大众汽车丑闻曝光后，欧盟可能采取更加严格的汽车尾气排放检测。有消息称，欧洲央行已暂停购买大众汽车提供的汽车贷款支持的ABS，是否永久执行有待评估。此外，穆迪将大众汽车金融服务和银行业务Aa3长期债务评级的展望调降至负面。

--习近平表示中国将继续进行人民币汇率改革

中国国家主席习近平在美国华盛顿表示，中国将继续进行人民币汇率改革。他说，不存在人民币长期贬值的基础。美元走强以及金融市场震荡导致人民币波动。

* 习近平表示，中国改革开放的脚步不会停止。他同美国总统奥巴马达成一致，将积极推进双边投资协定。他赞赏美国支持将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子。

--中国央行称货币政策更加注重松紧适度，并加强和完善风险管理

中国央行货币政策委员会日前召开三季度例会强调，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；而与二季度例会不同的是，央行此次还特别指出要加强和完善风险管理。

--上海自贸区推出同业存单，单期发行额不低于2,000万元

中国央行上海总部周五下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。

[市场摘要]:

股市:

--标准普尔500指数周五收盘微跌，抹去早盘受美联储官员言论带动的涨幅，生物科技类股的卖盘抵消了银行类股涨势。道琼工业指数收高113.35点，或0.7%，至16,314.67点；标准普尔500指数收低0.9点，或0.05%，至1,931.34点；Nasdaq指数下跌47.98点，或1.01%，至4,686.50点。本周道指跌0.4%，标普500指数挫1.4%，纳斯达克指数回落2.9%。

--欧洲股市收盘上涨，因对全球经济成长的担忧得到缓解，及汽车类股卖盘开始减弱。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨2.78%，报1,374.50点，本周下跌约1.7%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收涨3.11。英股富时100指数收高2.47%，报6,109.01点，法股CAC指数收涨3.07%，收报4,480.66点。德国DAX指数涨2.77%，收报9,688.53点。

汇市:

-- 美元兑一篮子主要货币触及逾五周最高，因美联储主席叶伦周四表示，预计将在年内升息，且今日公布的美国成长数据支持联储采取行动。欧元兑美元纽约尾盘跌0.35%，报1.11910美元。美元兑日圆上扬0.37%，报120.550日圆。美元兑瑞郎升0.47%，报0.97985瑞郎。美元指数尾盘升0.26%，报96.230。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美联储主席叶伦的讲话激活了一些对年底前升息的预期，且数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。但尾盘随着美股标普500指数和Nasdaq指数由升转跌，美国公债价格从日低小幅反弹。尾盘，指标10年期公债下滑12/32，收益率报2.164%，较周四尾盘升4个基点。30年期公债跌一大点，收益率报2.955%，较周四尾盘升5个基点。两年期公债收益率触及一周高位0.7430%，之后回落至0.700%，升2个基点。本周美国公债收益率升1-4个基点。

--在美联储主席叶伦称美联储年内仍可能升息后，欧元区公债收益率周五全面上涨。10年期德债收益率上涨6.5个基点，至0.65%，在周四叶伦发表讲话前触及一个月低位。

西班牙公债收益率攀升，和其他欧债的走势一致，在周日加泰罗尼亚地区选举进行前，西班牙公债没有显示出选举带来的进一步压力。10年期西班牙公债收益率上涨3个基点，报2.02%。

油市:

--原油价格连续第二日上涨，美国股市一度上涨及美国原油钻井平台数目下降，为油市提供支撑，但钻井平台减少数目为四周最小，未能为交易商带来重大惊喜。布兰特原油收涨0.43美元，或0.9%，报每桶48.60美元。美国原油收高0.79美元，或1.8%，报每桶45.70美元。本周，两份原油合约都上涨约2%。

金属市场:

--金价从一个月高位回落，美联储主席叶伦周四称联储仍可能在年内升息，引发美元上涨，而钯金可望录得约四年来最大单周涨幅。1941 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,148.6美元，周四上涨2.1%，录得1月来最大单日涨幅。美国12月期金收跌0.7%，报每盎司1,145.6美元，势将连续第五季下跌。

现货银跌0.3%，报每盎司15.12美元。现货铂金跌1.18%，报每盎司951.25美元。现货钯金上扬0.84%，报每盎司665美元，从近12周高位674.50美元回落。大众汽车排放丑闻令铂金势将录得7月中来最大单周跌幅；钯金本周上扬9%，可望是2011年12月来最大周度升幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜收低，本周跌幅为1月中来最大，因投资人长期担心中国需求增长趋弱及供应充裕，而美元走强令卖压加重。三个月期铜收低0.6%，报每吨5,023美元，本周大跌4.3%。因新加坡今日假期，且下周中国将迎来中秋假期，此间市场成交清淡。(完)