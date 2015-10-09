《路透早报》--10月9日夜间新闻摘要

[重大数据或新闻]

--美联储官员周五暗示美联储仍可能在今年升息：

* 美联储副主席费舍尔称升息将近，将避免升息损及全球经济。他说目前国际事件对政策的影响超过以往。

* 纽约联储总裁杜德利预计美国今年升息，但并非承诺。他说，联储可能在本月升息。

* 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，尽管经济信号有一些冲突，但美国仍有可能在10月或12月加息。此一表态强化了过去几周美联储所传递的政策信号。

* 芝加哥联储总裁埃文斯称升息路径才是关键，而不是升息时机。埃文斯称，明年中升息将使通胀在中期升至目标。他说，全球低通胀加大了美联储实现通胀目标的难度。

--美国9月进口物价仅小跌，油价反弹抵消了其他商品的价格跌幅，表明进口通缩正在放缓，可能最终支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息。美国劳工部周五公布的数据显示，9月进口物价仅下跌0.1%，扣除石油的进口物价下跌0.2%，是7、8两月降幅的一半。分析师之前预计，9月总体进口物价下降0.5%。出口物价下降0.7%，远超分析师预估的0.2%的降幅。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国8月趸售库存较上月上升0.1%，预估为持平，7月修正后为下降0.3%，前值为下降0.1%。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大9月就业人口增加1.21万人，全职就业人口减少6.19万人，兼职就业人口增加7.4万人。

--德国财长朔伊布勒称，新兴市场放缓对德国经济前景构成下滑风险。

--英财政大臣奥斯本表示，全球经济风险上升，但对中国经济的担忧不要过度。

--法国财长萨潘称，目前全球经济面临的形势充满挑战，要求各国利用可获得的成长推动举措做出快速和果断的响应。

--日本财务大臣麻生太郎称，精准的政策管理、更为顺畅的与市场的沟通对于缓解不确定性至关重要。他敦促改善与市场的沟通，并警告中国成长放缓。

--中国人民银行副行长易纲在国际货币与金融委员会(IMFC)声明中表示，人民币持续贬值同中国经济基本面不符。他说，将继续进行基于市场的汇率改革，人民币汇率将更具弹性，在平衡水准上下浮动。

--日本经济财政大臣甘利明表示，不愿重新谈判跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。此前美国民主党总统候选人希拉里克林顿表示反对该协议。甘利明敦促美国议员支持TPP，并表示重新谈判可能损害美国的信誉。

--根据一份发给员工备忘录显示，渣打集团首席行政总裁温拓思计划将最多裁减25%的资深员工，以削减成本，此举将可能约1,000个高层岗位被裁撤。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收高，本周标普500指数大涨3.3%，是今年迄今表现最好的一周，市场交投疏落，因投资者等待美国企业公布第三季业绩。道琼工业指数收涨33.74点，或0.2%，至17,084.49点；标准普尔500指数微幅收高1.46点，或0.07%，至2,014.89点；Nasdaq指数上升19.68点，或0.41%，至4,830.47点。本周，道指上涨3.7%，NASDAQ指数攀升2.6%。

--欧洲股市涨至一个月高点，为自1月以来的最大周线上涨，受助于矿业股上扬，以及利率将在更长时间内保持在低水平的预期增强。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上升0.36%，本周涨幅达4.4%。尽管一系列经济数据仍疲软，但投资者在商品市场价格企稳的鼓励下进入股票市场。英股富时100指数收高0.65%，报6,416.16点，德国DAX指数上扬1.04%，收报10,096.60点。法国CAC 40指数升0.54%，收报4,701.39点。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎触及数周低位，此前一天美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的9月会议记录强化了直到明年才升息的预期，推动成长相关货币走高。美元指数势将连跌第二周。欧元兑美元触及1.13875美元的三周高位，势将录得1.3%的四周来最大百分比涨幅，最新涨0.71%，报1.13555美元。美元兑瑞郎跌至0.95870瑞郎的三周低位，最新跌0.47%，报0.96150瑞郎。美元指数也跌至94.692的三周低位，最新跌0.44%，报94.896。但美元兑避险的日圆上涨，因全球央行的宽松政策前景促使交易商买入风险较高货币。美元兑日圆最新涨0.28%，报120.270日圆。

债市:

--美国较长期公债价格上涨，交投清淡，走势反复，因多位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员暗示仍有可能在今年稍后升息，即便9月非农就业报告疲弱。指标10年期公债价格升4/32，收益率报2.093%，较周四尾盘跌1.5个基点，该收益率在盘中短暂涨至约两周最高2.138%，自一周前触及4月来最低水准后升了约10个基点。30年期公债大涨14/32，收益率报2.924%，较周四尾盘跌2.2个基点，盘中一度触及2.970%的两周高位。美国债市下周一将因哥伦布日休市一天。

--德国公债收益率(殖利率)上涨，美联储的会议记录暗示不急于升息后，投资者倾向于买入股票。德国10年期公债收益率涨2.5个基点报0.61%，过去一周升约10个基点。

油市:

--油价基本持平，交投震荡，因交易商在供应依然过剩的负面基本面消息和美国钻井平台数量连续第六周减少这一利好消息之间权衡。美国原油收涨0.2美元，报每桶49.63美元，为7月底以来的最高收盘价，布兰特原油收跌0.40美元，报52.65美元。两份原油合约本周均大涨约9%，录得过去六周的最大周涨幅。

金属市场:

--金价攀升至七周高位，因美联储最新会议记录显示，决策者不急于升息，美元因此受压。现货金上扬1.6%，报每盎司1,156.70美元，盘中触及8月24日以来最高1,159.80美元。本周可能上涨1.5%。美国12月期金收涨1%，报每盎司1,155.90美元。

现货铂金劲扬4.2%，报每盎司983美元，为9月18日以来最高，本周可能上扬7.7%，为四年来最大周度涨幅。现货钯金一度攀升3.4%，至四个月高位每盎司722美元，本周可能连涨第五周。现货银升0.8%，报每盎司15.78美元。

--期锌急升12%，至两个月高位，其他基本金属也强劲上升，此前嘉能可称将把锌年产量大砍三分之一，引发所有基本金属出现回补空头。LME期锌盘中飙升12.5%，至每吨1,875美元，此为8月11日来最高，且为路透自2005年中编纂期锌价格数据以来最大单日涨幅。期锌收涨10.1%，报1,835美元。期铜攀升3%，收报5,290美元。(完)