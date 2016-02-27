《路透早报》--2月27日

2016年2月25日，在上海召开的G20会议现场。 REUTERS/Aly Song

[重大数据或新闻]

----美国1月消费者支出稳健上涨，核心通胀实现四年来最大升幅，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有可能在今年升息。美国商务部公布，1月消费者支出增加0.5%，为去年3月以来最大增幅。扣除食品和能源，核心PCE物价指数较前月上升0.3%，这是2012年1月以来最大涨幅。1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.7%，为2014年7月以来最大涨幅。商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.0%，之前发布的第四季GDP增幅为0.7%。密歇根大学称，2月消费者信心指数升至91.7，前值为90.7，略低于1月的92.0。

--20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，中国总理李克强周五称，20国集团(G20)要加强宏观经济政策协调，G20成员国在制定本国宏观经济政策时，既要考虑促进自身增长，也要考虑外溢性影响，加强相互的沟通和协调，共同维护和促进国际金融市场稳定。

* 日本财务大臣麻生太郎称，全球经济正步入逐步复苏，但金融市场动荡和不确定性加剧。

* 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，货币政策还没有到极限，但各央行采取进一步提振经济的行动时，必须要谨慎而为，确保其有效。

* 美国财政部一高级官员称，中国作为全球最大经济体之一，意味着其要在全球经济中承担起更多责任。

--美联储副主席费希尔称，基于时间的前瞻性指引可能与公众能获得的联邦公开市场委员会(FOMC)的预估很接近。

* 美联储理事鲍威尔称，根据数据来决定利率可能经常令市场意外。

* 美联储理事布雷纳德称，1月通胀大涨并没有改变她对美联储应谨慎升息的观点。

--欧洲央行执委普雷特称，全球经济放缓不会被忽视。欧洲央行的资产负债表规模‘相当大’。

--中国央行周五称，中国和韩国同意将致力于今年上半年实现在华开展人民币与韩元直接交易。

周五公布的其他重要经济数据包括：

* 欧盟执委会公布，欧元区2月经济景气指数为103.8(路透调查为104.4)。

* 德国联邦统计局公布，德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2% (路透调查预估为持平)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五收低，未能延续本周稍早大幅攀升的势头，因对美国未来加息时机的忧虑，盖过材料股和能源上涨带来的提振。道琼工业指数收跌57.32点，或0.34%，至16,639.97点；标准普尔500指数收低3.65点，或0.19%，至1,948.05点；Nasdaq指数收涨8.27点，或0.18%，至4,590.47点。本周，道指上涨1.5%，标普500指数攀升1.6%，NASDAQ指数劲升1.9%。[.NCN]

* 欧洲股市升至三周高位，因金属价格跳升提振矿业股领涨，且一些企业消息令人鼓舞，对市场也有支撑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.6%，且录得两周连升。今日盘中，该指数触及2月初来最高的1,312.23点。

英股富时100指数收高1.38%，至6,096.01点，法股CAC指数大涨1.56%，至4,314.57点，德国DAX指数收高1.95%，至9,513.30点。

汇市:

--美元周五上涨，此前公布的美国经济数据多数向好，重燃美联储今年再升息的预期。美元指数录得自去年11月以来最大周度涨幅。美元兑日圆升至逾一周高位。美元指数上升0.86%至三周高位98.260，欧元兑美元下跌0.8%，报1.0931美元，盘中跌至三周低位1.0912美元。美元兑日圆上涨0.77%，报113.990日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的数据显示，通胀上升，美国经济近期的放缓程度没有预想的那么糟。油价和股市走高，也减弱了对公债的需求。指标10年期公债价格下跌21/32，收益率报1.77%，高于周四尾盘的1.70%。

* 由于市场预期爱尔兰选民将让执政联盟下台，爱尔兰公债收益率(殖利率)周五小升，但仍接近纪录低档。市场预计，爱尔兰在选举后将不会有重大政策变化。爱尔兰10年期公债收益率小升至0.93%，仍距离去年年中创下的0.60%附近的纪录低点不远。西班牙和意大利10年期公债收益率今日触及三周低点，葡萄牙10年期公债收益率大跌21个基点，报3.05%。

油市:

--油价周五走低，因原油供应受扰和美股上扬早盘推高油市后，投资者对本周录得的巨大涨幅进行获利了结。布兰特原油期货收跌0.19美元，报每桶35.10美元，盘中触及1月5日以来最高37美元。本周，布兰特原油期货上扬逾6%。美国原油期货周五收跌0.29美元，报每桶32.78美元，盘中上扬近1.70美元。美国原油期货本周攀升11%，为8月以来最大周度升幅。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因美元和全球股市上涨，但基金持续增持黄金，因投资者预计20国集团(G20)峰会可能不会在协调刺激措施方面达成共识。1906 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,221.61美元，盘中最多跌1.9%。美国4月期金收跌1.5%，报每盎司1,220.40美元。

现货铂金下跌1.9%，报每盎司908.50美元，为近三周最低，现货银下跌3%，报每盎司14.68美元，为三周低位，现货钯金下跌1.1%，报每盎司477.75美元，为1月13日以来最低。

--期铜价格飙升至逾三个月最高，因投资者寄望金属需求反弹，此前美国发布强于预期的经济数据，20国集团(G20)召开财经领导人会议。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨2.2%，报每吨4,705美元，盘中触及11月16日以来最高的4,771美元。(完)