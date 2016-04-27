《路透早报》--4月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季进出口物价(0130)

--日本3月建筑订单、房屋开工(0500)

--英国4月Nationwide房屋价格(0600)

--德国4月失业率(0755)

--意大利3月薪资通胀(0800)

--欧元区4月企业景气指数、消费者信心指数(0900)

--德国4月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国第一季国内生产总值(GDP)初值(1230)、一周初请失业金人数(1230)、堪萨斯联储4月制造业指数(1500)

--韩国央行5月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰3月建筑许可(2245)

--韩国3月工业生产(2300)

--英国4月GfK消费者信心指数(2305)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话

--中国国务院新闻办公室就2016年一季度工业通信业发展情况举行发布会

--泰国财政部公布经济预估(0600)

--日本央行公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(0630)

--瑞典央行副总裁扬松就该国经济形势发表演说(0740)

--前英国央行副总裁宾恩在国家统计局经济论坛发表讲话(0830)

--西班牙央行总裁林德将出席“西班牙经济的挑战”会议(1100)

重要企业财报：

--福特汽车、亚马逊、万事达卡、联合包裹(优比速,UPS)、时代华纳有线、艾伯维、陶氏化学、维亚康母、高露洁、必治妥施贵宝、康菲石油国际、美赞臣

以下为4月27日下午5:00至4月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储按兵不动，暗示因经济放缓而不急于升息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三一如市场预期，维持指标利率不变，但保留了6月升息的可能性；不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。声明中形容就业市场不断改善，但承认经济成长看来已经放缓。此次声明同上次3月会后声明基本如出一辙。

声明还表示，美联储正密切关注通胀，指出全球经济阻力仍然存在，但声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。声明发布后，美股小涨，美元指数变动不大，美国长债价格走强。

--美国商品贸易逆差骤降，首季GDP数据或有惊喜

美国3月商品贸易逆差大幅收窄至一年低位，因进出口均下降，表明第一季经济成长可能没有当前预期的那么疲弱。商务部公布，上月商品贸易逆差初值骤降10.3%至569.0亿美元，为2015年2月以来最小逆差。

尽管贸易状况改善暗示第一季国内生产总值(GDP)可能有惊喜；但进出口同时下降也令人忧心忡忡，可能意味着全球和国内需求变弱。3月商品进口下降4.4%至1,736亿美元，幅度超过出口1.2%的降幅。

--日本央行考虑进一步宽松政策，总裁黑田东彦面临重大考验

日本央行周四将开会讨论强势日圆、海外不利因素及消费疲软，是否正在损及日本经济，到了应该推出更多刺激举措的程度；而央行总裁黑田东彦的信誉将面临考验。在会议决策表决当中，双方票数将非常接近。虽然许多央行委员担心通胀预期减退，但在1月刚采用负利率之后，他们也同样不愿动用越来越少的政策工具。

此外，消息人士告诉路透，强势日圆打击日本出口，进口燃料价格下滑，将迫使日本央行下调通胀预估，并推迟实现2%通胀目标的时间。

--新西兰央行维持利率不变符合预期，但保留宽松倾向

新西兰央行周四将指标利率维持在2.25%不变，但重申鉴于通胀疲弱，可能需要进一步放宽政策。但央行总裁惠勒也指出，随着低油价的影响消退，加上产能压力逐渐加大，通胀料将上升，央行将继续密切关注经济数据。在央行公布决议后，新西兰元兑美元从约0.6850美元，上涨至0.6935美元。

--巴西央行维持指标利率在14.25%不变，一如外界预期

巴西央行连续第六次维持指标利率不变，维持其对抗高通胀的作法。这可能是当前委员会在政府变动前的最后一次决议。巴西央行货币政策委员会一致投票决定，维持指标利率在14.25%的近10年高点不变，符合市场预期。

--中国经济下行压力加大、社会问题矛盾增多，需更关注就业问题--国家主席

中国国家主席习近平日前在安徽调研时指出，在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。习近平强调，要通过鼓励企业吸纳、公益性岗位安置、社会政策托底等多种渠道帮助就业困难人员尽快就业，确保零就业家庭动态“清零”。

--Facebook季度营收狂甩华尔街预期，移动广告收入激增

Facebook季度营收增长逾50%，轻松超越华尔街预期。广受欢迎的移动应用及力推视频直播，吸引新的广告客户，并促使原有客户增加支出。公司宣布，计划新设置一类无投票权股票，作为股息派发给现有股东。公司股价在周三的盘后交易中劲扬9.5%。

--其他重要企业财报：

* 波音第一季获利下滑近9%，受认列空中加油机费用拖累

* PayPal季度净利飙升43%，受客户数及业务额激增提振

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘小幅走高，此前关于美联储可能强烈暗示6月升息的担忧得到缓解，但苹果股价急挫拖累Nasdaq指数下滑。

道琼工业指数收高51.23点，或0.28%，至18,041.55点；标准普尔500指数收涨3.45点或0.16%，至2,095.15点；Nasdaq指数收跌25.142点，或0.51%，至4,863.141点。

--欧洲股市小幅收高，因公共事业股和能源股上升；但希腊股市下跌，此前欧元区官员推迟讨论发放希腊金援的会议。希腊股指ATG指数下挫2.5%，在区内表现最差。

英股富时100指数收高0.56%，至6,319.91点；法股CAC指数上涨0.58%，收报4,559.40点；德国DAX指数上升0.39%，收报10,299.83点。

汇市:

--美元兑欧元盘中一度上扬，而后转为下跌，一度触及近一周低位，尾盘小跌0.12%，报1.1312美元；美联储下午发布的政策声明，巩固了今年仅升息两次的预期。

美元指数尾盘下跌0.11%，报94.474，与联储声明公布前的水准基本一致。美元兑日圆仍然小涨，与声明公布前的水准变化不大；尾盘上扬0.12%，报111.40日圆，声明公布之初一度触及日高111.75日圆。

债市:

--美国较长期公债价格跳涨，结束七日连跌， 因美联储6月升息的大门仍然敞开，令较短期美债的吸引力下降。指标10年期公债价格上涨20/32，收益率报1.856%，较周二尾盘下跌7.5个基点。

--希腊公债收益率大幅上升，股市承压，因希腊与其金主围绕发放新援助贷款所需的改革措施的磋商触礁；10年期公债收益率上涨约50个基点至9.10%，可能录得2月初以来最大单日涨幅。

此外，西班牙公债一度受压，因组建联合政府的最后一轮谈判失败后，可能举行新大选；西班牙指标10年期公债收益率全日持平于1.63%，逆转了盘初的升势。

油市:

--油价跳涨约3%，触及2016年高位，因在美联储宣布维持利率不变后，美元走软。布兰特原油收涨1.44美元，报每桶47.18美元，稍早触及47.45美元的今年高位；美国原油收涨1.29美元，报每桶45.33美元，盘中触及45.62美元的年内高位。

金属市场:

--金价连续第三个交易日上涨，但在美联储维持利率不变，但保留6月升息的可能性后，金价缩减涨幅。1844 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,246.65美元；美国4月期金在美联储发布政策声明前收涨0.6%，报每盎司1,249.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至一周低点，连跌第三日，因中国打击投机商的举措挫伤了市场人气，但美元下滑和油价走强支撑了金属市场。三个月期铜收低1.2%，报4,904美元，稍早触及4月19日来最低的4,873美元。(完)