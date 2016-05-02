《路透早报》--5月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月MI通胀指标(0100)

--韩国4月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0130)

--日本4月日经制造业PMI(0200)

--台湾4月日经PMI指数(0230)

--瑞士3月零售销售(0715)

--瑞士(0730)、意大利(0745)、法国(0750)和德国(0755)4月制造业PMI

--欧元区4月Markit制造业PMI终值(0800)

--加拿大4月RBC经季节调整的制造业PMI(1330)

--美国4月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国3月建筑支出/4月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--韩国4月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)

--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言(1630)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)

--美国国际集团(AIG)财报

以下为4月29日下午5:00至5月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国官方PMI显示经济惯性复苏，但下行压力不容忽视

中国基建投资加快和房地产市场回暖惠及制造业，4月官方制造业PMI连续第二个月处 于扩张区间，与之相关的服务业4月亦表现活跃，支撑服务业PMI持于高位，不过制造业PMI自上月高点回落且 不及市场预期，预示中国经济尽管春节后进入回暖通道，下行压力仍不容忽视。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--4月官方制造业PMI微降至50.1，低于路透调查预估中值50.4，以及上月的50.2。

--美国低通胀困局短期无望打破，联储升息预期难兑现

美国3月通胀几无增长，因消费者支出仍然不振，这令美联储不太可能兑现今年升息两次的预期。另一份报告显示第一季劳动力成本温和增长，增强通胀不振局面。其它数据显示，4月消费者信心连续第四个月下降，中西部地区工厂活动转弱进一步支撑了2016年仅升息一次的可能性。数据表明，至少从目前情况来看，经济增长在首季大幅放缓后可能不会在第二季强劲反弹。受数据影响，美元兑一篮子货币跌至八个月低位，美股急挫，美国政府公债价格小幅走弱。

详细数据：

* 美国3月个人所得较前月增加0.4%，高于市场预估

* 美国3月零售销售经修正后为较前月减少0.4%，前值为减少0.3%

* 4月密西根大学美国消费者信心指数终值降至去年9月来最低

--美联储柯普朗称若经济数据转强，可能支持6月或7月升息

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，若美国经济数据一如其预期那样转强，他可能赞成最早在6月或7月升息。柯普朗称，应逐步调升利率，但金融市场低估了美联储再次采取行动的意愿。柯普朗还指出，他预期利率见顶的水准将低于以往。他还表示，随着强势美元和油价低迷带来的下行压力消退，相信通胀率将在中期内回升至2.0%的联储目标。

美国称没有贸易伙伴操纵汇率，将中日韩等列入经济政策观察名单

--美国对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示关切，并将其列入一份新的观察名单，主要是因它们对美国存在庞大的贸易顺差。在提交给美国国会的12个主要贸易伙伴经济和汇率政策半年度报告中，财政部没有认定任何经济体为汇率操纵者。美国财政部称，最近数月中国大规模干预外汇市场，“进一步澄清汇率目标将有助于稳定市场”。它还补充称，预计人民币在中期内将继续呈现实质性升值的状态。

--欧元区经济规模高于危机前顶点，增速超过美国与英国

欧元区第一季增速达到五年来最快水平，法国与西班牙等国意外立下功劳。目前欧元区经济规模已超过金融危机以前的顶点，尽管复苏过程长达八年。欧元区在4月份重陷通缩。欧元区经济增速高于美国与英国，第一季增速是前一季的两倍，甚至优于最乐观的预期。家庭消费稳健，投资反弹，提振了欧元区经济。但这可能只是暂时现象，欧洲仍然面临巨额债务、银行获利疲弱、失业率高企，和产能严重过剩等问题。

--路透调查：分析师愈发看涨油价，冻产协议落空不影响市场再平衡步伐

路透调查显示，分析师愈发坚信持续近两年的油价崩溃已经结束，并连续第二个月上调原油价格预估，因良好的需求和美国页岩油产量下降，将在2017年前令市场达到平衡。分析师预料，产油国冻产协议落空不影响市场再平衡步伐。分析师将2016年布兰特原油期货均价预估上调至每桶42.30美元，3月调查时预计为40.90美元。

习近平：下行压力仍然较大，市场风险点增多

--中国国家主席习近平表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定，逐步形成以市场供求为基础双向浮动有弹性的汇率运行机制。

--中国外管局将扩大银行持有结售汇头寸下限，增加外汇供给

中国国家外汇管理局周五称，将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

另外中国货币网称，中国外汇交易中心将在周二(5月3日)推出标准化人民币外汇远期交易（简称C-Forward），以活跃银行间外汇市场远期交易，提高市场交易效率，银行间外汇市场人民币远期会员均可参与C-Forward交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，三大指数录得逾两个月来最大单周跌幅，因企业业绩继续带来压力，但标普500指数和道指勉力在4月录得月线涨幅。道琼工业指数下跌57.12点，或0.32%，至17,773.64点；标准普尔500指数下挫10.51点，或0.51%，至2,065.30点；Nasdaq指数回落29.93点，或0.62%，至4,775.36点。 本周，道指和标普500指数均下跌1.3%，Nasdaq指数下挫2.7%。道指本周跌幅为2月12日止当周来最大，标普500指数和Nasdaq指数跌幅则为2月5日止当周来最大。在4月，道指涨0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数下挫1.9%。

--欧洲股市下跌，周线跌幅为逾两个月来最大，IAG和Restaurant Group重挫拖累休旅股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.2%，本周下挫2.1%，为2月中来最大周度跌幅。英股富时100指数收跌1.27%，至6,241.89点；法股CAC 40指数下挫2.82%，收报4,428.96点；德国DAX指数下滑2.73%，收报10,038.97点。

汇市:

--美元兑日圆将录得自2008年以来最大周度百分比跌幅，受日本央行决定不再放宽政策影响；欧元区增长数据强劲推高欧元。美元兑日圆周五纽约尾盘下跌1.27%，报106.71日圆，接近纽约交易时段稍早触及的106.67日圆的18个月低位，本周下跌约4.5%，将录得自2008年10月以来最大周度跌幅。欧元兑美元盘中触及两周半高位1.1459美元，尾盘上涨0.86%，报1.1449美元。美元指数触及八个月低位的93.007，最新下跌0.72%，报93.087，本周将下挫2.1%，为近三个月来的最大周度跌幅。

债市:

--美国公债价格上涨，盘中交投震荡，因美国经济数据不佳和美股下跌，盖过了欧元区第一季经济成长强劲的影响，后者一度提振德债和美债收益率攀升。指标10年期美国公债价格上涨5/32，收益率报1.821%，日内下跌2个基点。在4月，10年期公债收益率上涨4个基点。

--德国10年期公债收益率大幅上涨，升向六周高位，因油价走高和美联储官员发表鹰派言论，激发了卖盘，今日是德债史上最大抛售日之一的一周年纪念日。德国指标公债收益率上涨至多5个基点，至0.305%，升向六周高位。在尾盘交易中持于接近上述水平。其它欧元区10年期公债收益率周五走高2-5个基点。

油市:

--油价收盘持稳，盘中触及年内高位，4月上涨约20%，布兰特原油创七年来最大月度涨幅。布兰特原油期货收盘仅小跌0.01美元，报每桶48.13美元，盘中触及年内峰值48.50美元。4月上扬21.5%，为2009年5月以来最大月涨幅。美国原油期货收跌0.11美元，报每桶45.92美元，盘中触及年内峰值46.78美元。4月涨幅为20%，为一年来最大。

金属市场:

--黄金和白银上扬2%，至去年1月以来最高，因日本央行周四决定暂缓追加货币刺激举措，重压美元，并拖累欧美股市走低。1816 GMT，现货金上扬2%，报每盎司1,291.11美元，盘中触及15个月高位1,296.76美元。美国6月期金收高1.9%，报每盎司1,290.50美元。本周，金价上扬4.8%，势将录得2月12日当周以来最大单周涨幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及九个月高位，因美元下滑促使投机客推高铝价，但分析师担心铝价可能回落。在中国发布新的经济数据前，期铜等其他工业金属也攀升。投资人寄望中国的数据将证实经济复苏动能增加。三个月期铝收高0.8%，报1,678美元，为去年7月来最高，4月期铝大涨10.3%，为2012年9月来最大月度升幅。三个月期铜大涨2.2%，报5,051美元，本月劲升4.2%，为去年4月来最大升幅。（完）