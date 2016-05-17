《路透早报》--5月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季国内生产总值(GDP)(17日2350)

--中国70个大中城市住宅4月销售价格报告(0130)

--英国4月请领失业金人数(0830)

--欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--韩国4月生产者物价指数(2100)

--日本3月机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办举行新闻发布会，科技部副部长王志刚、秘书长徐建培介绍实施促进科技成果转移转化行动等方面情况(0200)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月政策会议记录(1800)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定公布计划

--挪威央行总裁奥尔森就货币政策主题发表讲话(0715)

--印尼央行举行管理委员会会议(至5月19日)

--南非央行货币政策委员会会议(至5月19日)

--思科公布业绩

以下为5月17日下午5:00至5月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国数据强劲，提振第二季增长重拾动能的前景

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息提供理据。周二发布的其它数据显示，上月房屋开工和工业生产强劲反弹，表明经济在第二季开局重获动能。数据发布后，美元兑欧元升至盘中高位，美股下跌，美国较长期公债价格小幅上涨，而两年和三年期公债收益率攀升至4月28日以来最高。

详细数据：

* 表格：美国4月CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.1%

* 表格：美国4月工业生产较前月上升0.7%，制造业产出较前月增加0.3%

* 表格: 美国4月房屋开工上升6.6%

--美国联储官员：今年可能升息两到三次

美联储一位政策制定者表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗对记者表示，他将在美联储接下来的政策会议上主张升息。“究竟6月还是7月，我现在还说不好，”柯普朗说。亚特兰大联储银行总裁洛克哈特在华盛顿的一场活动上表示，他仍假设现在到12月可能会有两到三次升息。与洛克哈特一同出席华盛顿活动的旧金山联储银行总裁威廉姆斯说，今年升息两次至三次“看来是合理的”。

--中国总理：中国有能力保持经济运行在合理区间，保持金融稳定

中国国务院总理李克强表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强在会见法国外长艾罗时指出，今年以来，中国经济运行总体平稳，结构调整和转型升级出现好的势头，金融运行稳定，债务处于可控水平。

--全球贸易：美国提高中国制冷轧钢关税，最终进口税率高达522%

美国对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。美国商务部称，关税将使中国制造的冷轧扁钢产品价格提高逾五倍，这些钢品2015年的进口总量为2.723亿吨。

--德国央行月报：第二季经济成长将维持强劲，但或将失去一些动能

德国央行在月报中称，该国第二季经济成长将维持强劲，但或将失去一些动能；这呼应了预测德国经济成长将更加趋缓的民间预估。该央行称，“劳动市场状况良好，收入上升的预期心理，加上物价稳定，预料将维系消费者支出扩张。不过油价预料将不会进一步下跌，并且消费者购买力在过去两季大增后恐将下滑。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收挫，因投资人提升了对美联储今年稍后将加息的押注，且家得宝公布季报后股价大跌，拖累大盘表现。道琼工业指数收低180.73点，或1.02%，报17,529.98点；标准普尔500指数收低19.45点，或0.94%，报2,047.21点；Nasdaq指数大跌59.73点，或1.25%，收报4,715.73点。

--欧洲股市持稳，Taylor Wimpey和沃达丰等公司发布令人鼓舞的业绩预估后上涨且矿业公司上扬，抵消了汽车类股的下跌。FTSEurofirst 300指数收盘基本未变，报1,315点，稍早触及5月初以来最高。该指数前一交易日也收平，但今年累积下跌逾8%。

汇市:

--美元兑日圆和欧元基本持稳，因交易商不太相信强劲的4月通胀数据会促使美联储在短期内升息，且七国集团(G7)周末举行会议前存在不确定性。

欧元兑美元尾盘基本持稳，报1.1318美元；美元兑日圆尾盘基本持平在108.97日圆，稍早触及逾两周高位109.64日圆。美元指数微跌0.05%，报94.522。

债市:

--美国短期公债收益率攀升至近三周高位，之前公布的数据显示，美国4月消费者物价升幅为逾三年来最大，促使交易商消化美联储升息机率升高的预期。两年期公债收益率从周一尾盘水准攀升了近4个基点，报0.823%。指标10年期公债价格跌2/32，收益率报1.760%，与周一尾盘基本持平。30年期公债价格上扬8/32，收益率报2.588%。

--欧元区公债收益率全线下跌，德债收益率回吐稍早升幅，因美国公布的通胀数据强劲，令美联储今年升息的机率增加，拖累股市下挫。指标10年期德债收益率跌1.3个基点至0.13%，扭转稍早升势，跌向上周触及的一个月低点0.10%。其他欧元区公债收益率跌2-7个基点。

油市:

--油价连续第二日上涨，美国原油期货触及七个月高位，因预计美国原油库存下降，新的加拿大野火火情威胁该国石油供应。

美国原油收涨0.59美元，或1%，报每桶48.31美元。布兰特原油收高0.31美元，报49.28美元，稍早触及六个月高位的49.58美元。

金属市场:

--金价上涨，扭转了稍早的跌势，此前美元和美股下挫，激发了对黄金的避险买兴。1858GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,277美元，美国期金收涨0.2%，报1,276.9美元。现货银上涨0.5%，报每盎司17.21美元。

--期铜持稳，受助于美元走软和油价持坚，但价格仍距离近期低位不远。对主要金属消费国中国的需求增长疑虑再现，将铜价推至低位。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.1%，报每吨4,655美元，上周五铜价触及4,594美元的2月25日以来最低。(完)