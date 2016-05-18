《路透早报》--5月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月核心机械订单(18日2350)

--法国第一季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0530)

--英国4月零售销售(0830)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国4月全国活动指数(1230)

--美国5月费城联邦储备银行制造业指数(1230)

--加拿大3月趸售(批发)贸易(1230)

--美国4月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印尼央行利率决定(0800)

--瑞典央行副总裁史金斯利发表演说(0900)

--马来西亚央行宣布利率决定(1000)

--欧洲央行发布4月政策会议记录(1130)

--爱尔兰央行总裁连恩在资本市场大会上发表讲话(1200)

--南非央行宣布利率决定(1300)

--美联储副主席费舍尔在一次会议上发表演说(1315)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加简报会，讨论月度报告“美国经济掠影”(1430)

--英国央行货币政策委员会委员弗利葛在伦敦商学院发表演说(1700)

--沃尔玛与应用材料公布业绩

以下为5月18日下午5:00至5月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录暗示确实有可能在6月升息

根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。会议记录显示，多数参加美联储政策制定委员会4月26-27日会议的委员表示，他们希望看到第二季经济成长加快，以及就业和通胀改善的迹象。“然后委员会在6月上调联邦基金利率目标区间可能就是合适的，”会议记录指出。这说明6月加息的确有可能，相比华尔街的预期，美联储更接近再度收紧货币政策。

会议记录发布后，美股走势反复，收盘持稳，美元扩大涨幅，公债收益率上升，30年期公债收益率一度升至两周高位。

--德国央行总裁：欧元区多数国家没有财政扩张的迫切需求及空间

德国央行总裁魏德曼表示，许多欧元区国家没有提高财政支出的空间及迫切需求，因此他们应该聚焦于改革，以此来提高经济成长潜力。魏德曼称，目前宽松货币政策是适宜的，但持续时间不应超出绝对必要的时限，因为负面效应正与日剧增。“扩张性货币和财政政策不能在长期内提振经济增长，”魏德曼称，他并未发现“很多欧元区国家”有实行扩张性财政政策的“迫切需要或者空间”。

--中国国务院：推动央企提质增效，今明两年压减央企煤炭钢铁10%产能

中国国务院常务会议部署推动中央企业“瘦身健体”提质增效，抓紧淘汰钢铁煤炭等行业落后产能；今明两年将压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能。刊登在中国政府网的新闻稿并称，会议要求央企强化成本管控，减少应收账款，缩减库存规模和亏损面，降低债务水平，今明两年力争实现降本增效1,000亿元人民币以上。

--加拿大石油出口锐减，野火烧热供应担忧

上周加拿大对美国原油出口剧减12%，显示艾伯塔野火灾情对石油运输的冲击。加拿大另一品种轻质原油价格大涨，因对供应的担忧加剧。估计天气乾热加上强风助燃了麦克默里堡附近的野火，继续威胁加拿大油砂设施和工作区的安全。在预计火势料将扩大之下，生产商开始抢购所需的石油。美国政府称，5月13日止当周美国对加拿大石油的进口大幅下降至260万桶/日。这是4月以来的最低水平。

--思科第三季获利优于预期，因其网络安全产品大受欢迎

网络设备制造商思科会计年度第三季获利优于预期，部分受到其网络安全产品需求强劲所助。该公司股价在周三盘后交易中劲扬5.16%。该公司截至4月30日的第三季净利减少至23.5亿美元，合每股0.46美元；上年同期分别为24.4亿美元和0.47美元。扣除特殊项目的每股获利为0.57美元，优于分析师预估的0.55美元。思科对当前一季亦给出乐观财测，预估经调整每股获利0.59-0.61美元，营收介于持平至增长3%。

--诺基亚重返手机市场，与芬兰企业HMD签署独家授权协议

诺基亚表示，已与芬兰企业HMD Global Oy签署独家10年期授权协议，后者将生产诺基亚品牌手机和平板电脑。诺基亚称，将从HMD那里获得销售诺基亚品牌移动产品的专利费，涵盖品牌及知识产权。诺基亚2014年将手机业务售予微软，但一直持有其手机专利，开始准备通过品牌授权重新回归，但是由于涉及与微软的竞争禁止约定，所以尚需等待。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持平，全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美联储发布的4月会议记录显示，有可能在近期升息。道琼工业指数收低3.36点，或0.02%，报17,526.62点；标准普尔500指数收涨0.42点，或0.02%，报2,047.63点；Nasdaq指数升23.39点，或0.5%，收报4,739.12点。

--欧洲股市开盘下跌后反弹，因银行股和美股上涨，扶助抵销瑞士Sonova等企业业绩疲弱对大盘带来的压力。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,325.78点，从开盘下跌的頽势中反弹。

英国富时100指数收跌0.03%，报6,165.80点。法股CAC 40指数上涨0.51%，收报4,319.30点。德国DAX指数上升0.54%，收报9,943.23点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾三周高位，兑日圆近三周来首次升穿110日圆，此前美联储会议记录暗示可能在6月升息。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.8%，报1.1220美元，为4月25日来最低。美元兑日圆尾盘升1%，报110.23日圆。美元兑瑞郎上升0.66%，报0.9866瑞郎，之前升至九周高位0.9874瑞郎。美元指数触及近五周高位95.198。

债市:

--短期美国公债收益率升至近两个月最高，此前美联储发布的4月会议记录显示，大部分决策者认为在6月会议上升息是合适之举。两年期公债收益最高升至0.912%，为3月16日以来最高。三年期公债收益率升至3月23日以来最高的1.085%。指标10年期公债价格下跌1大点，收益率报1.878%，为4月27日以来最高。30年期公债价格下跌近2大点，收益率报2.679%，为5月4日以来最高。

--欧元区公债收益率上涨，受美国公债收益率上升提振，之前美联储官员发表了偏鹰派的言论，且美国公布乐观经济数据，强化了对美联储今年加息的预期。指标10年期德债收益率上涨5个基点，至0.18%，为两周最高水准，多数其他欧元区公债收益率今日升幅介乎2-5个基点。

油市:

--油价从2016年高位回落，结束了两日连涨，受累于美元急升，此前美联储暗示可能在下个月升息。

布兰特原油收跌0.35美元，报每桶48.93美元，盘中稍早曾距离多头觊觎的50美元大关仅差0.15美元，每桶49.85美元的盘中高位是去年11月以来的最高价。美国原油收跌0.12美元，报每桶48.19美元，此前触及48.95美元的去年10月中以来最高。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因美元触及三周新高，此前美联储发布上次政策会议记录，提振了美联储可能很快升息的预期。会议记录发布后，现货金下挫至盘中低位1,262.45美元， 1829GMT，现货金下跌1.28%，报1,263.2美元。美国期金收跌0.2%，报1,274.4美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格跌至三个月来最低，因美国进一步升息的预期增强，带动美元上涨。三个月期铜收跌0.9%，报每吨4,612.50美元，盘中触及2月19日以来最低的4,563.50美元。