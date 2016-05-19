《路透早报》--5月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾4月外销订单(0800)

--欧元区3月未经季节调整经常帐(0800)

--台湾第一季经常帐(0820)

--英国5月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--加拿大4月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大3月零售销售(1230)

--美国4月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾新总统就职典礼

--七国集团(G7)财长和央行总裁在日本仙台市召开会议(至21日)

--美联储理事塔鲁洛在2016年全球保险业论坛上发表演说(1300)

--瑞典央行副总裁扬松参加一座谈辩论会，发表对通胀目标的看法

--科博会2016中国金融论坛在北京召开(至21日)

以下为5月19日下午5:00至5月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利亦表明态度，支持6月或7月升息

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。他的讲话强化了华尔街对于联储很快将收紧政策的预期。加息“所需要的许多条件，我们都即将满足，”杜德利说。不过他又补充道，能够让联储再等待一些时间的一个关键因素就是，英国6月底针对是否留在欧盟而举行的公投，有可能引起市场动荡。他表示，投资者提高对很快将升息的押注令他“非常高兴”，呼应了央行官员在会议记录中表达的担忧，即他们不希望有朝一日实施升息时令华尔街措手不及。杜德利讲话后，美元指数扩大涨幅，美股价格进一步下跌，说明投资者继续押注很快将升息。

--美国就业和领先指标直指第二季经济反弹，但制造业仍然步履蹒跚

上周美国初请失业金人数从14个月高位回落，是第二季经济加速增长的最新迹象，可能表明经济强劲程度足以支撑美联储6月升息。周四发布的另外一份报告进一步提振了经济前景。该报告显示，衡量未来经济活动的领先指标4月急升。数据发布后，美元指数上涨，美股大幅下挫，美国公债价格走高。但费城联储在第三份报告中称，本月制造业指数从4月的负1.6跌至负1.8。

详细数据：

* 表格：美国上周初请失业金人数降至27.8万人，市场预估为27.5万人

* 美国数据：4月领先指标增长0.6 %，预估为增长0.4%-世界大型企业研究会

* 美国数据：费城联储5月制造业指数为负1.8，预估为正3.5

--欧洲央行尚无计划下调存款利率，尽管存理论可能--执委科尔

欧洲央行执委科尔称，央行目前没有进一步下调存款利率的计划，但他表示，“理论上”降息仍是可能的。科尔表示，虽然负存款利率政策目前对银行业基本有益，市场也继续平稳运行，但目前没有进一步降息的计划，尽管欧元区通胀率为零。

此前欧洲央行发表的会议记录显示，利率决策官员4月会议时同意，有必要保护央行抵御外界批评。

--德国财政部：今年剩余时间将继续上行，但速度放缓

德国财政部表示，在强劲内需的支持下，国内经济仍处在稳步增长轨道，但未来数月料失去一些动能，因贸易疲软给该国出口带来冲击。“最新经济指标显示，今年剩余时间经济可能将继续上行，但速度放缓，”财政部在月报中称。财政部补充称，未来经济增速将较年初时放慢，因为出口增速很可能慢于进口。“政府预计外贸将对2016年经济增长带来拖累。”

--马来西亚央行维持利率在3.25%不变，印尼南非亦按兵不动

马来西亚央行维持指标利率在3.25%不变，因预期国内消费将随着薪资及就业的增加而增长。马来西亚央行称，有充足的活动支持经济，尽管该国第一季经济成长率为4.2%，创下近七年来最低增速。“在当前隔夜政策利率水平上，货币政策的立场是适度的，可支持经济活动，”该央行发表声明称。

印尼央行一如市场预期，维持其当前和未来的指标利率不变。印尼央行维持指标12个月期参考利率于6.75%，及未来的指标利率--七天期逆回购利率于5.50%。印尼央行将从8月19日起采用七天期逆回购利率做为新的指标利率。

南非央行维持指标附买回利率在7%不变，称长期通胀压力下降给央行提供了暂缓收紧货币政策的空间。

--中国国家创新驱动发展战略纲要：2050年建成科技创新强国

中国国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，设定三步走战略目标，即到2020年进入创新型国家行列，到2030年跻身创新型国家前列，到2050年将建成世界科技创新强国。

--白宫副顾问：G7领导人将讨论钢铁产能过剩问题

美国白宫一位高级助手称，七国集团(G7)发达经济体领导人下周在日本会晤时，将讨论采取何种行动减少全球工业产能过剩问题，尤其是当前的钢铁产能过剩。白宫国际经济方面的国家安全顾问副手Wally Adeyemo在媒体发布会上称，G7领导人将“讨论如何以大家都赞同的办法”，促使各国为基本金属产能过剩问题负责。他提到有必要与韩国、巴西和印度合作，但并未指出中国。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，标普500指数收位为3月底来最低，因华尔街愈发担心美联储可能最早在6月升息。道琼工业指数收低91.22点，或0.52%，报17,435.40点；标准普尔500指数收跌7.59点，或0.37%，报2,040.04点，为3月底来最低收位；Nasdaq指数下跌26.59点，或0.56%，收报4,712.53点。

--欧洲股市下跌，因原油和金属价格下跌拖累商品类股走低，且对美国将不久加息的担忧加重。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.2%。

英国富时100指数跌1.82%，收报6,053.35点。法股CAC 40指数下滑0.85%，收报4,282.54点。德国DAX指数下跌1.48%，收报9,795.89点。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎小涨，此前纽约联储总裁杜德利表示，美联储有可能在6月或7月加息，但厌恶风险情绪拖累美元兑避险日圆下滑。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.12%，报1.1203美元。美元兑瑞郎稍早触及10周高位0.9921瑞郎，纽约尾盘缩减涨幅，升0.16%报0.9892瑞郎。美元兑日圆尾盘跌0.26%，报109.88日圆，盘中触及三周高位110.37日圆。美元指数小涨0.2%，报95.266，从逾七周高位95.502回落。

债市:

--美国公债价格上涨，因市场从周三大跌中反弹，且纽约联储总裁杜德利的讲话对6月升息不置可否，促使投资者降低升息押注。指标10年期美债价格上涨11/32，收益率报1.85%。

--德国10年期公债收益率在触及两周高位后回落，因投资者对美联储4月会议记录传递出的最早6月加息的讯息并不信服。德国10年期公债收益率收盘持平于0.17%。其他欧元区公债收益率也基本持稳。

油市:

--油价大致持稳，因对加拿大和尼日利亚供应受阻的担忧，抵消了美元走强的影响。投资人对美联储下月加息的预期升温，带动美元上扬。

7月布兰特原油收跌0.12美元，报每桶48.81美元。盘中大跌1.55美元或超过3%，报47.38美元。即将到期的6月美国原油收跌0.03美元，报每桶48.16美元，盘中低见46.73美元。周五将成为近月合约的7月美国原油期货结算价跌0.11美元，报每桶48.67美元。

金属市场:

--金价下挫逾1%，至三周低点，延续昨日跌势，昨日美联储发布上次政策会议记录，暗示可能早至下月升息。1756GMT，现货金跌0.3%，报1,253.80美元，脱离稍早触及的4月28日来低位1,244美元。美国6月期金下跌1.5%，报1,254.80美元。

--期铜急跌至三个月低位，受压于美元上涨，美国下个月可能升息，以及对疲弱需求的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.7%，报每吨4,580美元，盘中触及4,540美元的2月17日以来最低，延续前一日的跌势。(完)