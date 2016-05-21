《路透早报》--5月21日

[重大数据或新闻]

--全美不动产协会(NAR)周五公布，美国4月成屋销售增长1.7%，年率为545万户，预估为540万户。3月成屋销售经修正后为增长5.7%，年率为536万户。

* 加拿大统计局公布，加拿大3月零售销售较上月下滑1.0%，主要受新车及二手车销售下跌拖累。4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.7%。

* 英国工业联盟(CBI)公布的月度工业趋势调查显示，5月总工业订单差值为负8，高于4月的负11。

* 德国联邦外贸与投资署表示，德国2015年吸引到62亿欧元(69.6亿美元)创纪录规模的外资，新投资者的数量也创纪录高位，主要归因于中国的投资兴趣升温。

--七国集团(G7)财长和央行行长会议周五在日本仙台市开幕：

* 日本财相麻生向G7强调汇率稳定极为重要，反对汇率竞贬。他表示，全球经济逐步复苏，但下行风险犹存，必须密切关注地缘政治风险和英国退欧风险。

* 美国财政部高层官员表示，认为日圆波动情况仍属“有序”，遵守每个国家在G7及G20对汇率政策所作的承诺极为重要。

* 德国政府高层官员称英国退欧是G7财长会议的一项议题，并未准备下周让G7领袖进行讨论。

* 欧盟经济执委莫斯可维西表示，G7国家希望英国留在欧盟。

--国际货币基金组织(IMF)敦促固定对希腊的贷款利率，延长宽限期和到期时间。IMF提议欧元区将所有希腊未偿还贷款的宽限期延长至至少2040年，希腊首批救助贷款的到期时间应延长40年，至2080年。

--欧洲央行管委诺沃特尼称油价应有助于在下半年推高欧元区通胀，可能会影响央行政策。

--埃及军方表示，已经在地中海港口亚历山大以北290公里处发现失联埃航客机的部分残骸。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五反弹，受助于科技股在应用材料获利预估带动下上涨，本周美股交投震荡。道琼工业指数收高65.54点，或0.38%，报17,500.94点；标准普尔500指数收高12.28点，或0.60%，报2,052.32点；Nasdaq指数上涨57.03点，或1.21%，收报4,769.56点。本周道指跌0.2%，为连续第四周下跌；标普500指数升0.3%，此前连续三周下跌；Nasdaq指数上扬1.1%，此前连续四周下跌。

* 欧洲股市收高，金融股和矿业股领涨，金属价格走强带动矿业股攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.3%，报1,326.45点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨1.5%。英国富时100指数上扬1.7%，收报6,156.32点。法股CAC 40指数收高1.67%，收报4,353.90点。德国DAX指数升1.23%，收报9,916.02点。

汇市:

--美元兑日圆触及逾三周最高水准，因市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在夏季加息，而美元兑欧元遭遇获利回吐小跌。美元兑日圆盘中升至4月28日来最高的110.58日圆，尾盘升0.25%，报110.22日圆，周线有望连升第三周。欧元兑美元纽约尾盘升0.14%，报1.1218美元，但仍势将连跌第三周。 美元兑瑞郎大致持平，报0.9905瑞郎，盘中触及逾10周最高的0.9925瑞郎。美元指数尾盘微升0.04%，报95.332，本周将连升第三周，涨幅约0.8%。

债市:

--美国公债价格变动不大，因投资人青睐股票等较高风险资产，但公债仍录得六个月来表现较差的一周，因担心美联储可能较预期更早加息。指标10年期美债价格持平，收益率报1.85%。两年期公债价格持稳，收益率报0.89%。但本周，两年期公债收益率升13个基点，10年期公债收益率升14个基点，均为11月第一周以来最大单周升幅。

* 德债收益率周五小涨，本周有望录得一个月最大单周涨幅，因有关美国将提前、而不是拖后再升息的讨论升级。德国10年期公债收益率持稳在0.17%，离前一交易日触及的两周高点不远。德债收益率本周上升约5个基点，将录得一个月来最大周度涨。

油市:

--油价走低，因美元走强促使投资者在油价连涨第二周后锁定获利，且市场关注石油行业计划外减产能否削减居高不下的全球过剩供应。布兰特原油期货收跌0.09美元，报每桶48.72美元。美国原油期货收挫0.41美元，报每桶47.75美元。本周，美国原油期货攀升3.3%，布兰特原油期货上扬1.7%。

金属市场:

--金价周五连续第三日收跌，周线录得近两个月来最大跌幅，因美国最快于下个月升息的预期增强。1843 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,252.1美元，本周下跌0.16%，为连续第三周下跌。美国6月期金收跌1.90美元，报1,252.90美元。

--期铝触及一周高位，因投机商在周末结清空头仓位，但之后缩减涨幅，且其他金属价格下滑，受美元反弹拖累。三个月期铝收高0.1%，报1,547美元，盘中一度触及5月12日来最高的1,577美元。本周期铝升近1%，结束两周连跌。三个月期铜微跌0.04%，收报每吨4,578美元，昨日下挫0.7%，并一度触及2月15日来最低的4,540美元。本周期铜跌1%，连跌第三周，本月迄今跌9%。(完)