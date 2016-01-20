《路透早报》--1月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲11月HIA新屋销售(0000)

--英国12月皇家测量师学会(RICS)房价差值(0001)

--法国1月企业景气指数(0745)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--美国费城联邦储备银行1月制造业指数(1330)

--欧元区1月消费者信心指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--马来西亚央行公布利率决定(1000)

--欧洲央行(ECB)发布利率决定并举行记者会(1245)，总裁德拉吉举行记者会(1330)

--希腊智库IOBE公布希腊经济季度报告

以下为1月20日下午5:00至1月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国通胀和楼市数据疲弱，3月升息机率降低

美国消费者物价12月意外下滑，能源产品和食品价格下降，显示出通胀疲弱的迹象，进一步降低美联储3月升息的预期。此外，12月房屋开工和建筑许可减少，再加上此前公布的零售销售、工业生产、出口、库存和制造业调查数据均疲弱，暗示2015年底美国经济成长大幅放缓。

美国公债受避险买盘支持上涨，美元兑日圆跌至近一年低位。美股大跌，标准普尔500指数收在逾一年低位。

> 表格：美国12月CPI较上年同期上涨0.7%，预估为上涨0.8%

> 表格：美国12月房屋开工下滑2.5%，建筑许可减少3.9%

--加拿大央行维持利率不变，对加元贬值颇感忧虑

加拿大央行周三决定不进行降息，但承认做出这一决定并不轻松，央行在经济滑坡的同时对加元迅速贬值也感到担忧。虽然一些分析师认为央行因此错失扶助经济的良机，但这一决定还是帮助提振加元兑美元从将近13年低点反弹，至少暂时是如此。

加拿大央行维持指标利率在0.5%不变，但将2016年国内生产总值(GDP)增长预估从2.0%下调至1.4%，并将2017年预估从2.5%下调至2.4%。

--英国薪资增幅创2月以来最低，央行升息压力缓和

英国截至11月的三个月薪资增长放缓，尽管失业率降至2006年初以来最低，这突显了英国央行为何表示需要等一段时间才能升息。政府数据显示，薪资增幅为截至2月的三个月以来最低。但英镑小涨，因投资者关注焦点是强劲的就业增长推动失业率降至5.1%。

--调查：半数日本企业认为今年日本不会摆脱通缩

路透调查显示，约有半数日本企业认为，未来一年内该国不会摆脱通缩。这一迹象说明，当局在奋力扭转根深蒂固的通缩心态方面成效不大。48%的企业预计未来一年日本仍处于通缩，并称在可预见的未来日本不会摆脱通缩。但也有半数企业并不那么悲观，表明政府已取得一些进展。调查还发现，虽然许多经济学家相信央行今年将实施新的刺激政策，但企业对于进一步行动的看法几乎还是势均力敌。

--巴西央行维持指标利率不变，让步于经济衰退忧虑

巴西央行维持指标利率不变，较此前暗示准备升息的立场有所软化，因该国经济目前处于数10年来最严重的衰退中，央行面临压力，需要避免损害经济。

--全球经济不会崩溃，欧盟成长前景也未改变--欧盟执委

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西接受路透电视专访时说，各国央行仍有可因应全球成长放缓的弹药；而全球成长减速并未改变欧元区复苏前景。他称尽管2016年开年的头几周，就因中国经济放缓及低油价而引发不安，但他不认为全球会再度陷入金融危机。

--高盛第四季获利为四年来最小，营收仍高于预估

高盛公布逾四年来最小季度获利，因了结危机时期法律诉讼的和解费高达50亿美元进一步侵蚀利润，但季度营收和获利仍好于预估。第四季每股盈余为1.27美元，营收为72.7亿美元。股价收跌1.96%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市跌势在周三加剧，标准普尔500指数收在逾一年低点，因美国原油价格下挫至2003年低位。标普500指数10个主要分项指数中，有九个下滑。小型股罗素2000指数盘中一度重挫3.6%，尾盘逆转跌势。

标准普尔500指数收跌1.17%至1,859.33点，为2014年10月以来最低收位，盘中曾低达1,812.29点。道琼工业指数收跌1.56%至15,766.74点。Nasdaq综合股价指数收跌0.12%至4,471.69点。

--欧洲股市下跌，一主要股指跌至15个月低位，油价下挫打击全球市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数急跌3.3%至2014年10月以来最低水平，欧元区蓝筹股STOXX 50指数也下跌3.3%。

英股富时100指数收跌3.46%，报5,673.58点，法股CAC指数下挫3.45%，报4,124.95点。德国DAX指数收低2.82%，报9,391.64点。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾一年低点，因油价挫至近13年低点、美股重挫和风险意愿降温。午后美元略有反弹，但兑日圆仍跌0.6%，报116.94日圆。美元指数小涨至99.102，升约0.1%，因投资人出脱澳元和新西兰元等货币的仓位。

澳元兑美元一度大跌0.98%，新西兰元兑美元跌幅高达0.99%，但午后都缩减了跌幅。美元兑巴西雷亚尔、挪威克朗和俄罗斯卢布等石油相关货币也大涨，俄罗斯卢布跌至1998年卢布货币改值以来最低。

加元兑美元走势最为波动。加拿大央行决定维持利率在0.5%不变。纽约尾盘，美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元。加元势将结束13日连跌。

债市:

--美国公债价格上涨，30年期美债收益率触及五个月最低，全球股市和油市进一步下跌激发了新一轮对低风险公债的买兴。但公债涨势在尾盘减速，因美国股市从日内低位反弹。

指标10年期公债价格涨13/32，收益率报1.991%，较周二尾盘下跌4.5个基点。30年期公债价格涨26/32，收益率报2.766%，下跌8个基点。五年期公债收益率跌至1.373%的10月底以来最低，两年期收益率跌至0.80%以下，至11月初以来最低水准。[

--欧元区负债沉重的南部各国公债收益率大涨，因投资人担心意大利和葡萄牙的银行业，此外全球经济成长情况令人担忧，且油价急跌引发厌恶风险情绪。葡萄牙、意大利、西班牙和希腊10年期公债较可比德债利差扩至数月来最宽。

德国10年期公债收益率跌至去年5月债市遭大举抛售以来的最低位，跌近5个基点至0.43%，日低为0.406%。两年和五年期德债收益率触及欧洲央行12月会议以来最低，分别为负0.417%和负0.208%。

油市:

--美国原油期货价格周三跌穿每桶27美元，为2003年来首次，因全球金融市场普遍下挫，且交易商还担心原油供应过剩的时间可能拖的更久。今日到期的2月美国原油劲跌1.91美元或6.7%，结算价报每桶26.55美元，新的近月3月期货跌近4%，收报每桶28.35美元。

3月布兰特原油期货跌0.88美元，结算价报27.88美元，盘中跌至27.10美元的合约低点。

金属市场:

--金价周三升2%，受益于全球股市跌至两年半低位。现货金攀升至1,109.20美元的盘中高位，1942GMT，报每盎司1,103.36美元，涨1.5%，美国2月期金收涨1.6%，报每盎司1,106.20美元。

--伦敦期铜周三下滑，因油价跌势不休，且投资人持续担心中国经济成长，但对中国政府推出进一步的刺激举措的期望限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.1%，报4,360美元。期铝收低0.7%，至每吨1,470美元。(完)