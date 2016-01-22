《路透早报》--1月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾12月季调失业率(0030)及12月工业生产指数(0800)

--日本1月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--法国1月Markit制造业、服务业及综合PMI初值(0800)

--德国1月Markit制造业、服务业及综合PMI初值(0830)

--欧元区1月Markit制造业、服务业及综合PMI初值(0900)

--英国12月公共部门净借款与收支短差，12月零售销售(0930)

--加拿大12月消费者物价指数(CPI)，11月零售销售(1330)

--美国1月Markit制造业PMI初值(1445)/12月成屋销售，12月领先指标(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--欧洲央行总裁德拉吉参加世界经济论坛年会的一项讨论(0745)；欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛年会小组讨论，主题为“重建欧洲金融信心”(1200)

--德国央行总裁魏德曼在一个研讨会上发表演说向辛纳(Hans-Werner Sinn)致敬(0830)

--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)

--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)发表上任后的首场演讲(1230)

--菲律宾央行公布2015年第四季通胀报告，央行副总裁Diwa Guinigundo将举行简报会，讨论该份报告

以下为1月21日下午5:00至1月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行强烈暗示3月可能放宽政策；欧美股市受提振

欧洲央行总裁德拉吉表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示该央行可能在数月内出台更多宽松政策。这些意外明确的言论打压欧元一度下跌近1%，而欧洲股市与美国股市则上涨。

欧洲央行(ECB)一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

--美国上周初请失业金人数升至六个月高位，引发担忧

美国上周初请失业金人数升至六个月高位，说明在经济大幅放缓且主要股市下跌之际，就业市场改善的势头减弱。上周初请失业金人数经季节调整后增加1万人，至29.3万人，为7月初以来最高。该数据连续第二周增加，分析师本预计减少至27.8万人。另一报告显示，大西洋沿岸中部地区1月活动制造业活动好转，不过仍连续第五个月萎缩。这说明今年初全美制造业活动仍然低迷。

美国股市上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话。美国公债小幅下跌，美元兑欧元升至两周高点。

--李克强称中国经济发展基本态势仍然向好，着力推进供给侧结构性改革

中国国务院总理李克强日前主持召开国务院专题会，称中国经济发展基本态势仍然向好，新产业、新业态孕育的新动能不断壮大，要着力推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，在推动升级中保持经济平稳发展，确保经济运行在合理区间，实现“十三五”良好开局。

--2015年中国跨境资金总体净流出，但风险总体可控--外管局

中国国家外汇管理局周四就2015年12月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据答记者问，称2015年中国跨境资金总体净流出，对应着中国对外资产负债结构的调整。目前中国国际收支状况基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

--日本央行正“认真考量”进一步宽松举措--日经

据日本经济新闻周五报导，日本央行正“认真考量”扩大其货币宽松举措，因油价下跌使央行实现其2%通胀目标变得空前困难。报导表示，日圆升值与股市下跌，也将是日本央行下次政策检讨的重点。央行将于1月28-29日举行为期两天的政策会议。

--马来西亚央行维持指标利率不变，但将法定存款准备金率降至3.5%

马来西亚央行周四维持隔夜指标利率在3.25%不变，一如市场预期，当前油价再度下跌令马来西亚经济和汇率进一步承压。该央行在另一份声明中称，将法定存款准备金率由4%降至3.5%，2月1日起生效。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四温和上涨，因油价录得今年以来最大单日涨幅，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。

道琼工业指数上涨115.94点，或0.74%，收报15,882.68点；标准普尔500指数上涨9.66点，或0.52%，收报1,868.99点，稍早一度大涨1.64%；Nasdaq指数收升0.37点，或0.01%，至4,472.06点。

--欧洲股市上涨，因欧洲央行总裁德拉吉暗示会进一步实施刺激措施，帮助安抚了经历了今年震荡开局的投资者。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升2.1%至1,294.05点。意大利FTSE MIB指数攀升4.2%，

英股富时100指数收涨1.77%，报5,773.79点。法股CAC指数上涨1.97%，报4,206.40点。德国DAX指数收高1.94%，报9,574.16点。

汇市:

--美元兑欧元转跌，扭转早间涨至两周高位的升势。欧元兑美元升0.1%，在欧洲央行总裁德拉吉称该行在3月10日下次货币政策会议上可能进一步推出刺激措施后，欧元一度下滑，兑美元两周来首次跌穿1.08美元。但美元涨势昙花一现，因德拉吉过去曾令投资人失望过。

美元兑日圆升0.45%，轻松突破117日圆。美元指数大致持稳，微跌0.05%，报99.025。

油价从13年低点反弹，扶助提振澳元、加元等石油相关货币兑美元普涨。加元兑美元劲升1.5%，报1.4276加元；澳元兑美元升1.4%，报0.7003美元。

债市:

--美国公债价格下滑，指标公债收益率从三个半月低点反弹，因美股和油市回升，令投资人对低风险公债的兴致降低，但对股市和油市进一步下滑的担忧犹存。欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示欧洲央行可能进一步推出刺激措施，这在盘初带动了对美国公债的抛盘。

尾盘指标10年期公债价格跌11/32，收益率报2.021%，当日升4个基点。30年期公债价格跌31/32，收益率报2.803%，全日升5个基点。两年期公债收益率小涨1个基点，至0.833%。

--欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，欧洲央行可能在3月会议上进一步放宽货币政策，这打压欧元、欧元区公债收益率和货币市场利率，但对通胀预期没有产生实质影响。两年和五年期德债收益率分别触及负0.446%和负0.244%的纪录低点。葡萄牙、西班牙和意大利10年期公债收益率跌7-11个基点，较可比德债利差收窄。德国10年期公债收益率跌4个基点至0.376%。

油市:

--油价从12年低位反弹逾每桶1美元，录得今年最大单日涨幅，因金融市场的反弹给做空交易员提供获利回吐的理由。布兰特原油升1.37美元，结算报价每桶29.25美元，上涨4.9%。美国原油涨1.18美元，结算报价29.53美元，涨4.2%。

金属市场:

--金价下跌，因欧洲央行采取更多刺激举措的暗示打击欧元，且全球股市反弹压抑避险情绪。2013GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,099.70美元。美国2月期金收低0.7%，报每盎司1,098.2美元。

铂金上涨0.05%，报每盎司818.40美元。钯金上涨0.9%，报每盎司497.30美元。现货银下跌0.4%，报14.11美元。

--伦敦期铜和其他基本金属反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人对欧洲央行追加货币刺激措施的希望升温，促使他们回补空头。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.6%，报4,430美元。三个月期镍收高2.2%，期锌升1.6%，期锡收高1.1%，期铅涨1.9%。期铝收盘没有成交，买价最后升0.8%。(完)