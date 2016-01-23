《路透早报》--1月23日

[重大数据或新闻]

--欧美遭遇寒潮暴雪来袭，刺激油价暴涨，带动美国股市劲升2%，并录得今年首次周线上涨，这推高美元，打压了公债价格。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.7，12月终值为51.2，分析师预估为51.1。

* 全美不动产协会(NAR)公布，美国12月成屋销售大增14.7%，年率为546万户，预估为520万户。2015年美国成屋销售上升6.5%，年率为526万户，为2006年来最高。

* 世界大型企业研究会公布，美国12月领先指标下降0.2%，预估为下降0.1%。

* 加拿大统计局公布，11月零售销售较前月激增1.7%，至442.7亿加元(312.2亿美元)，表现优于预期，受新车销售增加所推升。

* 加拿大统计局公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.5%，较上年同期上涨1.6%。12月核心CPI较前月下降0.4%，较上年同期上涨1.9%。

* 调查显示，欧元区1月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跌至11个月低位53.5，预估为53.0，12月为54.3。

* 英国统计局公布，12月零售销售较前月下滑1.0%(预估为下滑0.3%)，较上年同期增长2.6%(预估为增长4.3%)。12月零售销售按月和按年的表现都为2014年9月以来最弱。

* 英国国家统计局公布，英国12月公共部门净借款(PSNB)为68.71亿英镑，上年同期为109.56亿英镑。英国12月预算赤字创2006年来同期最低，因政府支出减少。

--中国国务院总理李克强周五表示，完成全年目标任务政府工作十分艰巨繁重，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。

--两位消息人士周五引述中国央行官员内部讲话称，目前一方面要保持银行体系流动性合理充裕，另一方面要关注到流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。消息人士引述央行行长助理张晓慧在日前召开关于春节前后流动性管理工作的座谈会上讲话称，流动性管理要高度关注汇率因素，必须与建立新型货币政策导机制结合起来。

--欧洲央行执委科尔称，量化宽松正在奏效，欧元区资本市场可见极大的改善。他说，通胀重返2%对欧元区稳定至关重要，“我们并未放弃这个目标”。

--标普将希腊信贷评等从“CCC+”上调至“B-”，因预计希腊将满足860亿欧元援助计划的条款。

--美股业绩：

* 美国通用电气(奇异,GE)旗下工业部门季度获利下滑8%，受累于向电力与油气产业提供服务的部门表现疲弱所累。公司总获利升至62.8亿美元，每股获利0.64美元，上年同期分别为51.5亿美元和0.51美元。总营收增加1.4%，至338.9亿美元。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周五大涨2%，因欧美遇一波寒潮提振油价飞涨。本周美股周线收高，为今年首见。道琼工业指数上涨210.83点，或1.33%，收报16,093.51点；标准普尔500指数上涨37.91点，或2.03%，收报1,906.90点；Nasdaq指数收升119.1点，或2.66%，至4,591.18点。本周，道指上涨0.7%，标普500指数上升1.4%，NASDAQ指数劲升2.3%。[.NCN] --欧洲股市录得10月以来最大单日涨幅及2016年首次周线上涨，受助于能源股从近12年低位反弹。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升2.96%至1,332.38点，本周上涨2.7%，是2016年的首次周线上涨，也是11月以来的最大周线涨幅。

英股富时100指数收涨2.19%，报5,900.01点，法股CAC指数上涨3.1%，报4,336.69点。德国DAX指数收高1.99%，报9,764.88点。[.EUCN] 汇市: --美元上涨，受助于欧洲和日本央行采取更多宽松货币政策的预期增强，以及全球股市和油价的反弹重燃市场风险意愿。美元兑日圆升0.9%，报118.75日圆。欧元兑美元多日来第二次跌穿1.08美元，接近两周低位。纽约尾盘，欧元下跌0.75%，报1.0790美元。美元指数涨0.51%，报99.557。

债市: --美国公债价格下跌，油价急升和股市走坚引发对避险美国公债的新一轮卖盘。指标10年期公债价格跌9/32，收益率报2.052%，较周四尾盘上涨3个基点，从周三触及10月初来最低的1.939%反弹。美国30年期公债价格下滑19/32，收益率报2.825%，上涨3个基点。路透数据显示，该收益率周三触及8月24日来最低的2.711%。两年期美债收益率上涨4个基点，报0.869%。

--欧元区长期通胀预期周五降至欧洲央行印钞计划开始以来的最低水准，该央行暗示将可能进一步放宽货币政策。反映市场在2021年对2026年欧元区通胀预期的“五年、五年远期”损益平衡通胀率降至1.5621%，此为2015年2月来最低水准。对欧洲央行进一步刺激经济举措出台的预期使两年期德债收益率降至纪录低位负0.456%，五年期德债收益率降至纪录低点负0.246%。

油市: --油价飙升多达10%，为史上最大的单日升幅之一，因作空交易商蜂拥出脱空头头寸，押注市场的长期跌势可能终于落幕。美国东海岸开始遭受巨大雪暴侵扰，取暖油升逾10%，这扶助原油价格在过去两日内急升15%。布兰特原油急升2.93美元，或10%，结算报价为每桶32.18美元，是8月底因空头回补大幅反弹以来的最大单日涨幅。美国原油飙涨2.66美元，或9%，结算报价为每桶32.19美元。

金属市场: --金价下滑，因欧洲央行暗示将实施更多刺激性货币政策，这打压欧元并推高股市，损及替代资产的吸引力。1900 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,095.16美元，美国2月期金收低0.2%，或1.90美元，报每盎司1,096.30美元。

--伦敦期铜升至两周高位，本周升幅为10月初来最大，因油价劲升，且中国实货溢价上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.3%，报4,443美元，稍早触及1月8日来最高的4,484美元。(完)