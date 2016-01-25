《路透早报》--1月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士12月贸易收支(0700)

--香港12月份进出口数字(0830)

--美国11月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

--美国11月标普/Case-Shiller经季调房价指数(1400)

--美国Markit综合/服务业采购经理人指数(PMI)1月初值(1445)

--美国1月消费者信心指数(1500)

--美国1月里奇蒙联储综合/服务业指数(1500)

--韩国1月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--英国央行总裁卡尼出席英国下议院财政委员会会议(1000)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)

--韩国央行总裁李柱烈主持召开当前经济情势会议(2230)

--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

今日将公布业绩的美国主要企业：强生、宝洁(宝硷,P&G)、3M Co、苹果、美国电话电报公司等

以下为1月25日下午5:00至1月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC及俄罗斯谈论联合行动，但沙特意欲增加生产投资

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。OPEC秘书长巴德里在伦敦发表讲话称，其他产油国应与OPEC共同努力，解决全球供应过剩问题，这样油价才会反弹。这番表态基本是重申了OPEC长期以来的立场，即如果其他国家参与，OPEC才会考虑减产。

此外，卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada表示，OPEC在因油价重挫而收到一项开会的要求后，仍在评估是否举行特别会议；并称由于低油价无法长久持续下去，油市在历经一段疲势后，势将重新平衡。

--IFO经济学家称，德国不可能独善其身不受到新兴市场放缓的影响

IFO经济学家Klaus Wohlrabe称，德国经济不可能独善其身不受到新兴市场放缓的影响，但该国消费表现良好，受益于油价走。德国智库Ifo亦公布，1月企业景气判断指数降至近一年低位107.3，制造业者尤其忧心德国将受到新兴市场放缓的打击，制造业信心指数亦跌至12个月最低。

德国央行公布月报指出，油价持续低落将提振经济，且有利于促进投资，并将有助于欧元区经济前景。

--韩国第四季GDP较前季成长0.6%，略低于预期

韩国央行周二公布的数据显示，2015年10-12月当季经济较前季成长0.6%，较第三季的增长1.3%速度减半，因建筑业拖累复苏。第四季国内生产总值(GDP)经季调较前季增长0.6%，路透调查预测中值为增长0.7%。第四季经济较上年同期增长3.0%，符合路透调查预估中值，且增速快于第三季的2.7%。2015年全年韩国GDP增长2.6%。

--中国国务院总理李克强称今年将全面推开营改增

中国国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

--瑞典央行总裁称，政策利率可能将维持低位一段时间

瑞典央行总裁英韦斯称，低通胀需要高度扩张性政策，政策利率可能将维持低位一段时间，政策利率很难与其他国家不同。他并指出，干预汇市是货币政策工具之一，有必要采取进一步行动来应对家庭债务，典克朗不过快升值是至关重要的，预计瑞典克朗长期会走强。

--俄罗斯在抵御危机计划草案中拨备17亿美元扶助实体经济

两名俄罗斯高官称，俄罗斯政府已经在抵御危机计划草案中拨备1,350亿卢布(17亿美元)用以扶助实体经济；另一名消息人士表示，俄政府可能使用另外3,400亿卢布抑制社会不满。哪些行业会受益以及受益多少的最终决定尚未达成。大多数援助将以补贴和政府担保的形式提供，以分担银行风险、降低贷款成本。俄罗斯财政部拒绝就此发表评论。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一遭抛售，能源股领跌，受累于油价进一步下挫，三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。

道琼工业指数下跌208.29点，或1.29%，收报15,885.22点；标准普尔500指数下挫29.82点，或1.56%，收报1,877.08点；Nasdaq指数下挫72.689点，或1.58%，至4,518.491点。[.NCN] --欧洲股市下滑，西班牙和意大利的银行引领银行股下挫，且油价升势消散，拖累油气股走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.67%，报1,323.46点。

德国DAX指数跌0.29%，收报9,736.15点，英股富时100指数收挫0.39%，报5,877.00点，法股CAC指数跌0.58%，报4,311.33点。

汇市:

--美元小跌，因油市重启跌势，带动投资人转投欧元、瑞郎和日圆等通常被认为是较低风险投资的货币。

美元兑日圆跌0.4%，报118.33日圆，但远高于上周触及的一年低点115.97日圆。欧元兑美元升约0.5%，报1.0850美元。瑞郎兑美元上涨，美元跌0.3%，报1.0129瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，因油价受累于供应过剩日益严重而下挫，拖累股市走低，刺激了对避险公债的兴致。

指标10年期公债价格最新上涨8/32，收益率报2.020%，低于上周五的2.048%。30年期公债价格最新上涨13/32，收益率报2.799%，低于上周五的2.821%。两年期公债收益率报0.873%，与上周五的0.869%基本持平。

--希腊政府公债持稳，此前标准普尔将希腊信贷评等上调一个等级至“B-”，表扬希腊基本达到了第三轮金融援助计划的条款要求。

希腊10年期公债收益率盘中波动巨大，收益率全日略微上涨至9.63%。10年期德债收益率下跌1个基点，报0.40%不变。其它欧元区公债大部分持平。

油市:

--油价回落6%，在结算后交易中再度跌穿关键的30美元关口，此前伊拉克称12月产油量触及纪录高位，使市场焦点重回到拖累油价上周降至12年低位的油市供应过剩问题上。

布兰特原油结算价跌1.68美元，报每桶30.50美元，较周五收位下跌5.2%。美国原油收低1.85美元，下挫5.8%，至每桶30.34美元，收盘后进一步跌至29.74美元。

金属市场:

--金价上扬1%，因原油和股市重拾跌势拖累美元下跌，且对全球经济前景的担忧，引发对美联储加息步伐的质疑。

1934GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,104.95美元，此前上升1%至每盎司1,108.50美元。美国2月期金收高0.8%，报每盎司1,105.30美元。

--伦铜回落，结束前两个交易日的涨势，因油价重拾跌势，但美元走软和最大金属消费国中国的股市上涨帮助限制了跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报4,417美元。期锌逆势上涨0.3%，报每吨1,515美元。三个月期铝收跌0.4%，报1,476美元。