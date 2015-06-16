《路透早报》--6月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利4月贸易收支(0800)

--英国5月请领失业金人数(0830)

--瑞士6月ZEW投资者信心指数(0900)

--欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--加拿大4月趸售(批发)贸易(1230)

--新西兰第一季国内生产总值(GDP)(2245)

--日本6月路透短观制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行公布6月政策会议之会议记录(0830)

--经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)发布重要报告(1300)

--美国财政部长杰克卢在众议院金融稳定监管委员会(FSOC)年度报告中发表证词(1400)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯发表演讲(1730)

--美国众议院金融服务委员会附属货币政策与贸易小组委员会举行听证会(1800)

--美联储公布利率决议及政策声明，随后主席叶伦举行记者会(1830)

--英国央行总裁卡尼发表谈话

--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议。无宣告利率之计划(至6月18日)

以下为6月16日下午5:00至6月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊总理指责债权人成心羞辱；欧元区准备后事

希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。齐普拉斯在希腊议会的讲话是迄今最为清晰的信号，显示其无意在最后时刻转变立场，接受实施撙节措施来获取援助，从而避免在两周内出现债务违约。德国总理梅克尔最近几周与齐普拉斯频繁通电话，敦促他与欧盟/IMF谈判代表就改革问题达成一致。此时她显得沮丧，称周四卢森堡召开的欧元区财长会议能否达成协议，还是个未知数。

--美国5月房屋开工骤降，但建筑许可猛增至八年高位

美国5月房屋开工在前月急增后回落，但建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市增长潜力不容小觑。美联储官员可能会承认楼市正在稳步改善，因房价和房屋销售不断增长。美国商务部称，5月房屋开工回落11.1%，经季节性调整后年率为104万户。这部分回吐了4月的巨大涨幅。4月房屋开工年率被上修至117万户，为2007年11月以来最高，前值为114万户。数据公布后，美元兑欧元扩大涨幅。美国公债价格基本持稳。

--黑石和凯雷联手，斥资逾百亿美元竞购NCR-消息人士

据知情人士透露，全球最大的两家私募股权公司黑石集团和凯雷投资集团联合出价逾100亿美元，包括债务，以杠杆收购的方式竞购收银机和ATM生产商NCR Corp，如果成功，将成为今年规模最大的收购案。目前，黑石和凯雷的联合出价超过了其他竞购方。这位消息人士称，NCR的竞购还有数周才结束。部分其他参与竞购的私募股权公司也可能联手。

--德国6月ZEW经济景气判断指数骤降至31.5，受希腊不确定性影响

调查显示6月德国分析师和投资者信心恶化程度较预期严重，因希腊危机引发的不确定性和全球增长迟滞，让投资者感到不安。德国经济智库ZEW公布，6月ZEW经济景气判断指数从前月的41.9降至31.5，低于路透调查预估的37.1。6月ZEW现况指数从5月的65.7降至62.9，低于预估的63.0。

--中银国际推出全球首个中资基准商品指数--中银国际原油指数

中银国际表示，正式推出全球首个中资基准商品指数--“中银国际原油指数”，为客户提供在传统资本市场之外的更多元化投资渠道。在上述原油指数的基础上，中银国际同时推出了“中银国际原油投资策略”指数。中银国际提供给路透的新闻稿称，该国际原油指数是以纽约商品交易所上市的轻质低硫原油(WTI)合约为基准，通过按月将近月期货合约展期(交割日后延)，100%被动且透明的方式，以便于投资者直接参与原油市场。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在连跌两日后上涨，购并活动带来的提振盖过了对希腊局势的忧虑。目前希腊濒临违约。交易商也关注美联储正在举行的为期两日的政策会议。道琼工业指数收高113.31点，或0.64%，至17,904.48点；标准普尔500指数收高11.86点，或0.57%，至2,096.29点；Nasdaq指数上扬25.58点，或0.51%，至5,055.55点。

--欧洲股市尾盘反弹收高，盘中一度触及四个月低位，分析师称，希腊股市领跌，但欧元走低为投资者创造一些买入机会。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,528.83点，稍早触及2月中来最低水平。欧洲波动率指数劲升3.2%，至1月来最高。德股DAX指数收高0.54%，报11,044.01点。英国富时100指数微跌0.01%，收报6,710.10点。法股CAC指数收高0.51%，报4,839.86点。

汇市:

--美元兑欧元上扬，因投资人担心希腊一步步滑向债务违约，拖累欧元走软，而美国房屋数据带动了对美联储很快将升息的臆测。欧元兑美元尾盘报1.1240美元，在美国商务部公布5月建筑许可升至近八年高位后，欧元应声跌至1.1205美元的日低。美元指数纽约尾盘升0.20%，美元兑日圆 变动不大，报123.40日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，因希腊总理齐普拉斯抨击其债权人，投资者担心希腊可能违约且退出欧元区，带动对美国公债的避险买需。投资者预计，美联储周三结束为期两天的会议时，很可能会下调美国经济成长预估和美国联邦基金利率预估。这也带动美国公债收益率下跌。指标10年期公债价格上升11/32，收益率从周一尾盘的2.36%下跌至2.32%。

--意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)跳涨，在希腊与债权人最新的谈判破裂之后，欧元区债市出现自欧债危机高峰期以来最严重的普跌之势之一。意大利10年期公债收益率一度上升达15个基点至2.48%，之后收窄涨幅，尾盘升2个基点，报2.34%。西班牙10年期公债收益率上升16个基点至2.55%。葡萄牙10年期公债收益率上涨16个基点至3.42%，之后回落，收盘持平。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.80%。

油市:

--美国原油价格上涨，因热带风暴在原油生产州德州登陆，但全球供应过剩限制了油价升幅，且打压布兰特原油期货。市场预期上周美国原油库存将继续减少，且RBOB汽油期货走高，为市场提供支撑。7月美国原油期货收高0.45美元，报每桶59.97美元，盘中交投区间为59.42-60.37美元。近月8月布兰特原油收跌0.25美元，报每桶63.70美元，低于日内高位64.41美元，且低于布兰特原油50日移动均线切入位64.01美元。

金属市场:

--金价走低，因美元走强，且希腊濒临违约并未引发对避险资产的持续需求。美联储正在举行为期两日的会议，市场静待联储周三公布政策声明。1959GMT，现货金回落0.4%，报每盎司1,181.45美元。美国8月期金 收跌4.90美元，报每盎司1,180.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至三个月低点，因美元走强，令主要铜消费国－中国需求前景恶化引发的负面人气愈发浓厚。对中国以及美国等国家工业活动缓慢的担忧也殃及工业金属。三个月期铜日低报5,749美元，收盘跌逾1%，报5,750美元，周一收报5,825美元。三个月期锌触及2,084美元，三个月期铅触及1,797美元，均为4月1日来最低。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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