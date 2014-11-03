《路透早报》--11月3日

[今日看点]

经济数据：

--中国官方10月非制造业采购经理人指数(PMI)

--汇丰10月中国制造业PMI终值

--澳洲9月建筑许可和10月ANZ报纸招聘广告

--韩国10月汇丰/Markit制造业PMI

--瑞士、意大利、法国、德国、欧元区和英国10月制造业PMI

--加拿大10月RBC制造业PMI

--美国10月Markit制造业PMI终值、9月建筑支出和10月供应管理协会(ISM)制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--美国达拉斯联储总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主持的“基础设施和经济增长：衡量融资模型的影响”会议上致欢迎辞和开幕词

--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话

--加拿大央行总裁波洛兹于多伦多对加拿大公私合营委员会发表谈话

以下为10月31日下午5:00至11月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国10月官方制造业PMI降至五个月低点，稳增长措施须加快落实

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布10月官方PMI为50.8%，较9月回落0.3个百分点。路透调查中值为51.2。新订单和生产指数下降，企业资金紧张程度加剧。

--美国9月消费者支出八个月来首次下滑，薪资增幅创2008年以来新高

美国9月消费者支出八个月来首次下滑，但本月消费者信心增强至逾七年来最高水平，暗示经济仍将继续稳步增长。周五公布的其他数据进一步表明经济状况良好。10月中西部制造业活动增速大大加快，第三季薪资增幅创逾六年来最高。薪资强劲增长一直是经济复苏拼图中缺失的那一块。

其它重要经济数据：

* 加拿大8月国内生产总值(GDP)意外萎缩，为八个月来首见

* 美国9月个人所得较前月增加0.2%，增幅低于预估

* 汤森路透/密西根10月美国消费者信心指数终值创逾七年来最高

* 芝加哥10月PMI跳升至66.2，创一年来新高

* 美国第三季劳工成本增幅超出预期，薪资增幅为2008年以来最大

--欧元区通胀率微升，降低欧洲央行采取新行动的机率

欧元区18国10月通胀率略微上升，强化对欧洲央行11月6日的会议将按兵不动的预期。欧盟统计局公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.4%，符合市场预估。此外，欧盟统计局公布，欧元区9月失业率持稳在11.5%。

欧洲央行管理委员会委员维斯科称，不能忽视欧元区明确的通缩风险，经济成长下滑风险已然升高。他说，通胀处于极低水准意味着严格遵守欧盟预算目标可能影响景气循环，造成失衡恶化。

--美国明尼亚波利斯联储总裁解释投反对票理由，指因通胀前景堪忧

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美联储没有采取行动因应令人担忧的通胀下跌趋势，有可能损害自身公信力。柯薛拉柯塔发表一份声明解释其持不同观点的原因，他称不仅没有迹象显示通胀率正升向美联储2%的目标，而且通胀前景比去年12月时的情况“更糟糕”。美联储近日决定结束购债举措，柯薛拉柯塔是唯一一位反对此决定的决策成员。

此外，彭博电台报导，里奇蒙联储总裁拉克尔称对通胀将趋势回升至2%有很强的信心。他预计未来一两年通胀将达到2%。

--俄罗斯央行周五董事会议调高指标利率150个基点至9.50%，因忧心通胀偏高。根据本周路透调查，此次升息幅度高于分析师平均预期的0.5个百分点。俄罗斯央行表示，并未改变干预汇市的做法。

--独家新闻：美国当局调查渣打，怀疑其迪拜业务违反制裁规定--消息

知情消息人士透露，美国当局正在调查渣打银行是否违反美国的制裁规定，为在迪拜的伊朗控制实体提供银行服务。消息人士称，这次针对渣打展开调查，部分是因为在对巴黎银行进行调查时发现了一些证据。巴黎银行今年夏季已承认对其违反制裁规定的指控，并同意支付89亿美元罚金。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大经济刺激计划规模。道琼工业指数收涨195.10点，或1.13%，至17,390.52点，创纪录最高收位，盘中也触及17,395.54点的纪录高位。标准普尔500指数收升23.40点，或1.17%，至2,018.05点，创纪录最高收位。Nasdaq指数上涨64.603点，或1.41%，至4,630.741点。

本周，道指上涨3.5%，录得2013年1月来最大周度升幅，标普500指数上升2.7%，Nasdaq指数扬升3.3%。10月，道指上扬2%，标普500指数攀升2.3%，Nasdaq指数跳升3%。

--欧洲股市一关键泛欧绩优股指数大涨，因日本央行意外扩大刺激措施，本周该指数创下今年迄今最佳周度表现。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.8%，报1,351.96点，本周升幅达到3%，为去年12月来最佳。英国富时100指数收高1.28%，报6,546.47点；德国DAX指数大涨2.33%，报9,326.87点；法国CAC指数收高2.22%，报4,233.09点。

汇市:

--日圆兑美元挫至近七年低点，势将录得18个月内表现最差的一天，此前日本央行进一步大举放宽货币政策，震惊金融市场。美元兑日圆一度劲扬3%，至112.47日圆，为2007年12月31日来最高。纽约尾盘，美元升2.77%，报11.22日圆，为去年4月来最大单日升幅。本周美元兑日圆大涨3.77%。

在欧元区经济数据不断恶化的情况下，欧洲央行对打开货币政策阀门一直犹豫不决。周五公布的数据显示10月欧元区通胀为0.4%，这降低了欧洲央行将在下周会议上放开政策的预期。欧元兑美元触及26个月低点1.2484美元，之后收报1.2533美元附近，当日跌0.62%，本周下挫1.07%。欧元兑日圆大涨2.11%，报140.61日圆，盘中触及140.70日圆的六周高位。美元指数触及四年高位87.133，之后缩减涨幅，尾盘报86.89，升0.86%。

债市:

--美国公债价格下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤资，转投收益较高的其他高风险资产。长债收益率连续第二周上升。不过，收益率在10月下跌4.4%。周五尾盘，10年期公债价格跌8/32，收益率报2.335%。美国30年期公债价格跌15/32，收益率报3.059%。

--欧元区二线国家公债收益率下跌，因日本央行意外决定扩大货币刺激措施，促使投资者买入高风险资产。10年期意大利和西班牙公债收益率分别下跌9个基点，报2.38%和下滑6个基点，报2.11%。德债数益率持平在0.85%。在10月，意大利公债收益率上升，为今年首个收益率上升的月份，而西班牙公债收益率延续其持续的跌势。

油市:

--原油价格下滑，因日本央行再次扩大货币刺激计划，推高美元，且打压原本已受供应充足拖累的原油市场。油价跌势延续至第四个月。12月布兰特原油下跌0.38美元，收报每桶85.86美元，10月录得9%的月度跌幅。美国原油下滑0.58美元，收报每桶80.54美元，本月下滑11.6%。

金属市场:

--黄金和白银价格跌至2010年以来最低，因美元兑日圆和其他主要货币劲扬，之前日本央行意外宣布扩大刺激计划规模。现货金盘中下跌多达3%，触及2010年7月以来最低1,161.25美元。1957 GMT，急跌2.25%，报每盎司1,171.71美元，录得7月以来最大单日跌幅。本周可能下跌4.8%，创2013年6月以来最大周度跌幅。美国COMEX-12月期金收跌2.25%，报每盎司1,171.6美元。

现货银稍早重挫4%，至2010年2月以来最低15.76美元，本月可能连跌第四个月。尾盘回落1.71%，报每盎司16.14美元。现货铂金回落0.7%，报每盎司1,229.5美元。现货钯金上扬1.8%，报每盎司788.5美元。

--期铜下跌，因美国经济数据提振美元上涨，盖过日本央行意外扩大经济刺激计划带来的正面影响。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨6,695美元，稍早触及6,795美元日内高位。期铜在10月录得0.4%的升幅，为7月来首个上升的月度。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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