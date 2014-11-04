《路透早报》--11月4日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲2013年12月至2014年9月经季调的就业数据修正值

--澳洲9月和第三季零售销售

--新西兰第三季经季节调整失业率和就业人口

--日本10月制造业采购经理人指数(PMI)终值

--英国10月Markit/CIPS建筑业PMI

--欧元区9月生产者物价

--加拿大9月贸易数据

--美国9月贸易数据、9月工厂订单和9月耐久财订单修正值

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行举行利率会议

--欧洲央行执委科尔在经济学人杂志组织的会议上，就“欧元区当前形势”发表演说

--德国央行理事Andreas Dombret就欧洲银行业监管问题发表演说

以下为11月3日下午5:00至11月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业活动重回三年半最高水平，但建筑业支出减少

美国10月制造业活动意外加速扩张，汽车销售强劲，缓解了对第四季美国经济成长大幅放缓的忧虑。新订单和工厂产出强劲增长，推动制造业活动加速扩张，表明美国经济抵御住了中国和欧元区等主要出口市场需求放缓的影响。制造业活动再度回升至8月创下的三年半最高水平。

美国经济第三季按年增长3.5%，但今日公布的数据显示，9月建筑支出意外回落，可能导致成长率被下修多达五分之一个百分点。

此外，汽车厂商公布10月销量创10年来同期最佳水平，因皮卡和运动型车(SUV)需求旺盛，但通用汽车销售则不及预期。这表明汽车业保持强劲势头。2010年以来汽车业增速一直高于整体经济。汽车销售情况通常是美国消费者支出状况的初步信号。据研究公司Autodata Corp，美国10月汽车销量增加6.1%至128万辆，略高于分析师预期。10月经季节调整后的销售年率为1,646万辆，接近汤森路透调查分析师预期的1,649万辆。销量高于分析师预期的有福特汽车、克莱斯勒集团和日产汽车。除了通用外，本田汽车亦不及预期，丰田汽车则符合预估。

--消息称ECB目前不会改进TLTRO条款，除非经济明显恶化

数位了解欧洲央行(ECB)会议讨论情况的消息人士对路透表示，ECB在目前阶段将不会改进定向长期再融资操作(TLTRO)条款，但如果有明确迹象表明欧元区经济趋向恶化，则ECB可能会改变政策。对于欧洲央行可能在周四会议宣布政策变动的揣测已然升温。不过四名消息人士对路透表示，有一批贷款已经用原本的条件核贷，现阶段将不会更改政策。

--汇丰拨备18亿美元用于和解与补偿，第三季基本获利下降12%

欧洲最大银行汇丰控股(HSBC)第三季获利低于预期，之前该行拨备18亿美元用于不当行为和解与补偿客户，包括可能因操纵汇市而被处以的罚款。汇丰表示，今年合规与风险控制方面的支出已经比上年增加了7亿美元，而且未来可能保持这样的支出规模，意味着它的一个主要成本目标将会落空。汇丰第三季基本获利较上年同期减少12%至44亿美元，因今年运营费用跳增15%。汇控股行政总裁欧智华称，汇丰可能完不成18个月前制定的一项目标，即在2016年以前将成本削减至占到营收的55%左右。他称(该比例)更有可能会在57-59%，甚至接近60%。今年迄今的比例为62.5%。

--李克强称，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进

中国国务院总理李克强表示，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。李克强称，中国经济不仅要保持合理速度继续增长，更要提高质量效益着力做强，根本就是要靠全面深化改革；“要激发市场活力，形成更多机遇”。他并表示，要做实行政审批、市场壁垒的减法，做好市场空间、创业天地的加法。中国必须要走创新发展之路，培育新的区域经济增长级。要提升农业、服务业和制造业的竞争力，推动传统产业低碳化改造。

--加拿大央行总裁称担心通胀下行风险，央行还有工具可用

加拿大央行总裁波洛兹周一表示，相比通胀跳升的风险和经济成长强劲，该央行更担心通胀弱于预期和经济成长疲弱。市场人士将他的话解读为温和立场，也压低加元，因这表明央行不急于收紧政策。波洛兹称，“由于利率已然很低，我们认为已经采取了力所能及的举措，所以如果真的出现下行风险，那问题就有些严重了。”他并指出，加拿大央行还有其他工具可用。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和道指小跌，盘中一度触及纪录高位；半导体类股走强提振Nasdaq指数走升。尽管市场动能增加，但因财报季接近尾声，短期内市场交投将可能更趋淡静。汤森路透数据显示，迄今有73%的企业公布了业绩，其中四分之三的企业业绩好于分析师预期，高于63%的长期均值。道琼工业指数小挫24.28点，或0.14%，至17,366.24点；标准普尔500指数微跌0.24点，或0.01%，至2,017.81点；Nasdaq指数小涨8.17点，或0.18%，至4,638.91点。

--欧洲股市从四周高位下滑，因欧洲和美国公布的经济数据令人失望，拖累市场人气。欧洲公用事业股指数大跌2.3%，是跌幅最大的板块，受天然气运输集团Snam暴跌11.3%拖累，此前监管机构裁决明年下调天然气存储业务的补贴。Enel和Terna分别下挫4.2%和6.7%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫0.86%，报1,340.38点，盘中一度升至10月初来最高的1,355.16点。上周五在日本央行意外扩大刺激措施后，该指数大涨1.8%。英国富时100指数收低0.89%，报6,487.97点；德国DAX指数下挫0.81%，报9,251.70点；法国CAC指数收低0.92%，报4,194.03点。

汇市:

--美元兑日圆升穿114日圆，为近七年最高，延续上周日本央行公布令人意外的决议后的升势。在过去几个月美元获得普遍买盘的趋势推高了美元指数，今日美元指数升至四年新高。卖家也盯上了欧元，欧元兑美元挫至两年新低，本周欧洲央行将举行货币政策会议，市场将关注是否有迹象显示欧洲央行将进一步放宽政策，以提振欧元区步履蹒跚的经济。

美元指数触及四年新高87.406，上周日本央行决策以及美联储政策声明没有预期温和引发的升势继续燃烧。纽约尾盘，美元指数报87.285，升0.42%。美元兑日圆升至114.20日圆，为2007年12月来最高，之后回落至113.75日圆，当日大涨1.27%。欧元兑日圆也上涨，盘中升至142.56日圆的七个月高位，之后回软至142.12日圆，升1.05%。根据汤森路透数据，欧元兑美元在亚洲交易时段一度挫至1.2441美元，为2012年8月来最低，纽约尾盘报1.2487美元，跌0.28%。

债市:

--美国公债收益率上涨，在数据显示美国制造业成长意外加速，显示今年最后一季经济的韧性后，指标公债收益率一度触及逾三周高位。根据路透数据，指标10年期公债收益率盘中攀升至逾三周最高的2.384%，之后尾盘回落至2.351%，当日升1.6个基点，成交同近期均值相若。在周二美国选举以及周五美国公布非农就业报告前，投资人不愿大举押注。交易商也在等待美国政府的最新就业数据，以判断是否就业市场显示出进一步的改善，能令美联储在明年年中升息。

--希腊公债收益率上涨，之前一位欧盟高级官员称，希腊“不太可能”在不接受任何新形式援助的情况下，完全结束欧元区援助计划。新援助将要求该国达到某些目标。10年期希腊公债收益率上升11个基点，报8.22%，扭转稍早跌势，表现不及其他欧元区公债。10年期葡萄牙公债收益率上涨9个基点，报3.34%。交易商表示，政治忧虑也拖累西班牙公债表现，10年期西班牙公债收益率升4个基点，报2.14%。

油市:

--原油价格在常规交易结束前的最后几分钟急跌多达2美元，触及新低，因沙特下调销售往美国的原油官方售价，但上调往欧亚的原油官方售价。美国原油跌至2012年中来最低水平，技术性卖盘涌入市场，使短期原油期货价格跌至远月合约价格之下，为1月来首见。美国原油收低1.76美元，报每桶78.78美元，盘中跌至78.14美元，为2012年6月来最低。布兰特原油盘中跌至最低84.18美元，收报每桶84.78美元。

金属市场:

--金价走低，徘徊在四年低位附近，因油价重挫和美元走强合力打压金价，使其连跌第四日。1940GMT，现货金回落0.5%，报每盎司1,168.60美元，稍早跌至1,161.70美元的低位。美国COMEX-12月期金收跌1.80美元，报每盎司1,169.80美元，根据路透初步数据，收盘时成交量与30日均值一致。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量10月加速减少，降至六年低位。现货银回落0.3%，报每盎司16.10美元。在美国车商公布10月汽车销售为数年来最高后，铂金系金属上扬。现货铂金上扬0.6%，报每盎司1,236美元。现货钯金升1.3%，报每盎司798.50美元。

--伦敦期铜小幅上涨，因全球最大铜消费国中国的制造业数据疲弱，引发市场臆测中国决策者可能推出刺激计划，且日本上周意外的刺激举措也支撑金属市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,720美元，上涨0.37%。期铜在10月录得4.5%的跌幅，为3月来最大月度跌幅。LME期镍收低0.19%，报每吨15,750美元，上周触及约八个月来最低14,690美元。三个月期铝收涨1.52%，报每吨2,070美元。现货铝较三个月期铝升水下滑至9美元，上周为19美元，为22个月高位。期锡收升0.36%，报每吨19,770美元。期锌收跌0.30%，报每吨2,300美元。期铅收高1%，报2,030美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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