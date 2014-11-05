《路透早报》--11月5日

[今日看点]

经济数据：

--汇丰公布10月中国服务业采购经理人指数(PMI)和香港PMI

--台湾公布10月消费者物价指数及10月末外汇存底

--日本9月加班工资

--瑞士10月消费者物价指数(CPI)

--意大利、法国、德国、欧元区和英国10月服务业PMI

--欧元区9月零售销售

--美国10月ADP民间就业数据、10月Markit服务业和综合PMI终值及10月供应管理协会(ISM)非制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周活动在北京举行

--汤森路透主办2014年第四季货币政策论坛

--日本央行总裁黑田东彦在共同社主持的活动上发表讲话

--英国央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔、明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、波士顿联储总裁罗森格伦分别发表讲话

--德国央行理事Andreas Dombret就新的欧洲银行业监管发表讲话

--2014年亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会：发展亚洲资本市场(至11月6日)，多国央行高层官员将于会中发表谈话

以下为11月4日下午5:00至11月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--《独家新闻》欧元区各国央行总裁将挑战欧洲央行总裁德拉吉的领导方式

欧洲央行消息人士表示，一些欧元区国家的央行总裁认为欧洲央行总裁德拉吉的管理方式讳莫如深，而且沟通缺乏一致性，他们将敦促德拉吉的行动要更能反映欧洲央行管理委员会的集体决定。路透报导发布后，欧洲股市下滑，欧元上涨，美国公债收益率接近日低。交易商称，该报导凸显了欧洲央行管委会成员的意见分歧，并使投资人对欧洲央行是否会进一步放宽货币政策产生疑虑。接受路透访问的消息人士称，在欧洲央行周四举行的月度政策会议前，一些管委会委员计划在周三举行的非正式工作晚宴上向德拉吉表达他们的忧虑。

--欧盟执委会调降欧元区经济成长预估，复苏恐将推迟

欧盟执委会表示，欧元区即便要实现温和的经济成长，也还需要一年时间，并呼吁德国出手相助，但梅克尔再次拒绝了增加支出的提议。欧盟执委会下调对欧元区经济成长的预估，称欧元区经济今年将扩张0.8%，明年及2016年分别成长1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利经济的拖累。通胀率料维持低位，2016年失业率料在11%的高位。德国经济成长将慢于欧盟执委会之前的预期，预计2015年将扩张1.1%，而欧盟执委会在春季时的预估为成长2%。

--阿里巴巴财报确认成长势头，但总体利润率降至两年低点

阿里巴巴集团的电子商务与移动业务在7-9月季度强劲增长，增幅远超对手，掩盖了利润率下降和获利增长减速的弱点。7-9月季度营收增长53.7%至27.4亿美元，略高于预估的27亿美元，并创下三季以来最快增速。未计利息、税项、折旧及摊销的利润率降至略低于预期的50.5%，前季为54.4%。

不过投资者的关注焦点放在该公司活跃用户大增52%至3.07亿人，以及移动设备获利率从1.49%提升至1.87%之上。这意味着阿里巴巴在每一笔经手的移动交易中能获得更高比例的收益。这是阿里巴巴250亿美元首次公开发行(IPO)之后的第一个季度财报，确认了华尔街对其成长势头在业内领先的预期。该公司股价周二收升4.19%至106.07美元，较68美元的首日挂牌价上涨逾50%。

--美国出口下降导致贸易逆差扩阔，暗示第三季GDP增幅可能被下修

美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。美国商务部公布的数据显示，9月贸易逆差扩增7.6%，至430.3亿美元。经济学家的预估是逆差400亿美元。贸易逆差大于政府在计算第三季国内生产总值(GDP)初估值时估设的381亿美元。9月出口下降1.5%，至4月以来最低1,955.9亿美元，反应出中国和欧元区等主要出口市场需求转弱，已开始拖累美国经济表现。9月总体进口持平，石油进口触及2009年11月以来最低水平。另外，周一公布的数据显示9月建筑支出减少。分析师表示，这两项数据暗示，美国政府在本月公布第三季GDP终值时，3.5%的年增幅可能被下调多达0.5个百分点。

另一项数据显示，商务部报告9月工厂订单连跌第二个月。不过，国内需求相对强劲，预计将使美国的工厂活动保持稳健增长的势头。

其它重要经济数据：

* 加拿大9月贸易意外顺差7.10亿加元，8月修正为逆差4.63亿加元

* 新西兰第三季经季调失业率下降至5.4%，为五年半低位

* 韩国10月外汇储备连续第三个月减少，因欧元和英镑兑美元走软

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二涨跌互现，标普500和Nasdaq指数收跌，因油价继续大幅走低拖累能源股表现，且Priceline发布的获利预估令人失望。道琼工业指数微升17.60点，或0.1%，至17,383.84点；标准普尔500指数小跌5.71点，或0.28%，至2,012.10点；Nasdaq指数回落15.270点，或0.33%，至4,623.637点。

--欧洲股市尾盘延续跌势，之前路透报导称，欧元区多国央行总裁计划对欧洲央行总裁德拉吉不够透明的管理风格提出挑战。欧洲央行内部意见分歧，可能限制其采取更激进的政策行动，抵御通缩并刺激区内成长的能力。欧盟执委会下调欧元区成长预期也重压股市，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，报1,326.59点，稍早触及1,346.49点的高位。英国富时100指数回落0.52%，报6,453.97点；德国DAX指数收跌0.92%，报9,166.47点；法国CAC指数收挫1.52%，报4,130.19点；意大利FTSE MIB指数劲挫2.2%。能源股大幅走低，因油价急跌。STOXX Europe 600油气股指数下跌3.8%，录得一个月来最大单日跌幅。

汇市:

--欧元上扬，因有报导称，欧洲央行内部关系紧张，有管委会委员诟病总裁德拉吉的领导风格，消息导致市场预期央行进一步放宽货币政策的能力有限。欧元兑美元在电子交易平台EBS上触及1.2577美元的高位，之后回落至1.2544美元，当日升0.50%。欧元兑日圆触及七个月高位142.61日圆，升0.22%，美元兑日圆跌0.34%，报113.64日圆。美元指数从周一触及的四年高位回落0.30%，报87.04。全球油价急跌拖累挪威克朗和加元大跌。美元兑加元升至逾五年最高的1.1426加元，纽约尾盘报1.1407加元，升0.45%。欧元兑挪威克朗升1.18%，报8.5960克朗，稍早升至2009年底来最高的8.6360克朗。

债市:

--美国公债收益率下跌，因欧盟执委会下调欧元区经济增长预估，令较高收益的美国公债的吸引力增强。此外，投资者对周二美国中期选举的结果保持警惕，燃点对公债的避险买需。指标10年期公债价格升4/32，收益率报2.333%，从周一尾盘下跌1.5个基点。该收益率盘中触及2.303%日内低位。

--西班牙和意大利公债收益率触及日内高位，之前路透报导，在本周欧洲央行政策会议举行前，央行管理委员会委员计划挑战总裁德拉吉的领导风格。在此报导发表后不久，西班牙10年期公债收益率触及2.21%，上涨6个基点，意大利10年期公债收益率触及2.44%，升3个基点。但爱尔兰收益率下跌，爱尔兰发售15年期新债，需求强劲，令投资者受到鼓舞。10年期爱尔兰公债收益率下跌3个基点，报1.76%，周一新债发售前上升7个基点。

油市:

--石油市场从多年低点回升，不过仍下跌逾2%；此前沙特阿拉伯调降对美国的石油出口价格，恐将加剧全球供应过剩的局面。充裕的供应已推动油价自6月以来下挫30%。美国原油期货结算价下跌1.59美元报每桶77.19，早盘时触及2011年10月以来的盘中低位。12月布兰特原油期货结算价下挫1.96美元至每桶82.82，盘中亦触及2010年10月以来低点。美国石油协会(API)数据显示上周美国成品油库存跳增，令原本预期库存减少的分析师感到意外。原油库存则下滑63.9万桶至3.749亿桶，由于炼厂增加产出。

金属市场:

--金价上涨，结束之前连跌四日的頽势，受助于美元指数回落，以及对金价跌至四年低位后将吸引亚洲实货需求的预期。迄今，对金价反应敏感的中国和印度市场的黄金需求平平。不过，交易员表示，金价跌穿1,180美元附近的关键水平，短期将吸引更多买入兴致。

1809GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,167.75美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收跌2.10美元，报每盎司1,167.70美元。其他贵金属方面，现货银回落0.6%，报每盎司16.01美元。现货铂金下跌0.9%，报每盎司1,221.99美元。现货钯金下滑1.7%，报每盎司785.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属下滑，因投资人担心供应过剩以及欧洲经济成长放缓，这盖过了美元小跌带来的积极影响。LME三个月期镍跌幅最大，日低报15,230美元，收盘报15,270美元，大跌3.1%，且为10月15日来最大单日跌幅。三个月期铜收低1%，报6,650美元，从上周触及的近六周高位6,835.50美元回落。期锌收盘没有成交，买盘最后报2,251美元，大跌2.1%，期铝收低0.4%，报每吨2,061.50美元。期锡收低1%，报每吨19,575美元。期铅收低1.2%，报2,006美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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