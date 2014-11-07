《路透早报》--11月7日

[今日看点]

经济数据：

--台湾公布10月进出口数据

--香港公布10月外汇储备资产

--瑞士10月失业率和9月零售销售

--德国9月工业生产及贸易数据

--法国9月预算收支、工业生产及贸易数据

--英国9月贸易数据

--美国10月非农就业数据及9月消费者信贷

--加拿大10月就业数据

重大经济事件及官员讲话：

--亚太经合组织(APEC)第26届部长级会议在北京举行

--美联储主席叶伦在法国央行的国际座谈会前参加小组会议

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表题为“美联储沟通与前瞻性指引”的讲话

--美国芝加哥联储总裁埃文斯于芝加哥联储举行的第10届年度社区银行家座谈会发表开场演讲

--瑞典央行总裁英韦斯于芝加哥联储与英国央行举行的会议中发表演说，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加会议的闭门讨论

--欧洲央行执委科尔就“欧洲区货币政策近期面临的挑战”发表演说

--德国央行理事Andreas Dombret对银行业未来发表谈话

--欧洲央行执委科尔出席法国央行国际座谈会中的小组座谈

以下为11月6日下午5:00至11月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行准备在必要时再度出手，备战号角已经吹响

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。欧洲央行在月度会议上保持利率在0.05%的纪录低位，将静观近几个月祭出的刺激举措会产生怎样的功效。德拉吉重申资产负债表目标，称资产负债表规模将“向2012年初时的水平扩张”。他还指出，负责决策的管委会已一致认同了这一目标，但他承认存在一定的政策分歧。在德拉吉确认资产负债表目标，强调经济成长面临的风险后，欧元触及26个月低位，欧元区二线公债收益率回落。

--中国央行政策工具推陈出新，MLF问世助力定向宽松

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。中国央行在货币政策工具上不断推陈出新，并以各种隐蔽的方式向市场投放流动性的操作，恰恰凸显了其在既要稳增长、又要调结构中的两难选择。未来，要防止被扣上“乱放水”帽子的中国央行，恐怕仍将不得不在各种定向宽松中大作文章，而不愿轻易采取降息降准的动作。央行过去两月借助MLF共投放近8,000亿流动性。分析人士普遍认为，降低融资成本任务仍艰巨。

--美国初请失金人数下降且薪资增长加快，直指就业市场紧张

上周美国初请失业金人跌幅大于预期，且第三季薪资增长加速，显示就业市场紧张。周四公布的经济数据良好，凸显经济的韧力，且一些分析师称，薪资增长提速，将驱使美联储和升息更接近一步。美国劳工部公布，截至11月1日该周，美国初请失业金人数减少1万人，至经季节调整的27.8万人，已连续八周保持在30万人关口之下。分析师此前预期为降至28.5万人。美国一周初请失业金人数四周均值跌至14年半低位。

美国第三季非农生产率环比年率为增长2.0%，但单位劳工成本仅上升0.3%，第二季单位劳工成本为下跌0.5%。不过薪资增长强劲，第三季时薪较上年同期增长3.3%。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格下跌。

--英国央行维持政策不变，料将暗示2015年中以后升息

先前各界普遍预期英国央行将于本月开始升息，但如今看来该行料将暗示在明年年中之前不会调高利率。英国央行周四结束政策会议后维持指标利率于0.5%不变，自2009年金融危机高峰以来便一路维持在此一低档，符合路透调查54位分析师的预估。市场将把焦点放在英国央行11月12日公布的经济预估，预料自上次该行8月提出季度预估后，新的预估将显示英国快速复苏的经济笼罩乌云。英国央行下周若调降通胀及成长预估，可能激励金融市场扩大押注该行在2015年中以前都不会升息，可能要等到英国国会5月大选过后、甚或可能更晚才会升息。

--OECD预计美国引领全球经济逐步复苏，但欧元区表现疲弱

经济合作暨发展组织(OECD)表示，全球经济仅将逐步回升，因欧元区经济停滞以及一些大型新兴经济体成长疲弱，拖累美国领衔的复苏。鉴于欧元区成为全球经济的顽固弱点，OECD敦促欧洲央行兑现“竭尽所能”来刺激经济的承诺，开始购买政府公债。OECD预计全球经济成长率在今年为3.3%，明后两年料分别提速到3.7%和3.9%。本次预估略微低于5月报告。

OECD预测美国明年经济成长率将由今年的2.2%升至3.1%，因就业市场改善提振民间支出。OECD指出，美国经济成长趋强，给予美联储明年年中起逐步升息的合理理由，但亦警告，升息有可能在新兴市场引发动荡。相比之下，OECD预测欧元区今年成长率仅0.8%，明年升至1.1%；同时预计2014年日本GDP增长0.9%，2015年增长1.1%。

--中国外汇储备告别高增长，战略性资本输出提供新选择

规模近4万亿美元的中国外汇储备正在告别激增岁月，然而国际形势风云变幻及主要储备货币波动，凸显管理全球最大外储资产仍须如履薄冰。这也促使中国政府从战略层面上鼓励资本输出，以提高这笔巨额国民财富的配置效率。在美元快速升值背景下，中国三季度外汇储备陡降逾千亿美元。与此同时，伴随着单月贸易顺差迭创新高、“藏汇于民”重又成为趋势，新的外汇风险正在私营部门积累。为了防范外部风险，汇率和货币政策又势必受到牵制。无论如何，如何加速资本对外输出并藉此达到国际收支自主均衡的目标已成为重中之重。中国外汇储备余额自2012年二季度末的3.24万亿美元逐季上升，今年二季度末已刷新纪录高点至3.99万亿美元，但三季度意外下降至3.89万亿美元。其中9月环比降逾811亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四在震荡交投中上涨，道指和标普500指数收位创纪录新高，受助于欧洲央行表示将在必要时采取进一步货币政策行动，以提振疲弱的欧元区经济。三大股指整日在平盘上下方拉锯。和经济增长息息相关的循环景气类股升幅居前。但高通公布的业绩疲弱，令晶片制造商类股受压。道琼工业指数升69.94点，或0.4%，至17,554.5点；标准普尔500指数上涨7.64点，或0.38%，至2,031.2点；Nasdaq指数上升17.75点，或0.38%，至4,638.47点。美国各证交所总成交量约为60亿股，低于约73亿股的过去五个交易日均值。

--欧洲股市逆转早盘跌势收涨，之前欧洲央行总裁德拉吉称，央行管委会一致承诺在必要时采取更多非常规举措。不过欧元区经济前景黯淡限制涨幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,351.53点。在德拉吉下午开始举行记者会前，一度回落了0.4%。英国富时100指数上升0.18%，报6,551.15点；德国DAX指数收高0.66%，报9,377.41点；法国CAC指数收升0.46%，报4,227.68点。尽管股市整体上扬，但法国农业信贷银行重挫5.8%，之前该行公布，国内营收下降，因法国政府的政策不明朗。

汇市:

--欧元兑美元重挫至逾两年最低，此前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺将使用非传统措施刺激经济。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.8%，报1.2386美元，盘中触及26个月低点1.2383美元。美元兑日圆触及七年高位115.49日圆，尾盘升0.2%，报114.89日圆。在稍早数据显示美国上周初请失业金人数降至27.8万人，优于市场预估的28.5万人后，美元上涨。美元指数升0.7%，报88.014，盘中触及2010年6月来最高的88.032。英镑兑美元跌至14个月低点1.5832美元，尾盘跌0.9%，报1.5836美元。新兴市场货币中，俄罗斯卢布兑美元急挫逾4%，报46.67卢布，连续第二日刷新纪录低点，今年迄今暴跌约30%。

债市:

--美国公债收益率上涨，因欧洲央行承诺会采取进一步措施提振欧元区经济，且在美国公布非农就业报告前有大量收益更高的公司债供应。周度初请失业金人数降幅大于预期巩固了10月非农就业岗位再增加20多万的预期，这会给予美联储考虑可能在明年年中升息的更多佐证。对投资人有关美联储政策调整观点最为敏感的两年期公债收益率触及一个月最高的0.542%。10年期公债价格跌6/32，收益率报2.373%，较周三尾盘升2个基点，略低于周一触及的三周半高位2.3840%。

--低评等欧元区公债收益率下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉重申央行资产负债表预料将升向2012年时的水平，且进一步放宽货币政策仍是可选项。10年期西班牙和意大利公债收益率下跌分别下跌4个基点，报2.14%和下滑6个基点，报2.37%。两种公债和可比德债收益率差收窄。10年期德债收益率持平在0.83%。10年期葡萄牙公债收益率跌5个基点，报3.25%。希腊公债表现最好，10年期希腊公债收益率下滑10个基点，报7.97%。

油市:

--原油价格在上日急升后下跌，因交易商重新忧虑供应充足，且美元延续升势，令美元计价商品受压。不过，指标布兰特原油和美国原油脱离日内低位，因美股在下午稍晚触及纪录高位，为油市带来一些乐观人气。近月布兰特原油收低0.09美元，报每桶82.86美元，周四稍早一度下跌0.90美元。美国原油收低0.77美元，报每桶77.91美元，盘中最多下跌1.56美元。

金属市场:

--金价微升，上日下跌至四年低位后吸引一些买家回场，且美元因获利了结而回落，也扶助金价。1933GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,144.30美元，交投清淡，投资者静待周五出炉的非农就业数据。美国12月黄金期货收跌0.3%，报每盎司1,142.60美元，之前迫近周三触及的逾四年低位1,137.10美元。现货白银上升0.4%，报每盎司15.40美元，周三下跌超过4%，至四年半低位15.13美元。现货铂金下滑1%，报每盎司1,192.25美元。现货钯金跌1%，报每盎司747美元。

--期铜持稳，此前欧洲央行的讲话暗示准备实施进一步措施提振经济，这抵消了对中国经济成长的担忧以及欧元走软的影响。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.3%，报6,660美元，周三期铜跌至10月20日来最低的6,543.50美元，之后反弹，收报6,640美元。三个月期铝升0.8%，报2,076美元。三个月期锡收高1.7%，报19,970美元，期镍升1.2%，收报15,500美元。期铅收报每吨2,010美元，升0.8%。期锌收高0.3%，报每吨2,227美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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