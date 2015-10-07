《路透早报》--10月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月未经季节调整经常帐(10月7日2350)

--日本8月机械订单(10月7日2350)

--日本一周投资海外债券与外资投资日本股票(10月7日2350)

--日本9月服务业景气判断指数(0500)

--瑞士9月失业率(0545)

--德国8月经季节调整进出口与贸易收支(0600)

--德国、法国、英国与意大利10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1000)

--加拿大9月房屋开工(1215)

--加拿大8月新屋价格指数(1230)

--美国一周初请失业金人数与续请失业金人数(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行宣布利率决议并公布会议记录(1100)

--欧洲央行公布9月政策会议之会议记录

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记录(1800)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会(1400)

--世界银行行长金墉举行记者会(1500)

--欧洲央行执委普雷特在强化欧洲知识经济效率与竞争力(SEEK)会议上发表演说(1110)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1330)

--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔出席一场论坛(1700)

--旧金山联储总裁威廉姆斯就经济展望发表谈话(1930)

--24国集团(G-24)会员国举行记者会(2230)

--瑞典央行副总裁Henry Ohlsson就瑞典央行与最新货币政策决定发表谈话(1000)

--IMF/世界银行正式年会之前的研讨会活动。重要场次及讨论议题包括：“金融内涵：能否达成多项宏观经济目标？”讨论会(1500)，发言人包括：IMF副总裁朱民与印度央行总裁拉詹。“我们要的金融体系：为可持续发展重新塑造金融”讨论会(2000)。演说者包括：英国央行总裁卡尼、中国人民银行副行长易纲、巴西央行总裁托比尼。此外，IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼与巴西财长莱维参加主题为全球经济的讨论会(1800)。

以下为10月7日下午5:00至8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF：中国宣布正式采纳IMF数据公布特殊标准

国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。随着中国经济增长放缓，很多投资者对中国数据的可靠性怀有疑虑。“采纳SDDS料加强一国及时和全面公布统计数据的能力，并帮助其推行健全的宏观经济政策，”IMF在声明中说。

--IMF警告新兴市场企业过度借贷3万亿美元，中国信贷风险尤为堪忧

IMF周三在全球金融稳定报告中指出，估计新兴市场企业已过度借贷3万亿美元，这可能会引发信贷急速收紧，已因商品价格骤降而遭受重创的国家出现资本外流。IMF称，目前正处在经济转型期的中国的信贷风险敞口尤其令人担忧。IMF指出，中国应降低上市融资的难度，为企业提供除银行贷款以外的其他融资渠道。

--德银料第三季税前亏60亿欧元，还将减计华夏银行持股价值

德国最大的银行--德意志银行料将公布第三季税前亏损60亿欧元(67亿美元)，因为投资银行业务与零售银行业务--邮政银行发生巨额减计。德银计划出售邮政银行。德银在周三晚间发布声明称，该行还将对其持有的中国华夏银行股份有限公司股权计入资产减值，并将提列更多诉讼拨备。

--索尼CEO称若智能手机业务明年不能实现盈利，将做出抉择

日本索尼社长平井一夫将明年设为智能手机业务的存亡年，称如果该业务不能实现盈利，将考虑其他选项。目前该业务正苦苦挣扎。索尼在7月下调了对移动通讯部门的业绩预估，预计该部门当前财年将出现600亿日圆的营业亏损，之前预计为亏损390亿日圆。

--百威英博1,040亿美元收购价再遭SABMiller拒绝

世界第二大啤酒商SABMiller迅速拒绝了百威英博(Anheuser-Busch InBev)提高后的收购价，称680亿英镑(1,040亿美元)的股价远低于平均水平。百威英博原先的出价曾遭SABMiller私下拒绝，周三又曝出提高后的出价再遭拒绝。10月14日之前的这一周将是双方激烈角力的一周，百威英博必须在10月14日前提出正式收购。

--百胜集团中国业务表现不佳，令分拆与调整策略呼声渐高

分析师周三表示，百胜集团(Yum Brands)包括肯德基(KFC)和必胜客(Pizza Hut)在内的中国业务业绩令人失望，让公司执行长Greg Creed倍感压力，必须对作为公司营收和获利主要动力的这块业务作出迅速调整。与此同时，对冲基金Corvex Management一直在敦促百胜分拆在中国的6,900家餐厅业务，并再度呼吁Creed采行新策略。Corvex没有回应置评请求。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，盘中交投震荡，由生物科技股反弹领涨，带动标普500指数升至三周最高水准。标普医疗保健股指数劲涨1.47%，为升幅最大的板块。材料类股也攀升，受助于黄金和白银价格。

道琼工业指数收涨122.10点，或0.73%，至16,912.29点。标准普尔500指数收高15.91点，或0.8%，至1,995.83点，稍早下滑0.18%。Nasdaq指数上升42.79点，或0.9%，至4,791.15点。

--欧洲股市小幅收涨，回吐稍早的涨幅，三日连涨后上行动能减弱，但矿业和汽车股攀升抵消了航空股下跌造成的拖累。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数尾盘缩减涨幅，收涨0.12%，报1,423.78点。该指数盘中上涨超过1%，触及约一个月最高。英股富时100指数收高0.16%，报6,336.35点，德国DAX指数上扬0.68%，收报9,970.40点。法国CAC 40指数升0.14%，收报4,667.34点。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎上涨，受对全球经济成长乐观情绪提振风险意愿带动。而在日本央行维持货币政策不变后，日圆兑美元走强。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.24%，报119.950日圆。澳元兑美元触及逾两周最高的0.7235美元，而新西兰元兑美元也升至逾六周高位0.6647美元。欧元兑美元尾盘跌0.22%，报1.12475美元。美元兑瑞郎升0.54%，报0.97245瑞郎。美元指数微升0.05%，报95.495。

债市:

--美国公债价格下跌，指标公债收益率触及一周最高，因全球股市反弹，以及外国央行出台更多刺激措施的预期鼓励投资者从债市转向股市。

指标10年期美国公债价格下跌10/32，收益率报2.070%，较周二尾盘涨3.5个基点。30年期公债价格下跌15/32，收益率报2.896%，较周二尾盘上涨2个基点。

--德国公债的低收益率压制了投资者对德国10年期公债标售的兴趣，令德国公债标售第三次出现投标未足额的情况。二级市场上，作为欧元区借贷成本指标的10年期德债收益率上涨1个基点，报0.61%。

油市:

--油价震荡走低，结束三日连涨，美国政府数据显示上周原油库存猛增，令交易商倍感意外，因昨日一行业组织的报告显示库存减少。

布兰特原油期货收跌0.59美元，或1.1%，报每桶51.33美元。美国原油期货回落0.72美元，或1.5%，收报每桶47.81美元。

金属市场:

--金价下跌，从两周高位回落，因美元上涨，但对美联储将升息推迟至明年的预期限制了黄金的跌幅。

1853 GMT，现货金微幅下跌0.1%，报每盎司1,145.86美元，此前触及9月24日来最高1,153.30美元。美国12月期金收高2.3美元，报每盎司1,148.70美元。其他贵金属方面，白银上涨至三个半月高位16.10美元，连续第四日攀升。铂金连涨第四日，升至9月25日来最高的952美元。

--期铜价格触及两周高位，但收盘持平，因投资人对油价回吐升幅做出反应，且在需求前景疲弱，与一行业组织预计明年铜供应短缺之间进行权衡。

指标三个月期铜基本收平，报5,186美元，昨日收报5,185美元。盘中期铜触及9月21日来最高的5,270美元。(完)