《路透早报》--10月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲8月房屋融资(0030)、10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--韩国10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--日本10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--法国8月年内迄今预算收支(0645)、8月工业生产(0645)

--意大利8月工业生产(0800)

--英国8月建筑业产出(0830)、8月对非欧盟地区贸易收支和全球商品贸易收支(0830)

--加拿大9月就业岗位变动(1230)

--美国9月进出口物价(1230)、8月趸售(批发)库存和销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--IMF和世界银行年会(至11日)

--奥地利央行总裁诺沃特尼在一个活动中讲话(0800)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在美国商业编辑和作者协会(SABEW)秋季会议上发言(1310)

--G20成员国举行新闻发布会(1330)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况以及货币政策发表演说(1730)

--IMF/世界银行讨论会，重要场次及讨论议题包括：“促进可再生能源民间投资”的讨论会(1600)，演讲者包括世界银行行长金墉等；“打击非法金融流动：从承诺到行动”(1600)；“结构性改革、不平等和增长”(1630)，演讲者包括IMF副总裁朱民和欧元集团主席迪塞尔布洛姆等；“商品收入波动性管理：财政政策应对”(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等；“从今日到2030年”(2230)，演讲者包括世界银行行长金墉、IMF总裁拉加德及联合国秘书长潘基文。

--IMF中东和中亚部举行新闻发布会(1615)

--IMF亚太部举行新闻发布会(1815)

--国际金融协会会议(第一日议程)。演讲者包括瑞典央行总裁、印尼财长、泰国央行总裁，以及马来西亚央行总裁(1945)

--国际货币与金融委员会成员举行新闻发布会(2200)

以下为10月8日下午5:00至9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储希望看到美国未因全球经济寒流而脱轨的证据--会议记录

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。美联储周四公布的9月16-17日会议记录显示，联储异常小心谨慎，即便那时表明美国雇主聘雇脚步大幅放慢的经济数据尚未出炉。会议记录显示，“多数”决策者认为，美联储今年仍会实施10年来的首次升息，金融市场动荡并未“明显改变”美国经济前景。

--美国一周初请失业金人数降至近42年低点，就业市场持续收紧

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，降至42年低点附近，显示尽管最近企业招聘活动放缓，但就业市场持续收紧。劳工部公布，截至10月3日当周，经季节调整后一周初请失业金人数下降1.3万人，至26.3万人。这是7月中以来最低水平，当时初请失业金人数创1973年来最低。鉴于美国劳动力自1970年代来大幅增长，该数据触及这种历史低点具有重大意义。这也是初请失业金数据连续第31周低于30万人的关口，而这种情况通常伴随着就业市场增强。

--英国央行维持指标利率不变，认为通胀率前景疲软

英国央行官员以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。九名货币政策委员之一的麦卡弗蒂与其他委员持不同看法，他连续第三个月投票支持升息25个基点，称由于国内成本压力的累积，通胀率可能超出央行目标水平。

与此同时金融市场将预期的加息时点推迟到明年年底，甚至是2017年年初，因美国就业创造速度放缓。但大多数分析师仍认为，明年初有可能升息。

--欧洲央行会议记录 ：中国等新兴市场的不确定性给全球经济前景蒙阴

根据欧洲央行公布的9月政策会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。“虽然现在还不能断定这些状况是否对欧元区经济产出和...通胀率产生持续的影响，但下行的风险已经加大，”会议记录称，“新兴市场经济体面临的挑战可能给全球经济前景蒙阴，而且不大可能很快消退。”

--中国未来五年内须每年投资2-4万亿人民币在绿色行业--易纲

中国人民银行副行长易纲称，中国必须在未来五年中，每年投资2-4万亿元人民币(3,150-6,300亿美元)在绿色行业，但政府只能负担其中的15%。他在IMF利马会议的间隙表示，多数资金必须从民间行业筹措，所以政府必须提供正面的激励机制。他指出，中国明年成为20国集团(G20)轮值主席国后，还将把“绿色金融”作为G20的首要任务。

--美国铝业第三季获利低于预期，盘后股价下跌约5%

美国铝业公布的季度获利低于预期，受累于铝和其他大宗商品价格下挫，而且汇率因素不利。美铝第三季营收下滑21%至56亿美元，净利降至4,400万美元，合每股盈余0.02美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期美铝每股盈余为0.13美元，营收为56.5亿美元。该公司股价在盘后交易中下挫约5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收涨，标普500指数收在七周高位，因投资者在美联储会议记录中看到更多的鸽派信号。会议记录更详细地阐述了联储决定维持近零利率的原因。

道琼工业指数收涨138.46点，或0.82%，至17,050.75点；标准普尔500指数收高17.60点，或0.88%，至2,013.43点；Nasdaq指数上升19.64点，或0.41%，至4,810.79点。

--欧洲股市收涨，因汽车类股上扬，但投资者仍对全球经济前景和即将到来的财报季保持谨慎。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.26%，报1,427.49点。欧元区蓝筹Euro STOXX 50指数基本持平。英股富时100指数收高0.61%，报6,374.82点，德国DAX指数上扬0.23%，收报9,993.07点。法国CAC 40指数升0.18%，收报4,675.91点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾两周来的最低水平，但跌幅快速收窄，此前美联储发布9月会议记录强化了直到明年才会升息的预期。

会议记录公布后，欧元兑美元触及1.13280美元，是自9月21日以来的最高水准。美元兑瑞郎触及0.96230瑞郎，是自近三周来的最低水平。美元指数也触及近三周来最低水平94.984，但随后缩小跌幅，纽约尾盘下跌0.21%，报95.294，与会议记录公布前水平基本持平。

债市:

--美国公债价格下跌，因美联储会议记录巩固了市场对美联储不会在今年升息的观点，引发投资者纷纷撤出债市，转投股市。

10年期和30年期美国公债收益率盘中上涨至一周高位，10年期公债收益率触及200日移动均线。在公开市场，指标10年期美国公债价格下跌12/32，收益率报2.100%，较周三尾盘上涨4个基点。30年期美国公债价格下跌1-1/2，收益率报2.940%，日内上涨5.5个基点。

--爱尔兰公债收益率下跌，此前该国进行了今年最后一次公债标售，该国2016年的融资需求全部得到满足。爱尔兰10年期公债收益率下跌2个基点至1.2%，尽管面临供应压力，但走势仍与多数欧元区成员国公债保持一致。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.58%。

油市:

--油价升至三个月最高，扩大早盘涨幅，因一家备受关注的油价预估公司预计，油价将在未来两年内升至每桶75美元。PIRA Energy Group称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。

布兰特原油期货收涨1.72美元，报每桶53.05美元，美国原油期货收涨1.62美元，报每桶49.43美元。

金属市场:

--黄金下跌，大幅逆转在美联储会议记录公布后录得的涨势。1916GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,139.86美元，在美联储会议记录公布后曾上涨0.5%，至1,151.20美元。美国12月期金在美联储公布会议记录前收盘，该合约下跌0.4%，结算价报每盎司1,144.30美元。其他金属方面，现货银下跌最多4.4%，报每盎司15.36美元，此前连续四日上涨。铂金上涨0.5%，报每盎司945.245美元，钯金下滑0.1%，报每盎司696.50美元。

--期铜价格下跌，受累于基金卖盘，因对中国需求增长放缓的担忧超过了库存和产出减少的影响。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收于每吨5,135美元，跌幅达1%，因在中国结束了一周假期后基金卖盘加剧。三个月期锌跌1.5%，报每吨1,667美元。三个月期铅微跌0.1%，报1,673美元。(完)