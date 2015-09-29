《路透早报》--9月30日

9月30日 - [今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本8月工业生产初值和零售销售(9月29日2350)

--澳洲8月建筑许可和民间部门信贷(0130)

--中国二季度国际收支平衡表、国际投资头寸表和外债数据(正式数)

--中国8月货物和服务贸易

--香港公布8月份M-3货币供应

--香港公布8月底人民币存款数字

--日本8月建筑订单及房屋开工(0500)

--德国8月零售销售(0600)

--英国9月Nationwide房价(0600)

--瑞士9月KOF领先指标(0700)

--德国9月失业人数和失业率(0755)

--意大利8月失业率(0800)

--英国第二季GDP、企业投资和经常账收支(0830)

--意大利9月HICP初值(0900)

--欧元区9月HICP初值和8月失业率(0900)

--美国9月ADP民间就业岗位(1215)

--加拿大7月GDP(1230)

--美国9月芝加哥采购经理人指数(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席一个全球经济政策及前景会议(1430)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1235)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1910)。

以下为9月29日下午5:00至9月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--嘉能可反击债务疑虑，股价收涨16.9%

矿业集团嘉能可周二称其仍强劲到足以应对当前大宗商品市场的震荡，这番表态帮助其股价上涨20%。

嘉能可称其业务在“运营和财务方面仍然强劲”，并对包括铜和煤炭等大宗商品业务的中长期基本面抱有信心。“我们现金流仍为正，且流动性良好，绝对没有偿债问题，”公司发言人在声明稿中称。“嘉能可没有债务契约，仍有坚实的信贷和可靠的融资渠道。”

--奥巴马和国会将很快就预算案展开会谈，避免美国政府关门

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二表示，国会共和党领导人和白宫方面很快将会就两年期预算案展开谈判，该预算案将对明后两年的美国政府支出设定新上限。为力保财政稳定，麦康奈尔称，他以及美国众议院议长贝纳(John Boehner)已同总统奥巴马进行了会谈。贝纳已经宣布将在10月底卸任。

--大众汽车将重新配置装有作弊软件的柴油车，并整顿大众品牌

在曝出排放测试作弊丑闻后，德国大众汽车(福斯汽车)表示，将修理最多1,100万辆汽车，并整顿大众品牌。公司新任执行长穆勒称，大众汽车将在未来几日通知消费者，为他们购买的装有非法软件的柴油车进行重新配置。一些分析师称，此举可能耗费超过65亿欧元。大众汽车没有透露会怎样重新配置装有作弊软件的汽车令其符合监管规定，以及该举措对汽车显示的英哩数或能效有何影响。该公司称，将在下个月向德国联邦运输管理处(KBA)提交详细说明。

--美国9月消费者信心上升

世界大型企业研究会公布，9月美国消费者信心增强，且增幅超过预期。报告称，9月美国消费者信心指数为103.0，是自1月以来最高，路透访问的分析师预估中值为96.1。8月数据被下修至101.3,前值为101.5。

此外，美国7月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5%，路透调查访问的分析师估值为上涨5.1%。“成屋及整体住房价格增长强劲，为近来经济的稳定增长做出贡献，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在声明中称。

--德国9月物价出现八个月来的首次下滑

德国9月年通胀率转为负值，为八个月来首见，且逊于预期，可能推动欧元区利率降至零水准以下，为欧洲央行采取进一步行动提供依据。[nL5N11Z291]

联邦统计局公布，德国9月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月下滑0.3%，较上年同期下滑0.2%。路透调查预估分别为下滑0.1%和持平。

此外欧盟执委会公布，欧元区9月经济景气指数从8月的104.1升至105.6的四年新高，主要得益于工业、零售和服务业景气指数上升。

--中国非循环类消费信贷资产证券化信息披露指引将出台--消息

位消息人士周二对路透表示，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)将于近日出台新的信贷资产证券化(ABS)信息披露指引，主要针对非循环类消费信贷ABS。今后，该类ABS产品可通过注册制方式在银行间市场发行。他们称，由于相比此前车贷、房贷的资产证券化产品结构设计更加复杂，消费类贷款ABS的信息披露指引总共制定了两个版本，对应不同种类的ABS产品，即循环类消费信贷ABS与非循环类消费信贷ABS。

--中国对小排量汽车实施税惠，加快海绵城市建设--国务院

中国国务院表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策；部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化。中国政府网微博援引国务院常务会议内容称，减半征收车辆购置税的优惠政策将在10月1日到2016年12月31日期间实施。

--中国三大电信商10月起套餐剩余流量当月不清零，利润将受压

中国三大电信营运商--中国移动、中国电信以及联通周二称，自10月1日起实施手机月费套餐剩余流量当月不清零(自动续存一个月)，预计此举将对公司的收入和利润造成一定负面影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘上涨，盘中走势波动，在一个多月动荡走势后，对全球经济体质的担忧令投资者保持谨慎。

道琼工业指数收高47.24点，或0.3%，至16,049.13点；标准普尔500指数收高2.32点，或0.12%，至1,884.09点；Nasdaq指数收跌26.65点，或0.59%，至4,517.32点。

--欧洲股市抹去早盘的部分跌幅，受助于矿商嘉能可股价止跌回升，但主要股指仍徘徊在2015年低位附近。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1,336.34点，早盘最多下跌1.7%。嘉能可暴涨16.9%，创最大单日涨幅。

汇市:

--美元兑其他主要货币下滑，全球市场波动性令美国升息前景蒙尘，而受创的加元和澳元等商品货币回稳。

澳元盘中多数时间上扬，纽约尾盘持平，报0.6989美元。美元兑加元升0.25%，报1.3429加元。美元指数在平盘上下游走，尾盘跌0.15%。瑞郎兑美元持稳，报0.9726瑞郎。日圆兑美元小涨至119.66日圆。欧元兑美元持稳，兑日圆尾盘跌0.1%。

债市:

--美国公债价格上涨，指标公债收益率触及一个月最低水准，因担心全球经济增长疲弱，拖累全球股市降至两年低位。

在纽约午后交易中，10年期公债价格上涨10/32，收益率报2.057%，为8月26日来最低。30年期公债价格上涨7/32，收益率报2.859%。

--欧元区五年和五年远期损益平衡通胀率下降至2月以来最低点1.58%，这显示投资者在2020年对2025年通胀的预期，是欧洲央行密切关注的通胀预期指标。此前德国和西班牙数据暗示欧元区物价不会很快回升。

德国10年期公债收益率(殖利率)持稳在0.6%，欧元区经济景气指数改善，以及油价和欧洲股市回稳抵销了通胀数据的影响。西班牙10年期公债收益率降至七周新低1.9%。

油市:

--油价上涨近2%，因一些交易商预计最新一周美国原油库存将减少，同时其他交易商则押注库存将增加。

布兰特原油上涨0.89美元，或1.9%，结算价报每桶48.23美元。美国原油收升0.80美元，或1.8%，结算价报45.23美元。

金属市场:

--铂金跌至每盎司900美元以下，为1月以来首次，因担心大众汽车丑闻会减少汽车行业的需求，但尾盘投资者纷纷逢低买入后，跌幅缩小。

1835 GMT，现货铂金下跌0.2%，报每盎司914.50美元。现货金跌0.3%，报每盎司1,127.80美元。美国12月黄金期货收跌4.90美元，报每盎司1,126.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及一个月最低后回稳，但对中国经济严重放缓将殃及商品需求的担忧持续，拖累商品公司股价大跌。

LME三个月期铜收高0.1%，报4,970美元；沪铜下跌2.5%至每吨37,760元人民币。上海市场将因假期从周四开始休市一周。(完)