《路透早报》--8月22日

[今日看点]

经济数据：

--台湾7月经季节调整后失业率

--加拿大7月消费者物价指数(CPI)与6月零售销售

重大经济事件及官员讲话：

--美联储主席叶伦在及欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔年会发表演说

--瑞典央行全行委员会会议

以下为8月21日下午5:00至8月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国成屋销售和就业数据支撑经济前景

美国7月成屋销售升至10个月高位，最近一周初请失业金人数减少，暗示美国经济蕴含成长力道。

全美不动产协会(NAR)公布，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高；这是成屋销售连续第四个月增长，让原本预期销售下降的分析师感到意外。

劳工部报告显示，上周初请失业金人数为29.8万人，减少1.4万人；分析师原预计降幅小于该数字。另有报告显示美国制造业活动积聚动能，领先指标稳健上扬，均进一步支撑了经济增长前景。强劲的数据提振美国股市和油市表现。

详细数据：

美国8月制造业PMI初值升至逾四年最高，且胜预期

美国7月成屋销售按月增长2.4%，年率升至去年9月来最高515万户--NAR

美国8月16日当周初请失业金人数为29.8万人，低于预估数字

费城联邦储备银行8月制造业指数升至28.0，为2011年3月来最高

美国7月领先指标上升0.9%，预期为上升0.6%

--美国堪萨斯与费城联储总裁支持尽早升息

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储升息的时机已经来临，指称就业市场改善。她说，当经济开始接近全面就业和稳定通胀状态，升息的时机就来了。费城联储总裁普洛瑟也表示，美联储应避免在升息前等得过久。他称，“我支持更早，但以更慢的步幅升息”，并认为若升息前等待的时间过长，会令联储必须以“非常快的速度升息，以应对经济增强和可能出现的通胀攀升的情况”的风险上升。

不过旧金山联储总裁威廉姆斯称，虽然美国就业市场大大改善，但他仍认为应等到明年夏季才升息。

--美银支付创纪录的166.5亿美元，了结抵押贷款证券业务调查

美国银行以创纪录的166.5亿美元与美国政府达成和解，了结对该行及其收购的公司误导投资者购买问题抵押贷款支持证券的指控，帮助该行结束有关金融危机的重要章节。美国司法部宣布这一结果，要求美银支付96.5亿美元现金解决十几项指控，并拿出70亿美元帮助受困房主及社区。这次和解预计将了结美银因收购Countrywide Financial Corp和美林所要承担的大部分责任。美银股价周四收盘上涨4.12%报16.16美元。

--中国将把产能过剩行业违规项目清理整顿结果作为调控依据

新华社报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。通知称，要限期上报产能严重过剩行业违规项目清理整顿方案，不得虚报、瞒报，尚未上报或已上报方案需补充调整的，务必于8月31日前将清理整顿方案或补充材料上报发改委。逾期未报的不再受理，对未报来的违规项目不再研究其认定和备案事宜。

--调查称日企受劳动力短缺问题冲击，利润恐受挤压

一项路透调查结果显示，大约60%的日本企业认为保证充足员工人数的难度增加，因受到劳动力普遍短缺的冲击。这种情况推升了雇佣成本，并开始侵蚀企业获利。调查显示，以行业来看，80%零售企业和72%的建筑和不动产企业表示，他们发现更难找到足够的员工。在制造业者中，有70%的汽车业企业，包括供应商在内，表示他们面临更大的困难。在问及劳动力短缺对获利的影响时，有44%的企业表示，本财年企业获利可能会受到挤压，这些企业大多数预测经常性获利可能减少1-10%不等。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四收高，标普500指数创纪录收盘新高，在一系列利好的美国经济数据公布后，投资者寄望杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上传来的信号是，联储短期内不会升息。道琼工业指数收涨60.36点，或0.36%，至17,039.49点。标准普尔500指数上涨5.86点，或0.29%，至1,992.37点；Nasdaq指数收高5.62点，或0.12%，至4,532.10点。标普500指数创下盘中纪录新高1,994.76点。

--欧洲股市上涨，延续两周来的反弹势态，德国公布的民间行业增长数据强于预期，投资者对最大欧洲经济体德国的经济前景感到安慰，之前德国经济表现不佳。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,355.09点，此为7月底来首见水平。德国DAX指数收高0.93%，报9,401.53点。法股CAC指数上扬1.23%，收报4,292.93点，英国富时100指数收涨0.33%，收报6,777.66点。

汇市:

--美元回吐近期的部分涨幅，市场静待美联储主席叶伦周五在全球央行总裁年会上的讲话，讲话可能搅动市场。美元指数在纽约汇市尾盘下跌0.09%。欧元兑美元从11个月低位反弹，因德国民间部门增长数据强于预期。欧元最新上扬0.15%，报1.3258美元。

债市:

--美国公债价格上涨，对强于预期的经济数据无甚反应，投资者静观央行总裁年会的进展。指标10年期美国公债价格上升6/32，收益率报2.40%。30年期美国公债价格上涨20/32，收益率降至3.19%。

--德债收益率持于1%之下，因市场押注美联储主席叶伦将在全球央行总裁年会上暗示，联储不急于升息，这盖过了强于预期的经济数据对德债造成的拖累。10年期德债收益率尾盘上扬1个基点，报0.99%，在欧洲PMI数据公布后，一度升至1.01%。

油市:

--美国和布兰特原油期货上涨，受美国正面的经济数据提振，原油供应充裕和中国经济数据在早盘拉低油价。10月美国原油期货上升0.51美元，结算价报每桶93.96美元，扭转稍早的跌势。10月布兰特原油上升0.35美元，结算价报每桶102.63美元。

金属市场:

--金价下滑1.3%至两个月最低，连跌第五日，因市场担心美联储会提早升息。金价跌穿一关建支撑水平后，引发一轮技术性抛盘。1841GMT，现货金下跌1.3%，报每盎司1,275.46美元，为逾一个月来最大单日跌幅。美国COMEX-12月期金收跌19.80美元，报每盎司1,275.40美元。

--期铜持稳，之前美国数据显示经济成长加速，支撑铜价，但全球其他地区成长迟滞，使铜价承压。LME三个月期铜收报每吨7,017美元，周三收报7,010美元，当日急升2.1%。三个月期铝收报每吨2,061美元，周三收报2,076吨。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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