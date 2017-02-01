《路透早报》--2月1日

2017年1月31日，美国白宫，美国总统特朗普会见制药业代表。特朗普及其一名高级经济顾问周二抨击德国、日本和中国，称这三大贸易伙伴正在让本币贬值，伤害了美国企业和消费者。 REUTERS/Yuri Gripas

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)

--韩国1月贸易收支初值(0000)

--日本1月日经制造业PMI(0030)

--韩国1月日经制造业PMI(0030)

--瑞士1月制造业PMI(0830)

--意大利、法国、德国、欧元区、英国1月Markit制造业PMI(0845-0930)

--美国1月ADP民间就业数据(1315)，1月汽车销量(2030)

--美国1月Markit制造业PMI(1445)

--加拿大1月Markit制造业PMI(1430)

--美国12月建筑支出、1月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储宣布利率决定，并公布政策声明(1900)。

重要企业财报：

--美国大都会人寿保险公司、好事达、赛门铁克、Facebook等

以下为1月31日下午5:00至2月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普及其顾问暗示对美国“强势美元政策”不满

美国总统特朗普以及其一名高级经济顾问周二抨击德国、日本和中国，称这三大贸易伙伴正在让本币贬值，伤害了美国企业和消费者。这是迄今为止最为强烈的暗示，表明特朗普准备放弃20年来的“强势美元”政策。这些言论也暗示，美国对于20国集团(G20)金融领袖2008年金融危机以后所达成的一项协议的承诺减弱，即各国不应为竞争目的寻求本币贬值。

--美国1月消费者信心指数从15年高点回落，第四季薪资温和增长

美国1月消费者信心指数从15年高点回落，因大选后的乐观情绪部分消退，但家庭仍看好就业市场，暗示今年经济将保持增长。其他数据显示，11月房价加速上涨，这将进一步提升家庭资产并支持消费者支出，即便薪资增长保持温和。去年11月特朗普当选美国总统后，消费者信心大幅提高。

--欧元区经济成长与通胀强劲，央行撤出刺激的压力倍增

欧元区通胀率已升至略低于欧洲央行目标水平的位置，而经济增长正在加速，失业率则触及逾七年低点。周二公布的诸多数据表明，欧元区正处在经济恢复当中--经济反弹得到确认，这将加大欧洲央行撤出大规模刺激政策的政治压力。但短期内欧洲央行可能会保持其政策不变，认为一些关键的数据并不具有可持续性。

--日本央行上调成长预估，但警告通胀前景仍不确定

日本央行上调成长预期，但警告称，通胀触及2%目标的前景仍不确定，暗示决策者对日本企业上调薪资的意愿仍持谨慎态度。央行总裁黑田东彦未理会对美国总统特朗普保护主义政策立场的担忧，称特朗普承诺减税和大规模基建支出，如果落实，将扶助提振美国和全球成长。日本央行一如预期保持之前的承诺不变，即指导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在0%左右。

在对成长预期进行季度评估后，日本央行将从4月1日开始的财年的经济成长预期上调至1.5%，因出口前景改善。央行还将2018财年的成长预期从0.9%上调至1.1%。日本央行预计，通胀将在2019年3月前后触及其设定的2%目标，与11月的预期一致。

--独家：日本制定在美创造就业和投资计划，为美日首脑峰会作准备

据路透获悉的一份文件内容显示，日本政府正在与企业商讨在美创造就业的计划，为首相安倍晋三与美国总统特朗普会晤作准备。此次会谈的主要议题之一是汽车贸易。安倍将于2月10日前往华盛顿与特朗普会谈，预计届时特朗普将寻求快速达成一项双边贸易协议。名为“美日成长与就业计划”的文件初稿中，列出了包括基础设施在内的五个领域。文件中并未提及朗普重点关注的汽车贸易。

--特朗普敦促医药行业降价并将生产更多放在美国国内

美国总统特朗普会见医药行业高管，呼吁药厂将更多生产放在美国国内并降低价格，他同时许诺将加快新药审批和放宽监管。这次会面暗示，双方之间的紧张关系得以缓和。自特朗普当选美国总统以来，这种紧张关系一直压抑美国医药股的股价。这次会见之后，美国医药股多数走升，尽管大盘整体下跌。

--苹果季度iPhone销售增幅大于预期，但当季营收预估不及预期

美国消费电子巨擘苹果公布的假日季度iPhone销量增幅大于预期，但对当季的营收预估低于市场预期，因消费者预期苹果会推出iPhone十周年纪念版，所以暂时不升级手机。公布业绩后，苹果盘后大涨2.5%。苹果公布，在截至12月31日的会计年度第一季，销售iPhone手机7,829万部，高于上年同期的7,478万部，这是一年来首次iPhone销售出现季度增长。分析师原先对第一季iPhone销量的预估为7,742万部。苹果预计，当季营收介乎515-535亿美元，分析师预期为537.9亿美元。苹果预计，当季营收介乎515-535亿美元，分析师预期当季营收为537.9亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周二连续第四日收跌，受压于经济增长敏感类股的下挫。企业季报令人失望，对特朗普政府政策的担忧持续。道琼工业指数下跌107.04点，或0.54%，至19,864.09点；标准普尔500指数下滑2.03点，或0.09%，至2,278.87点；纳斯达克指数上涨1.07点，或0.02%，至5,614.79点。标普500指数连跌第四日，为总统选举前以来的最长跌势。但三大股指均在1月录得月度涨幅，纳斯达克指数涨4.3%，为7月来最大的月线升幅。

--欧洲股市降至一周低位，1月月线小跌，因投资者更加现实地看待美国总统特朗普的政策，尽管稳健的欧元区经济数据提振区内股市前景。泛欧STOXX 600指数下跌0.7%至一周低位。周二数据显示，欧元区通胀上升至略低于欧洲央行目标的水准，经济增速比美国更快，失业率触及逾七年低位。

英股富时100指数收跌0.27%，法股CAC-40指数收低0.75%，德股DAX指数收跌1.25%。

汇市:

--美元兑主要货币重挫，势将录得30年来表现最差的1月份，此前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。美元兑日圆大跌近1.5%，触及11月30日来最低的112.07日圆。欧元兑美元大涨逾1%，报1.0811美元，为12月8日来最高。美元指数触及12月8日来最低的99.430，本月势将重挫约2.6%，为去年3月来最大月度跌幅，且为1987年来最差的年度开局表现。

债市:

--美债价格上涨，因在特朗普总统表达了对美元价值的担心后，美元下跌，激发了避险美债买盘。指标10年期公债价格升11/32，收益率报2.44%，为1月24 日以来最低。

--法国、意大利和葡萄牙公债收益率下跌，但本月将录得2015年中以来的最大月度升幅，反映出投资者对政治风险、以及通胀上升和经济增长趋强愈发感到不安。10年期公债收益率全线下跌1-3个基点，但本月债市仍遭重创。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.43%，本月上涨23个基点，将录得2016年10月以来的最大月度升幅。

油市:

--油价上涨，因美元下跌，且有消息称，全球主要产油国本月的减产幅度大于预期。布兰特原油3月合约收高0.47美元，报每桶55.70美元，4月合约最高升2%。美国原油收盘上涨0.18美元，报每桶52.81美元。本月，布兰特和美国原油均下跌约2%。

金属市场:

--黄金跳涨至一周高位，因惴惴不安的投资者买入黄金，此前美元下跌，因美国总统特朗普针对其他国家货币贬值发表评论。现货金攀升逾1%，至每盎司1,210.51美元，此前升至1月24日来最高1,215.37美元。黄金在1月可望上涨5.2%，为6月来表现最强的一个月。美国2月期金收涨1.3%，报1,208.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜大涨2.9%，触及两个月高位，因担心智利供应可能中断，且美元走软。今日交易较为清淡，因中国仍在放新年假期。LME三个月期铜收于每吨5,989美元，盘中高见两个月高位5,991美元。期锌收高3%，报2,860美元，稍早触及两个月高位的2,877美元。LME数据显示，锌库存处于去年6月以来的最低水平。期铝上涨0.9%，报1,819美元。期铅收高1.2%，报2,371美元，期锡升0.8%，报19,825美元。期镍收高3%，报9,955美元。(完)